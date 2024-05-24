Водопад Тобот – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Тобот» в Дербенте, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
41 отзыв
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
20 июня в 07:00
3 500 за человека
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
8 отзывов
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
21 июня в 06:00
3 300 за человека
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Завтра в 06:30
24 июня в 06:30
3 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Водопад Тобот»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
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  3. Хунзах и Каменная чаща из Дербента
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  7. Сулакский каньон
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Водопад Тобот" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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