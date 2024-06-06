Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)

Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
В Дагестан приезжают не только за красочной природой и горными пейзажами. Эта экскурсия предлагает вам увидеть всё разнообразие республики.

Три отличных друг от друга локации: живописный Хучнинский водопад, древняя крепость и
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знаменитый экраноплан «Лунь».

В каждой локации проведёте от 1 до 1,5 часов, наслаждаясь красотами и узнавая интересные факты о культуре, быте и традициях местных народов. В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида и обед из национальных блюд.

Поездка пройдёт на комфортабельных автомобилях, таких как микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, минивэн Hyundai Starex или автомобиль Skoda Octavia, в зависимости от размера группы.

Экскурсию проведёт один из опытных гидов команды, который расскажет вам множество интересных историй и фактов.

Не упустите возможность увидеть уникальные достопримечательности Дагестана и насладиться национальной кухней

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Живописные горные пейзажи
  2. 🏰 Историческая крепость
  3. 💦 Водопад с возможностью купания
  4. 🍽 Национальный обед
  5. 🚀 Уникальный экраноплан

Что можно увидеть

  • Крепость семи братьев и одной сестры
  • Хучнинский водопад
  • Экраноплан «Лунь»
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Крепость семи братьев и одной сестры. Вы увидите хорошо сохранившиеся мощные стены в обрамлении впечатляющих горных пейзажей. Познакомитесь с историей крепости и узнаете, откуда у неё появилось такое название.
  • Хучнинский (Ханагский) водопад. Каскады находятся вдоль реки Хучни. В сезон вы сможете искупаться под самим водопадом и окунуться в реку.
  • Национальный обед в ресторане рядом с Хучнинским водопадом.
  • Экраноплан «Лунь». На берегу Каспийского моря вы восхититесь мощью гигантского чуда техники, напоминающего космический корабль.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед.
  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Hyundai Starex, автомобиле Skoda Octavia или автомобилях аналогичных марок (в зависимости от размера группы).
  • В каждой локации вы проведёте от 1 до 1,5 часов.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
6 июня 2024
Надим, отличный гид. Человек знает свое дело, его приятно слушать. Показывает не только основные точки маршрута, но делает остановки в пути в интересных местах и дополняет их интересными справками. Все очень круто, очень понравилось!
Светлана
1 июня 2024
Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации,Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации,Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации,Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации,Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации,
С
23 мая 2024
Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍
Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍
К
14 мая 2024
Нам понравилась экскурсия с гидом Мурадом.
Получили массу впечатлений и интересные истории. Познакомились с культурой Дагестана, посмотрели чудесные виды и природу. Было очень интересно)
Е
9 мая 2024
На экскурсии познакомились не только с природными памятниками Дагестана и полюбовались великолепными видами, но и прикоснулись к культуре этого древнего края: послушали стихи на одном из самых сложных языков (табасаранском языке), поучаствовали в изготовлении чуду и табасаранских ковров. Получили возможность почувствовать гостеприимство местных жителей, узнали много об истории этих мест.
Polina
4 мая 2024
Организация тура на ВЫСШЕМ уровне, как же нам повезло с гидом, был Рустам!! Рекомендую его на все 200%, отдается профессии и гостям по полной, много рассказов и только самые положительные эмоции! Места красивые, Рустам помогал с фото, что очень неожиданно приятно!!
Е
2 мая 2024
Гид Надим - очень позитивный, внимательный человек. Программа очень насыщенная, но и много любопытного помимо программы мы узнали! В дороге угощал нас самыми вкусными лепешками. Весь день было комфортно, интересно! А какие классные фотографии у нас остались на память)) Спасибо!!
Гид Надим - очень позитивный, внимательный человек. Программа очень насыщенная, но и много любопытного помимо программыГид Надим - очень позитивный, внимательный человек. Программа очень насыщенная, но и много любопытного помимо программыГид Надим - очень позитивный, внимательный человек. Программа очень насыщенная, но и много любопытного помимо программыГид Надим - очень позитивный, внимательный человек. Программа очень насыщенная, но и много любопытного помимо программыГид Надим - очень позитивный, внимательный человек. Программа очень насыщенная, но и много любопытного помимо программыГид Надим - очень позитивный, внимательный человек. Программа очень насыщенная, но и много любопытного помимо программы
И
27 апр 2024
Все понравилось: красивые места (плюс повезло с погодой), интересные рассказы гида, комфортный автомобиль, вкусный обед с видом на горы. Спасибо!
Все понравилось: красивые места (плюс повезло с погодой), интересные рассказы гида, комфортный автомобиль, вкусный обед с видом на горы. Спасибо!Все понравилось: красивые места (плюс повезло с погодой), интересные рассказы гида, комфортный автомобиль, вкусный обед с видом на горы. Спасибо!Все понравилось: красивые места (плюс повезло с погодой), интересные рассказы гида, комфортный автомобиль, вкусный обед с видом на горы. Спасибо!Все понравилось: красивые места (плюс повезло с погодой), интересные рассказы гида, комфортный автомобиль, вкусный обед с видом на горы. Спасибо!Все понравилось: красивые места (плюс повезло с погодой), интересные рассказы гида, комфортный автомобиль, вкусный обед с видом на горы. Спасибо!
Ирина
23 апр 2024
Спасибо большое экскурсоводу Надиму! Поездка была восхитительная: волшебные виды и интересные локации;интересные рассказы и информация, которую не найдёшь в интернете, это могут знать только местные:); вкусная еда в месте где можно насладиться пением птиц и видом на водопад; добавок ко всему гид ещё и отличный фотограф, можно получить кучу классных фотографий!!! Море положительных впечатлений и хорошего настроения! Советую, не пожалеете!!!
Эдуард
19 апр 2024
Всё прошло замечательно. Так как в один автомобиль не вошли все желающие на эту поездку, то выделили дополнительный и получилось два гида, Мурад и Рустам. Оба знают тему, общительные, отвечают
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на все вопросы. Мастер классы и обед в доме жителя посещаемого района на высоте. А рассказ про табасаранский язык с показом учебников и литературы на этом языке вообще супер. Спасибо всем участникам и организаторам этой поездки.

А
9 апр 2024
Гид Надим. В теме разбирается хорошо. Маршрут продуман до мелочей. Локации продуманы отлично и время на посещение выбрано правильно. Не пересекались с большими группами. Советовал где лучше сделать снимки и делал фото на свои камеры и позже скидывал нам. Очень понравилось и планируем через день новую поездку с этим гидом. У него есть свой канал на Ютубе и в телеграмм.
Гид Надим. В теме разбирается хорошо. Маршрут продуман до мелочей. Локации продуманы отлично и время на
Д
31 мар 2024
Нас встретил экскурсовод Надим на машине прямо у отеля и мы направились смотреть Экраноплан. Он рассказал нам об этом мощном сооружении и пофоткал возле него. Далее мы поехали смотреть крепость,
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останавливались по пути посмотреть красивые пейзажи. Далее мы поехали смотреть на водопад. По пути Надим всегда рассказывал историю этих мест и интересные легенды. После водопада мы поехали смотреть на старый мост и затем обедать в кафе с видом на горы. Обед был чай и чуду с мясом, и с тыквой. А еще по пути Надим дал попробовать нам местный хлеб из тандыра. Экскурсия прошла весело и познавательно. Спасибо

Нас встретил экскурсовод Надим на машине прямо у отеля и мы направились смотреть Экраноплан. Он рассказалНас встретил экскурсовод Надим на машине прямо у отеля и мы направились смотреть Экраноплан. Он рассказалНас встретил экскурсовод Надим на машине прямо у отеля и мы направились смотреть Экраноплан. Он рассказалНас встретил экскурсовод Надим на машине прямо у отеля и мы направились смотреть Экраноплан. Он рассказалНас встретил экскурсовод Надим на машине прямо у отеля и мы направились смотреть Экраноплан. Он рассказалНас встретил экскурсовод Надим на машине прямо у отеля и мы направились смотреть Экраноплан. Он рассказалНас встретил экскурсовод Надим на машине прямо у отеля и мы направились смотреть Экраноплан. Он рассказалНас встретил экскурсовод Надим на машине прямо у отеля и мы направились смотреть Экраноплан. Он рассказал
К
22 мар 2024
Очень понравилась поездка с Надимом в Табасаран, Хучнинский водопад, крепость семи братьев и одной сестры. Надим прекрасный гид и собеседник - эрудированный, деликатный, влюбленный в свою родину, безопасно водит машину. В-общем, очень рады. Удачи и процветания
Очень понравилась поездка с Надимом в Табасаран, Хучнинский водопад, крепость семи братьев и одной сестры. НадимОчень понравилась поездка с Надимом в Табасаран, Хучнинский водопад, крепость семи братьев и одной сестры. Надим

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