Лучшее время для посещения Гамсутля и Салтинской теснины - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует яркими красками. В июле и августе здесь особенно комфортно благодаря тёплому климату и минимальному количеству осадков. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться тишиной и спокойствием.

Представьте себе место, где время остановилось. Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу, ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны.Этот аул, опустевший всего несколько лет назад, предстанет перед вами во всей своей первозданной

красоте. Стены домов, словно вырастающие из скал, расскажут вам истории прошлого. Но путешествие не закончится на этом. Вас ждут величественные гидроэлектростанции на реке Каракойсу, где природа и человек создали искусственные водопады. А затем, Салтинская теснина откроет свои объятия, показывая, как река борется и пробивает себе путь сквозь скалы. Это путешествие будет не только об ознакомлении с культурой и природой, но и о вкусах Дагестана, ведь вас ждет обед из традиционных кавказских блюд. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, где каждый шаг открывает что-то новое и неповторимое

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Призрачно всё…

Наша экскурсия начнётся с посещения Гамсутля. По пути я расскажу вам, чем знаменит этот аул и кто жил в нём до 2015 года, когда он полностью опустел. Побывав там, вы поймёте, почему местные прозвали Гамсутль дагестанским Мачу-Пикчу, и увидите стены домов, словно вырастающие из скал.

В этом мире бушующем

Далее нас ждут места, где бурлит жизнь — в прямом смысле этого слова! На реке Каракойсу вы увидите искусственные водопады, которые появились при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС. А после горных просторов отправимся в тенистую Салтинскую теснину. Вы увидите, как река за долгие годы пробила себе путь сквозь скалы, и насколько красивым может быть подземный водопад.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Что включено

• транспорт (туда и обратно)

• услуги гида-проводника

• обед — национальная кухня

Что не включено

• транспорт до подъёма и спуск в Гамсутль (100 руб. в одну сторону)

• билет на Салтинский водопад (100 руб.)

• личные расходы

• сувениры