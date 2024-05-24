А Александра Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента Очень понравилась экскурсия, экскурсовод и участники путешествия. Была познавательная, всеобъемлющая программа. За время экскурсии мы очень сплотились и подружились. Спасибо большое организатором за такое волшебное путешествие.

О Ольга Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента Природа того стоит! В пути развлекали познавательными фактами (не перегружая и с юмором), историей уклада жизни местных, было интересно и весело. Что приятно удивило еще - подарили достойный подарок на др (именно в день экскурсии). Сообщайте об этом при заказе😉

А Андрей Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента Сказочные водопады, завораживает вид. Гид рассказывает историю региона и мест, весьма познавательно. Обязательно стоит посетить данные локации

С Светлана Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏 а так быть в Дагестане этот маршрут рекомендую 👍🔥

Ю Юлия Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента Ездили на экскурсию в Хунзах с гидом Романом, всё очень понравилось, Роман рассказал многое интересное, про историю Дагестана, очень ему благодарны и всей группе Кавказ Тур!!!