В Дагестан приезжают не только за красочной природой и горными пейзажами. Эта экскурсия предлагает вам увидеть всё разнообразие республики.
Три отличных друг от друга локации: живописный Хучнинский водопад, древняя крепость и
Три отличных друг от друга локации: живописный Хучнинский водопад, древняя крепость и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные горные пейзажи
- 🏰 Историческая крепость
- 💦 Водопад с возможностью купания
- 🍽 Национальный обед
- 🚀 Уникальный экраноплан
Что можно увидеть
- Крепость семи братьев и одной сестры
- Хучнинский водопад
- Экраноплан «Лунь»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Крепость семи братьев и одной сестры. Вы увидите хорошо сохранившиеся мощные стены в обрамлении впечатляющих горных пейзажей. Познакомитесь с историей крепости и узнаете, откуда у неё появилось такое название.
- Хучнинский (Ханагский) водопад. Каскады находятся вдоль реки Хучни. В сезон вы сможете искупаться под самим водопадом и окунуться в реку.
- Национальный обед в ресторане рядом с Хучнинским водопадом.
- Экраноплан «Лунь». На берегу Каспийского моря вы восхититесь мощью гигантского чуда техники, напоминающего космический корабль.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед.
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Hyundai Starex, автомобиле Skoda Octavia или автомобилях аналогичных марок (в зависимости от размера группы).
- В каждой локации вы проведёте от 1 до 1,5 часов.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 5643 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
6 июня 2024
Надим, отличный гид. Человек знает свое дело, его приятно слушать. Показывает не только основные точки маршрута, но делает остановки в пути в интересных местах и дополняет их интересными справками. Все очень круто, очень понравилось!
Светлана
1 июня 2024
Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
С
Сергей
23 мая 2024
Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍
К
Константин
14 мая 2024
Нам понравилась экскурсия с гидом Мурадом.
Получили массу впечатлений и интересные истории. Познакомились с культурой Дагестана, посмотрели чудесные виды и природу. Было очень интересно)
Получили массу впечатлений и интересные истории. Познакомились с культурой Дагестана, посмотрели чудесные виды и природу. Было очень интересно)
Е
Елена
9 мая 2024
На экскурсии познакомились не только с природными памятниками Дагестана и полюбовались великолепными видами, но и прикоснулись к культуре этого древнего края: послушали стихи на одном из самых сложных языков (табасаранском языке), поучаствовали в изготовлении чуду и табасаранских ковров. Получили возможность почувствовать гостеприимство местных жителей, узнали много об истории этих мест.
Polina
4 мая 2024
Организация тура на ВЫСШЕМ уровне, как же нам повезло с гидом, был Рустам!! Рекомендую его на все 200%, отдается профессии и гостям по полной, много рассказов и только самые положительные эмоции! Места красивые, Рустам помогал с фото, что очень неожиданно приятно!!
Е
Екатерина
2 мая 2024
Гид Надим - очень позитивный, внимательный человек. Программа очень насыщенная, но и много любопытного помимо программы мы узнали! В дороге угощал нас самыми вкусными лепешками. Весь день было комфортно, интересно! А какие классные фотографии у нас остались на память)) Спасибо!!
И
Ирина
27 апр 2024
Все понравилось: красивые места (плюс повезло с погодой), интересные рассказы гида, комфортный автомобиль, вкусный обед с видом на горы. Спасибо!
Ирина
23 апр 2024
Спасибо большое экскурсоводу Надиму! Поездка была восхитительная: волшебные виды и интересные локации;интересные рассказы и информация, которую не найдёшь в интернете, это могут знать только местные:); вкусная еда в месте где можно насладиться пением птиц и видом на водопад; добавок ко всему гид ещё и отличный фотограф, можно получить кучу классных фотографий!!! Море положительных впечатлений и хорошего настроения! Советую, не пожалеете!!!
Эдуард
19 апр 2024
Всё прошло замечательно. Так как в один автомобиль не вошли все желающие на эту поездку, то выделили дополнительный и получилось два гида, Мурад и Рустам. Оба знают тему, общительные, отвечают
А
Андрей
9 апр 2024
Гид Надим. В теме разбирается хорошо. Маршрут продуман до мелочей. Локации продуманы отлично и время на посещение выбрано правильно. Не пересекались с большими группами. Советовал где лучше сделать снимки и делал фото на свои камеры и позже скидывал нам. Очень понравилось и планируем через день новую поездку с этим гидом. У него есть свой канал на Ютубе и в телеграмм.
Д
Дарина
31 мар 2024
Нас встретил экскурсовод Надим на машине прямо у отеля и мы направились смотреть Экраноплан. Он рассказал нам об этом мощном сооружении и пофоткал возле него. Далее мы поехали смотреть крепость,
К
Карим
22 мар 2024
Очень понравилась поездка с Надимом в Табасаран, Хучнинский водопад, крепость семи братьев и одной сестры. Надим прекрасный гид и собеседник - эрудированный, деликатный, влюбленный в свою родину, безопасно водит машину. В-общем, очень рады. Удачи и процветания
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