1 день

Встреча и прогулка в Махачкале, бархан Сарыкум

В 14 часов собираемся в Махачкале в гостевом доме, распределяемся по комнатам по 2-4 человека, знакомимся с гидом и остальными участниками нашего приключения.

Днём все вместе пойдём исследовать улочки Махачкалы, любоваться видами музеев и мечетей, дышать воздухом Каспия на городском пляже.

По дороге заглянем на обед в одно из местных кафе.

Вечером отправимся к бархану Сарыкум – главной песочнице Дагестана. Путь наверх – несложный, занимает около 20 минут по лесенке, а не по песку. По дороге можно увидеть юрких ящерок, а, если повезёт, даже зайцев.

На вершине бархана фотографируемся, провожаем закат, любуемся видами на все 360 градусов.

А вы знали, что именно здесь снимали «Белое солнце пустыни»? Утомлённые солнцем и необычными видами, возвращаемся в город, чтобы поужинать и как следует выспаться после такого насыщенного дня.