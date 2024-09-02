Это будет увлекательная поездка по живописным и атмосферным местам нашего края. Мы покажем вам аул-призрак Гамсутль, опустевший в 2015 году, и село Чох с его легендарными террасами, похожими на гигантские ступени. Расскажем много историй об этих поселениях и предложим блюда местной кухни.

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Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Гамсутль

Вы посетите знаменитый заброшенный аул—призрак. Прогуляетесь по улочкам вдоль каменных домов, рассмотрите старинные предметы и сделаете атмосферные фото. Услышите о прошлом Гамсутля, которое уже давно обросло легендами и преданиями.

Чохские террасы и Чох

Вы увидите ступенчатые поля, где местные жители выращивали сельскохозяйственные культуры. Познакомитесь с Чохом, его архитектурой и историей. Гид расскажет о культуре и традициях жителей.

Гунибская ГЭС

По пути взглянете на впечатляющее инженерное сооружение, которое гармонично вписывается в живописный ландшафт. Фото здесь получаются очень впечатляющие.

Организационные детали