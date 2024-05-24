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Групповая
13 часов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
20 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
21 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Завтра в 06:30
24 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра24 мая 2024Очень понравилась экскурсия, экскурсовод и участники путешествия. Была познавательная, всеобъемлющая программа. За время экскурсии мы очень сплотились и подружились. Спасибо большое организатором за такое волшебное путешествие.
- ООльга22 мая 2024Природа того стоит! В пути развлекали познавательными фактами (не перегружая и с юмором), историей уклада жизни местных, было интересно и весело. Что приятно удивило еще - подарили достойный подарок на др (именно в день экскурсии). Сообщайте об этом при заказе😉
- ААндрей14 мая 2024Сказочные водопады, завораживает вид. Гид рассказывает историю региона и мест, весьма познавательно. Обязательно стоит посетить данные локации
- ССветлана14 мая 2024Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏 а так быть в Дагестане этот маршрут рекомендую 👍🔥
- ЮЮлия11 мая 2024Ездили на экскурсию в Хунзах с гидом Романом, всё очень понравилось, Роман рассказал многое интересное, про историю Дагестана, очень ему благодарны и всей группе Кавказ Тур!!!
- ГГюлназ10 марта 2024Хочу еще раз съездит, теплый сезон 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Водопад Тобот»
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