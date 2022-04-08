во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

В группе до 20 человек вы посетите потрясающие воображение места, до которых можно добраться только на машине.



Перед вами предстанет несколько дивных водопадов, панорамы Цолотлинского каньона и ущелья Каменная чаша.



Вы посмотрите, как живут местные в старинном горном селе Хунзах.



А также отведаете аварские хинкалы, чуду и другие блюда дагестанской кухни.