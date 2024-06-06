Гид Надим. В теме разбирается хорошо. Маршрут продуман до мелочей. Локации продуманы отлично и время на посещение выбрано правильно. Не пересекались с большими группами. Советовал где лучше сделать снимки и делал фото на свои камеры и позже скидывал нам. Очень понравилось и планируем через день новую поездку с этим гидом. У него есть свой канал на Ютубе и в телеграмм.