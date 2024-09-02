Это будет увлекательная поездка по живописным и атмосферным местам нашего края.
Мы покажем вам аул-призрак Гамсутль, опустевший в 2015 году, и село Чох с его легендарными террасами, похожими на гигантские ступени. Расскажем много историй об этих поселениях и предложим блюда местной кухни.
Мы покажем вам аул-призрак Гамсутль, опустевший в 2015 году, и село Чох с его легендарными террасами, похожими на гигантские ступени. Расскажем много историй об этих поселениях и предложим блюда местной кухни.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Гамсутль
Вы посетите знаменитый заброшенный аул—призрак. Прогуляетесь по улочкам вдоль каменных домов, рассмотрите старинные предметы и сделаете атмосферные фото. Услышите о прошлом Гамсутля, которое уже давно обросло легендами и преданиями.
Чохские террасы и Чох
Вы увидите ступенчатые поля, где местные жители выращивали сельскохозяйственные культуры. Познакомитесь с Чохом, его архитектурой и историей. Гид расскажет о культуре и традициях жителей.
Гунибская ГЭС
По пути взглянете на впечатляющее инженерное сооружение, которое гармонично вписывается в живописный ландшафт. Фото здесь получаются очень впечатляющие.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, обед и трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter
- Дополнительно оплачивается подъём до Чоха на УАЗ «Буханке» — 200 ₽ за чел.
- Также можем забрать вас из Махачкалы, Каспийска или Избербаша
- Экскурсия рассчитана на средний уровень физической подготовки. На маршруте есть пешие подъёмы по пересечённой местности
- В случае плохой погоды программа может быть скорректирована
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 500 ₽
|Дети до 12 лет
|3 360 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 91 туриста
Меня зовут Сулейман, и я уже более года работаю в сфере туризма. За это время я приобрёл обширный опыт и стал настоящим специалистом в организации путешествий. Моей главной задачей всегдаЗадать вопрос
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