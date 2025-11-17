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Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы

Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Представьте себе место, где время остановилось. Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу, ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны.

Этот аул, опустевший всего несколько лет назад, предстанет перед вами во всей своей первозданной
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красоте. Стены домов, словно вырастающие из скал, расскажут вам истории прошлого. Но путешествие не закончится на этом.

Вас ждут величественные гидроэлектростанции на реке Каракойсу, где природа и человек создали искусственные водопады.

А затем, Салтинская теснина откроет свои объятия, показывая, как река борется и пробивает себе путь сквозь скалы.

Это путешествие будет не только об ознакомлении с культурой и природой, но и о вкусах Дагестана, ведь вас ждет обед из традиционных кавказских блюд.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, где каждый шаг открывает что-то новое и неповторимое

4.6
75 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные ландшафты
  • 🏰 Исторический аул-призрак Гамсутль
  • 🌊 Впечатляющие гидроэлектростанции
  • 🍽️ Вкусный обед из кавказской кухни
  • 🌌 Подземный водопад в Салтинской теснине

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Гамсутля и Салтинской теснины - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует яркими красками. В июле и августе здесь особенно комфортно благодаря тёплому климату и минимальному количеству осадков. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться тишиной и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы

Что можно увидеть

  • Гамсутль
  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС
  • Салтинская теснина

Описание экскурсии

Призрачно всё…

Наша экскурсия начнётся с посещения Гамсутля. По пути я расскажу вам, чем знаменит этот аул и кто жил в нём до 2015 года, когда он полностью опустел. Побывав там, вы поймёте, почему местные прозвали Гамсутль дагестанским Мачу-Пикчу, и увидите стены домов, словно вырастающие из скал.

В этом мире бушующем

Далее нас ждут места, где бурлит жизнь — в прямом смысле этого слова! На реке Каракойсу вы увидите искусственные водопады, которые появились при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС. А после горных просторов отправимся в тенистую Салтинскую теснину. Вы увидите, как река за долгие годы пробила себе путь сквозь скалы, и насколько красивым может быть подземный водопад.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Что включено

• транспорт (туда и обратно)
• услуги гида-проводника
• обед — национальная кухня

Что не включено

• транспорт до подъёма и спуск в Гамсутль (100 руб. в одну сторону)
• билет на Салтинский водопад (100 руб.)
• личные расходы
• сувениры

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет3500 ₽
Стандартный билет3800 ₽
Пенсионеры3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 15921 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
4
3
4
2
1
2
Ирина
Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек! Мы были с детьми, опекал и беспокоился. Организовал все остановки и точки осмотров так,
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что мы успели по светлому времени дня все посетить и увидеть. Погода была прекрасная! Наше приключение было невероятным! Чайная пауза на высоте 2026 м. с видом на горы и аул Гамсутль. Спасибо, Тимур! Было вкусно, красиво и интересно!

Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!
Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!
Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!
Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!
Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!
Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!
Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!
Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!+2
Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!
Были на экскурсии в Аул Гамсутль 16 ноября 2025г. Наш гид был Тимур! Добрейшей души человек!
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Сергей
Экскурсия супер. В первую очередь благодаря классному мега позитивному гиду Казиму👍👍👍 Все организовано на высшем уровне. Аккуратная поездка на машине с историческими справками на протяжении всей экскурсии. Обед супер вкусно
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и очень по домашнему. 👍👍👍 Не смотря на то, что не была набрана группа на автобус экскурсия не была отменена. И это очень круто. Нам организовали индивидуальную экскурсию на группу из 4 человек. А это значит что фирма не просто обещает, а реально выполняет свои обязательства независимо от обстоятельств. Очеееень рекомендую. Следующие экскурсии только здесь. Респект ребятам организаторам и отдельный капитальный респект Казиму. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Экскурсия супер. В первую очередь благодаря классному мега позитивному гиду Казиму👍👍👍 Все организовано на высшем уровне.
Экскурсия супер. В первую очередь благодаря классному мега позитивному гиду Казиму👍👍👍 Все организовано на высшем уровне.
Экскурсия супер. В первую очередь благодаря классному мега позитивному гиду Казиму👍👍👍 Все организовано на высшем уровне.
Экскурсия супер. В первую очередь благодаря классному мега позитивному гиду Казиму👍👍👍 Все организовано на высшем уровне.
Экскурсия супер. В первую очередь благодаря классному мега позитивному гиду Казиму👍👍👍 Все организовано на высшем уровне.
Экскурсия супер. В первую очередь благодаря классному мега позитивному гиду Казиму👍👍👍 Все организовано на высшем уровне.
Экскурсия супер. В первую очередь благодаря классному мега позитивному гиду Казиму👍👍👍 Все организовано на высшем уровне.
Экскурсия супер. В первую очередь благодаря классному мега позитивному гиду Казиму👍👍👍 Все организовано на высшем уровне.+2
Экскурсия супер. В первую очередь благодаря классному мега позитивному гиду Казиму👍👍👍 Все организовано на высшем уровне.
Экскурсия супер. В первую очередь благодаря классному мега позитивному гиду Казиму👍👍👍 Все организовано на высшем уровне.
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Анна
Путешествие было незабываемым! Экскурсию провела гид Татьяна, которая не только интересно рассказала нам о локациях этой экскурсии, а и об обычаях Дагестана, отвечала на все возникающие вопросы подробно и очень
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доброжелательно!
Подъем на гору с аулом-призраком Гамсутль довольно непростой, нужна физическая выносливость, но это того стоит!!! Там столько впечатлений! Захватывающие виды гор и сам покинутый людьми аул!
Затем мы очень вкусно пообедали и поехали на красивые Чохские террасы, посетили Чиркейскую ГЭС и заключительный и самый впечатляющий - подземный водопад в Салтинской горной теснине! Это не передаваемые восторг!!!
Рекомендую всем кто любит природу и приехал в Дагестан за впечатлениями и путешествиями!

Путешествие было незабываемым! Экскурсию провела гид Татьяна, которая не только интересно рассказала нам о локациях этой
Путешествие было незабываемым! Экскурсию провела гид Татьяна, которая не только интересно рассказала нам о локациях этой
Путешествие было незабываемым! Экскурсию провела гид Татьяна, которая не только интересно рассказала нам о локациях этой
Путешествие было незабываемым! Экскурсию провела гид Татьяна, которая не только интересно рассказала нам о локациях этой
Путешествие было незабываемым! Экскурсию провела гид Татьяна, которая не только интересно рассказала нам о локациях этой
Путешествие было незабываемым! Экскурсию провела гид Татьяна, которая не только интересно рассказала нам о локациях этой
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Наталья
Мы окончательно влюбились в Дагестан! В его горы, водопады и небо, в Чохские террасы и заброшенные аулы, в людей, которые здесь живут.
Спасибо за отличную экскурсию! Отдельное спасибо от всего сердца
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экскурсоводу Юлии и водителю Мухтару! Юлия очень интересно и с душой рассказывала о Дагестане - столько нового мы узнали! Мухтар спокойно и уверенно вёл автобус по петляющим серпантинам. Вернулись вечером уставшие, но ооочень довольные, столько впечатлений! И столько благодарности к этому гостеприимному солнечному краю!

Мы окончательно влюбились в Дагестан! В его горы, водопады и небо, в Чохские террасы и заброшенные аулы, в людей, которые здесь живут.
Мы окончательно влюбились в Дагестан! В его горы, водопады и небо, в Чохские террасы и заброшенные аулы, в людей, которые здесь живут.
Мы окончательно влюбились в Дагестан! В его горы, водопады и небо, в Чохские террасы и заброшенные аулы, в людей, которые здесь живут.
Мы окончательно влюбились в Дагестан! В его горы, водопады и небо, в Чохские террасы и заброшенные аулы, в людей, которые здесь живут.
Мы окончательно влюбились в Дагестан! В его горы, водопады и небо, в Чохские террасы и заброшенные аулы, в людей, которые здесь живут.
Мы окончательно влюбились в Дагестан! В его горы, водопады и небо, в Чохские террасы и заброшенные аулы, в людей, которые здесь живут.
Мы окончательно влюбились в Дагестан! В его горы, водопады и небо, в Чохские террасы и заброшенные аулы, в людей, которые здесь живут.
Мы окончательно влюбились в Дагестан! В его горы, водопады и небо, в Чохские террасы и заброшенные аулы, в людей, которые здесь живут.
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Наталья
Ездили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и села, атмосферно 👌как нынче модно говорить 🤗 гид Тарлан - начитан и шуст, водитель Аслан
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- спокоен и уверен, мы чувствовали себя в надежных руках🤗обед был невероятно щедрый и вкусный, такой роскошный шашлык из баранины я не ела нигде, чуду и плов тоже ТОП😍мы устали, да, но это чувство наполненности компенсирует усталость🫶туроператору процветания и рекомендую к посещению 👌

Ездили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и села,
Ездили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и села,
Ездили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и села,
Ездили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и села,
Ездили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и села,
Ездили 25 апреля. Путешествие великолепное😍😍😍да, путь непростой, но он того стоил🤩роскошные панорамные виды, горы и села,
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Е
В целом экскурсия и места, посещаемые во время ее интересные и красивые(может за исключением гэс, может потому что перед этим посетили чиркейскую гэс). Что касается конкретно гамсутля, четко расчитывайте свои
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силы, подьем 2,5 км в гору точно не для каждого. У нас в группе одна женщина поднялась к тому моменту, когда мы начали спуск обратно. На подъеме есть два места где можно посидеть и набрать воды, подъем происходит по горной тропепо подвижному грунту, поэтому никаких тапочек и сланцев, только зашнурованная обувь. К инстаграмным воротам очередь (примерно минут на 30 по моим прикидкам), съемка, как я понял платная, может при желании, чтоб с первого дубля сделать качественное видео, ну и с внешней стороны вам придержат поток людей, чтобы не попали в кадр. Оставшиеся остатки домов не поддерживаются и не реставрируются, думаю пару тройку лет и ничего не останется. Террасы и теснина очень живописные.

В целом экскурсия и места, посещаемые во время ее интересные и красивые(может за исключением гэс, может
В целом экскурсия и места, посещаемые во время ее интересные и красивые(может за исключением гэс, может
В целом экскурсия и места, посещаемые во время ее интересные и красивые(может за исключением гэс, может
В целом экскурсия и места, посещаемые во время ее интересные и красивые(может за исключением гэс, может
В целом экскурсия и места, посещаемые во время ее интересные и красивые(может за исключением гэс, может
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