во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

В группе до 20 человек вы посетите потрясающие воображение места, до которых можно добраться только на машине.
Перед вами предстанет несколько дивных водопадов, панорамы Цолотлинского каньона и ущелья Каменная чаша. Вы посмотрите, как живут местные в старинном горном селе Хунзах. А также отведаете аварские хинкалы, чуду и другие блюда дагестанской кухни.
Перед вами предстанет несколько дивных водопадов, панорамы Цолотлинского каньона и ущелья Каменная чаша. Вы посмотрите, как живут местные в старинном горном селе Хунзах. А также отведаете аварские хинкалы, чуду и другие блюда дагестанской кухни.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Хунзахское плато. Вы познакомитесь с древней историей Аварского ханства, местными горскими традициями и оцените пейзажи самого широкого из всех горных плато Дагестана.
Водопады Тобот, Итлятляр. Далее вам предстоит встреча со стихией двух картинных водопадов из рек, обрушивающихся на дно каньона.
Цолотлинский каньон. Вы увидите, как он буквально раскалывает Хунзахское плато — фотографии здесь получаются фантастические, а впечатления от панорам поистине незабываемые.
«Белые журавли». Заедем в музей и мемориальный комплекс в селе Цада, созданный в память о героях Родины по мотивам знаменитой песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.
Обед в лучших местных традициях. Вы попробуете аварский хинкал, абрикосовую кашу с урбечем, плов и чуду.
Матласские водопады и ущелье «Каменная чаша». Вы посетите сказочный природный парк, где в распоряжении любителей экстрима будут местные развлечения.
Гоцатлинское водохранилище. По дороге остановимся, чтобы полюбоваться прекрасными горными видами и сделать красочные фото.
Организационные детали
- В стоимость включён обед.
- В рамках программы мы посещаем экстрим-парк, при желании за дополнительную плату вы можете совершить прыжок с зиплайна или тарзанки.
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.
Обратите внимание
- Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет).
- В поездку вы можете взять с собой детей от 3-х лет.
- Запрещено распитие спиртных напитков во время поездки.
- Также нельзя брать с собой животных.
в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 06:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 8999 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Это была просто искрометная поездка. Команда водитель Адам и гид Алим все для этого сделали. Всю дорогу были шутки, смех, на обратном пути Адам включал национальные песни, было очень весело.
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В
Очень красивая и душевная экскурсия. Организатор любит свою работу и людей. Гида было очень приятно слушать и не хотелось засыпать вовремя дороги.
Хорошее отношение и внимание к туристам сложило положительное впечатление о данной республике Обязательно буду рекомендовать именно вашу компанию своим знакомым и друзьям, которые будут посещать вашу республику
Хорошее отношение и внимание к туристам сложило положительное впечатление о данной республике Обязательно буду рекомендовать именно вашу компанию своим знакомым и друзьям, которые будут посещать вашу республику
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все интересно было,приезжали тогда,когда народу было мало. Гид с самого начала поездки раскрывал историю каждого города,который проезжали,показывал места.
Минусы -вождение. Сама поездка в автобусе была не очень комфортной,т к водитель постоянно резко водил,обгонял всех, из-за чего укачивило.
Минусы -вождение. Сама поездка в автобусе была не очень комфортной,т к водитель постоянно резко водил,обгонял всех, из-за чего укачивило.
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все понравилось. позитивный гид Севиль, все интересно рассказывала, заряжала энергией
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Е
Отличная экскурсия. Прекрасный гид. Красивые виды. Но ожидание и реальность от водопадов не совпали.
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Мы в восторге! Невероятно живописные горы и скалы, водопады, от высоты захватывает дух! Гид Севиль - настоящий профессионал в своем деле, организовала комфортную и доверительную атмосферу, при этом мы двигались
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