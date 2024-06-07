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Авторский тур
5 дней
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
26 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в южный Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
8 сен в 10:00
15 сен в 10:00
от 52 380₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 чудес Дагестана. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пеший поход по Дагестану
Начало: Республика Дагестан, Дербент, улица Шахбазова, 37
29 сен в 10:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена7 июня 2024Я долго выбирала тур в Дагестан и вот остановилась на этом - Дагестан на максимум и не пожалела ни минуты.
- ММария5 июня 2024Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам. Дагестан на максимум! Тур просто бомба! За 5 дней моя
- ИИгорь29 мая 2024Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ВВиктория13 марта 2024Выходные в Дагестане. Иммерсивный турОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ДДмитрий22 января 2024Зима в горах Дагестана. АвтотурИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Зима в горах Дагестана. АвтотурЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ККирилл17 января 2024Выходные в Дагестане. Иммерсивный турОценка говорит сама за себя =)
- ЕЕкатерина10 января 2024Зима в горах Дагестана. АвтотурСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Пешеходные»
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