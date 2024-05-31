Гамсутль – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Гамсутль» в Дербенте, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину - жемчужины Дагестана
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по заброшенному аулу и живописным ущельям Дагестана
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 500 за человека
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Загадочный Гамсутль и живописная Салтинская теснина: путешествие из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
12 отзывов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рада
    31 мая 2024
    В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
    В мае 2024 ездили в тур на Гамсутль+Салтинская теснина. За день предупредили, что в Салтинской теснине проходят съемки, поэтому туда
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    не получится попасть. Компенсировали тем, что на Гамсутле дали больше свободного времени. По началу, конечно, расстроились, но ни разу не пожалели, что поехали. Гид Мирза очень интересно рассказывал обо всем, умеет расположить к себе людей. Впечатление от поездки осталось только положительное. Организованность на высшем уровне. Транспорт был комфортабельным, с кондиционерами. В общем, нам очень понравилось, не смотря на утомительную дорогу. Почти всю дорогу Мирза занимал интересными историями.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
    Великолепное времяпровождение, все прошло прекрасно, экскурсовод Майя и водитель Адыль были на высоте, доброжелательность, юмор и классная компания!
  • А
    Александра
    16 мая 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину
    Была на экскурсии" Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина" 16 мая 2024г. Очень приятные впечатления о поездки! Грамотный гид Тарлан, душа
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    компании, отвечал на все вопросы, рассказал много интересной информации, обстановка была максимально приятной и весёлой. На остановках было выделено достаточно времени, чтобы насладиться локациями и пофотографироваться. Не могу не отметить обед) разнообразие блюд: и суп, и плов, и шашлыки и, конечно же,чуду) все было очень вкусно.

    Была на экскурсии" Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина" 16 мая 2024г. Очень приятные впечатления о поездки!Была на экскурсии" Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина" 16 мая 2024г. Очень приятные впечатления о поездки!Была на экскурсии" Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина" 16 мая 2024г. Очень приятные впечатления о поездки!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
    Здравствуйте. Экскурсия интересна и как познание себя, своих сил и красотами вокруг. Очень рекомендую.
  • К
    Каролина
    13 мая 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину
    Это была прекрасная экскурсия, потому что с нами был отличный гид Тарлан. Длилась экскурсия 14 часов, но наш экскурсовод не
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    давал нам скучать, очень много полезного рассказал. В голове все по полочкам разложил: рассказал про кавказские традиции и про ислам. Экскурсия очень активная, нужно достаточно много идти,что тоже для нас был плюс. Рекомендую

  • И
    Илья
    13 мая 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
    Хорошо организованная поездка на комфортабельном минивене, вместившем нашу компанию из 6 человек. Очень красивая дорога с замечательными горными видами. Гамсутль
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    - уникальное место, оставляющее большое впечатление. Экскурсия, безусловно, достойная внимания! Несколько моментов, которые стоит иметь в виду: - Дорога туда-обратно от Дербента и подъем-спуск к Гамсутлю занимают основное время. В самом Гамсутле мы были минут 40, этого в целом достаточно, но без длительных прогулок по окрестностям. - Террасы Чоха и Салтинская теснина интересны, но требуют не так много времени. Других точек с прогулками у нас не было, на них бы времени не хватило. - Если не повезет с погодой, может и не получиться подняться в Гамсутль, но гиды предлагают не менее интересные варианты рядом. - Обещанные красивые виды долины водохранилища Гунибской ГЭС были, но совсем не с того невероятного ракурса "как Ривенделл", как на заглавном фото тура. Мы так и не поняли, можно ли вообще попасть в такую точку за время этой поездки.

  • Л
    Любовь
    1 мая 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
    Экскурсия прошла прекрасно. Большое спасибо гиду Махмуду.
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину
    Ездили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и села, атмосферно 👌как нынче модно
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    говорить 🤗 гид Тарлан - начитан и шуст, водитель Аслан - спокоен и уверен, мы чувствовали себя в надежных руках🤗обед был невероятно щедрый и вкусный, такой роскошный шашлык из баранины я не ела нигде, чуду и плов тоже ТОП😍мы устали, да, но это чувство наполненности компенсирует усталость🫶туроператору процветания и рекомендую к посещению 👌

    Ездили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и селаЕздили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и селаЕздили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и селаЕздили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и селаЕздили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и селаЕздили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и села
  • О
    Оля
    3 апреля 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
    Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻
    Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻
  • Т
    Татьяна
    24 октября 2023
    Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
    Спасибо огромное гиду и водителю Абдурагиму, за интересную экскурсию, за интересную информацию не только по истории, но и по местным
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    традициям. На любой вопрос гид мог ответить. Узнали, но не запомнили много фраз на табасаранском языке, который считается самым трудным. Получили много эмоций и впечатлений, исполнили свои мечты побывать на Гамсутль.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гамсутль»

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  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Гамсутль" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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