Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину
Совершить групповую поездку за самыми живописными видами ущелий, рек и водохранилищ
4.7
16 отзывов
Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Давайте отправимся в затерянный мир — аул-призрак среди горных вершин. Вы удивитесь, но опустел он совсем недавно, в 2015 году.
Мы расскажем вам о прошлом дагестанского Мачу-Пикчу, покажем две живописные гидроэлектростанции и отвезём в атмосферную Салтинскую теснину. А ещё угостим обедом из традиционных кавказских блюд!
Ближайшие даты:
14 окт
16 окт
19 окт
21 окт
23 окт
26 окт
28 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Призрачно всё…
Наша экскурсия начнётся с посещения Гамсутля. По пути я расскажу вам, чем знаменит этот аул и кто жил в нём до 2015 года, когда он полностью опустел. Побывав там, вы поймёте, почему местные прозвали Гамсутль дагестанским Мачу-Пикчу, и увидите стены домов, словно вырастающие из скал.
В этом мире бушующем
Далее нас ждут места, где бурлит жизнь — в прямом смысле этого слова! На реке Каракойсу вы увидите искусственные водопады, которые появились при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС. А после горных просторов отправимся в тенистую Салтинскую теснину. Вы увидите, как река за долгие годы пробила себе путь сквозь скалы, и насколько красивым может быть подземный водопад.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Что включено
• транспорт (туда и обратно) • услуги гида-проводника • обед — национальная кухня
Что не включено
• транспорт до подъёма и спуск в Гамсутль (100 руб. в одну сторону) • билет на Салтинский водопад (100 руб.) • личные расходы • сувениры
в понедельник, четверг и субботу в 06:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 3404 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
Виктор
23 сен 2023
Экскурсия понравилась,гид рассказывал не мало информации,компания была приятная,всё на уровне,спасибо Кавказ-тур
В
Валерий
23 сен 2023
Всё прошло шикарно,спасибо!
Н
Никита
23 сен 2023
Всё прошло прекрасно,спасибо гиду Анвару,за хорошие шутки и данную информацию,очень круто пролетело время,всем советую!
К
Ксения
23 сен 2023
Спасибо гиду Бахтияру за информацию и позитивное настроение,экскурсия очень понравилась,всё было на высшем уровне
П
Павел
23 сен 2023
Обязательно посоветую друзьям именно это тур агентство,всё было супер,начиная от видов,заканчивая экскурсоводом!!
Е
Егор
23 сен 2023
Нереальные ощущения от экскурсии,очень красивые виды и приятная компания
Д
Джезим
23 сен 2023
Очень понравилась экскурсия,отдельное спасибо Гиду,за познавательную информацию и весёлое настроение,обязательно ещё вернусь!
В
Валентина
23 сен 2023
Экскурсия огонь,всем советую именно это тур агентство
А
Антип
23 сен 2023
Спасибо Кавказ-туру за предоставленную возможность увидеть такую красоту,гид выполнил свою работу на все 100
В
Виктор
21 сен 2023
Большое спасибо компании Кавказ-тур,просто волшебная экскурсия,всё прошло в один миг,хотелось бы отметить работу гида,всю дорогу рассказывал нам много информации
З
Заира
21 сен 2023
Гамсутль место необычной красоты,особенно когда с тобой такая компания и прекрасный гид,поездкой довольна на все 100%
М
Маргарита
21 сен 2023
Очень красивая экскурсия,пролетело всё незаметно,очень благодарна компании и гиду Бахтияру,обязательно ещё вернусь!
В
Валентина
21 сен 2023
Очень понравилась экскурсия,гид Баха рассказывал много про Дагестан,и разбавлял атмосферу шутками,спасибо Кавказ тур
Оотна
21 сен 2023
Ездили 16 сентября. В общем поездка понравилась, впечатлений море! Спасибо гиду Юлии!!! Интересно было слушать. . Накормили вкусным обедом, да еще с великолепным видом на горы!!! Водителю Арсену также спасибо! Минус только то, что были расходы помимо оплаты за экскурсию, не оговорëнные организатором до поездки. Надо предупреждать заранее.
Г
Галина
18 сен 2023
Маршрут составлен плохо, гид отсутствовал-присутствуя, не подготовлен, не заинтересован сам, а в конце еще алкоголизировался и уснул. ГРЭС в такой "подаче" никому не интересна. Аул-призрак место замечательное, но никто ничего про него не рассказал и если бы не сторонняя группа, то впечатление от природного заповедника было бы испорчено. Обед был великолепен, видно, что люди гостей любят и ждут. Дополнительные поборы (не обозначенные при начальной оплате) при подъеме в гору и на водопаде настроения не добавили. Надо готовить маршрут, гидов, честно указывать стоимость (не приятно чувствовать лебя "лохом").
Михаил
Ответ организатора:
Здравствуйте! Мы сожалеем что вам не понравилась экскурсия. Мы извиняемся за работу нашего гида. Его вопрос о дальнейшем сотрудничестве будет решен отделом кадров. С Уважением Михаил
Ещё 1 отзыв
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