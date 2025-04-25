Откройте для себя удивительную природу и теплое гостеприимство Дагестана! Не упустите возможность посетить этот уникальный уголок, где древние традиции переплетаются с величием захватывающих ландшафтов.
Сегодня вас ждут бескрайние луга, потрясающий Цолотлинский каньон и великолепные водопады, которые оставят незабываемые впечатления.
Сегодня вас ждут бескрайние луга, потрясающий Цолотлинский каньон и великолепные водопады, которые оставят незабываемые впечатления.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Хунзахское плато и село Хунзах. Село Хунзах, расположенное на живописном Хунзахском плато, привлекает любителей природы и кавказской культуры. Здесь вас ждут удивительные скалы, водопады, древние крепости, исторические парки и колоритные мечети. Вы сможете насладиться панорамными видами на окрестности и познакомиться с культурой местных жителей.
- Водопад Тобот — одно из самых впечатляющих мест недалеко от села Хунзах. На высоте 1700-2000 метров над уровнем моря вода реки Тобот падает в Цолотлинский каньон, создавая завораживающее зрелище. Окружающие горные ландшафты не оставят равнодушными ни одного туриста.
- Водопад Итлятляр — менее известный, но не менее красивый. Этот симпатичный водопад, расположенный на речушке Тиронтляр, предлагает отличные виды и является идеальным местом для тех, кто хочет избежать толп туристов.
- Матлас — место, известное своими уникальными природными формами и живописными ландшафтами. Здесь вы сможете насладиться прогулками и фотографиями на фоне гор и ущелий.
- Каменная чаша в Дагестане — это увлекательный лабиринт пещер, где стены покрыты мхом, а воздух свеж и ледяной. Здесь вы сможете в полной мере насладиться красотами южного региона России и удивительными природными пейзажами. Важная информация: Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура в связи с погодными условиями или иными обстоятельствами.
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хунзах
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Матлас
- Каменная чаша
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
- Обед
Место начала и завершения?
Дербент, Проспект Агасиева, 22Б
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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