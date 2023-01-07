1 день

Встреча. Персиковый сад Салмановых, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище на катерах

Встречаемся в аэропорту Махачкалы до 11:00.

Если туристы приезжают заранее, то необходимо самостоятельно добраться до аэропорта.

Чтобы сразу почувствовать регион угощаемся приветственным сетом — здесь собраны самые вкусные местные угощения.

В первую очередь едем обедать в сад Салмановых — это место пропитано этникой и колоритом Дагестана.

Местная семья приглашает гостей: гулять в абрикосовом саду, собирать и пробовать свежие фрукты, отведать национальные блюда.

Нас угощают чуду и хинкалом — под абрикосовыми деревьями наслаждаемся трапезой и неповторимым вкусом чая из горного разнотравья.

Сытые и довольные отправляемся в пещеру «Нохъо», которая стала новой визитной карточкой Дагестана.

Отсюда видно, как река Сулак словно бирюзовая змея извивается между каменных отвесных скал, пересекаем ее по подвесному мосту и на другом берегу делаем фото в папахах.

Отправляемся к легендарному Чиркейскому водохранилищу.

Нам мало просто наблюдать всю эту красоту с берега, поэтому рассаживаемся по катерам и отправляемся на водную прогулку.

Едем в удивительное место, где мы проведем ближайшую ночь — глэмпинг «Горный ветер» в Гунибском ущелье.

К нашему приезду уже готов ужин.

Собираемся в обеденной зоне, наслаждаемся блюдами национальной кухни от шеф-повара глэмпинга и делимся своими впечатлениями о первом дне путешествия.

Уставшие, но довольные и сытые располагаемся в подготовленных для нас сафари-тентах.