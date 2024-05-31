1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину - жемчужины Дагестана
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по заброшенному аулу и живописным ущельям Дагестана
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Загадочный Гамсутль и живописная Салтинская теснина: путешествие из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРада31 мая 2024В мае 2024 ездили в тур на Гамсутль+Салтинская теснина. За день предупредили, что в Салтинской теснине проходят съемки, поэтому туда
- ТТатьяна30 мая 2024Великолепное времяпровождение, все прошло прекрасно, экскурсовод Майя и водитель Адыль были на высоте, доброжелательность, юмор и классная компания!
- ААлександра16 мая 2024Была на экскурсии" Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина" 16 мая 2024г. Очень приятные впечатления о поездки! Грамотный гид Тарлан, душа
- ННаталья13 мая 2024Здравствуйте. Экскурсия интересна и как познание себя, своих сил и красотами вокруг. Очень рекомендую.
- ККаролина13 мая 2024Это была прекрасная экскурсия, потому что с нами был отличный гид Тарлан. Длилась экскурсия 14 часов, но наш экскурсовод не
- ИИлья13 мая 2024Хорошо организованная поездка на комфортабельном минивене, вместившем нашу компанию из 6 человек. Очень красивая дорога с замечательными горными видами. Гамсутль
- ЛЛюбовь1 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно. Большое спасибо гиду Махмуду.
- ННаталья26 апреля 2024Ездили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и села, атмосферно 👌как нынче модно
- ООля3 апреля 2024Невероятные виды, супер колоритные места и потрясающий совсем другой инопланетный мир😻😻
- ТТатьяна24 октября 2023Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснинуСпасибо огромное гиду и водителю Абдурагиму, за интересную экскурсию, за интересную информацию не только по истории, но и по местным
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гамсутль»
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