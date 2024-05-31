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- уникальное место, оставляющее большое впечатление. Экскурсия, безусловно, достойная внимания! Несколько моментов, которые стоит иметь в виду: - Дорога туда-обратно от Дербента и подъем-спуск к Гамсутлю занимают основное время. В самом Гамсутле мы были минут 40, этого в целом достаточно, но без длительных прогулок по окрестностям. - Террасы Чоха и Салтинская теснина интересны, но требуют не так много времени. Других точек с прогулками у нас не было, на них бы времени не хватило. - Если не повезет с погодой, может и не получиться подняться в Гамсутль, но гиды предлагают не менее интересные варианты рядом. - Обещанные красивые виды долины водохранилища Гунибской ГЭС были, но совсем не с того невероятного ракурса "как Ривенделл", как на заглавном фото тура. Мы так и не поняли, можно ли вообще попасть в такую точку за время этой поездки.