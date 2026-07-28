во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Что вас ожидает

Хунзахское плато. Вы познакомитесь с древней историей Аварского ханства, местными горскими традициями и оцените пейзажи самого широкого из всех горных плато Дагестана.

Водопады Тобот, Итлятляр. Далее вам предстоит встреча со стихией двух картинных водопадов из рек, обрушивающихся на дно каньона.

Цолотлинский каньон. Вы увидите, как он буквально раскалывает Хунзахское плато — фотографии здесь получаются фантастические, а впечатления от панорам поистине незабываемые.

«Белые журавли». Заедем в музей и мемориальный комплекс в селе Цада, созданный в память о героях Родины по мотивам знаменитой песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.

Обед в лучших местных традициях. Вы попробуете аварский хинкал, абрикосовую кашу с урбечем, плов и чуду.

Матласские водопады и ущелье «Каменная чаша». Вы посетите сказочный природный парк, где в распоряжении любителей экстрима будут местные развлечения.

Гоцатлинское водохранилище. По дороге остановимся, чтобы полюбоваться прекрасными горными видами и сделать красочные фото.

Организационные детали

В стоимость включён обед.

В рамках программы мы посещаем экстрим-парк, при желании за дополнительную плату вы можете совершить прыжок с зиплайна или тарзанки.

С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.

Обратите внимание