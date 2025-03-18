Из Дербента в аул-призрак Гамсутль

Представьте себе уединенное село, затерянное среди величественных дагестанских гор, где время остановилось в своем беге, а история осталась на каждом углу.

Добро пожаловать в Гамсутль – заброшенное место, которое кажется как будто сошло со страниц старинных легенд.
Из Дербента в аул-призрак Гамсутль
Из Дербента в аул-призрак Гамсутль
Из Дербента в аул-призрак Гамсутль
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Заброшенное село Гамсутль

Представьте себе уединенное село, затерянное среди величественных дагестанских гор. Здесь время словно остановилось, а история ощущается на каждом шагу. Добро пожаловать в Гамсутль — это место, которое выглядит так, будто сошло со страниц старинных легенд.

Уникальная атмосфера

Гамсутль — это не просто заброшенное село, это целый мир, где можно ощутить дух древности. Его руины хранят в себе множество тайн и загадок, которые только и ждут, чтобы их разгадали. Прогуливаясь по узким улочкам, вы сможете увидеть остатки домов, построенных из камня, и насладиться величественными видами на окружающие горы.

Историческое наследие

Каждый камень здесь рассказывает свою историю. Гамсутль был населён людьми, которые оставили после себя след в культуре и традициях региона. Это место является свидетелем многих исторических событий, и его посещение может стать настоящим путешествием в прошлое.

Почему стоит посетить Гамсутль?

  • Уникальная возможность увидеть заброшенное село, полное исторических артефактов.
  • Восхитительные пейзажи, которые вдохновляют и наполняют энергией.
  • Шанс погрузиться в атмосферу, где природа и история переплетаются.

Гамсутль — это не просто место на карте, это уникальный опыт, который оставит неизгладимые впечатления. Если вы ищете приключения и хотите узнать больше о культуре и истории Дагестана, это село станет для вас настоящей находкой.

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гунибская ГЭС
  • Комплекс «Андалал»
  • Салтинский водопад
  • Чохские рукотворные террасы
  • Призрачное село Гамсутль
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт.
Что не входит в цену
  • Обед (в среднем 250-650 руб. /чел.)
  • Вход на Салтинский водопад (100 руб. /чел.)
  • Подъем на лошади до Гамсутля (по желанию, 1000 руб. /чел.)
  • Подъём к аулу Гамсутль на буханке (100-500 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Улица Ю. Гагарина, 27, Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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