Дагестан. Семейное путешествие

Дагестан – «страна гор», удивительный уголок Кавказа, который на 100% оправдывает своё название! Здесь есть всё: альпийские луга и зеленые бархатные горы, старинные крепости и фамильные башни, водопады и барханы,
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каньоны и снежные вершины, бурные реки и ласковое море и многое другое.

На этот раз едем в Дагестан всей семьёй и приглашаем вас присоединиться к насыщенному путешествию налегке по самым топовым местам региона.

5
3 отзыва
Дагестан. Семейное путешествие
Дагестан. Семейное путешествие
Дагестан. Семейное путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка в Махачкале, бархан Сарыкум

В 14 часов собираемся в Махачкале в гостевом доме, распределяемся по комнатам по 2-4 человека, знакомимся с гидом и остальными участниками нашего приключения.

Днём все вместе пойдём исследовать улочки Махачкалы, любоваться видами музеев и мечетей, дышать воздухом Каспия на городском пляже.

По дороге заглянем на обед в одно из местных кафе.

Вечером отправимся к бархану Сарыкум – главной песочнице Дагестана. Путь наверх – несложный, занимает около 20 минут по лесенке, а не по песку. По дороге можно увидеть юрких ящерок, а, если повезёт, даже зайцев.

На вершине бархана фотографируемся, провожаем закат, любуемся видами на все 360 градусов.

А вы знали, что именно здесь снимали «Белое солнце пустыни»? Утомлённые солнцем и необычными видами, возвращаемся в город, чтобы поужинать и как следует выспаться после такого насыщенного дня.

  • переезд: 40 мин;
  • проживание: гостиница, номера по 2 или 4 человека.
Встреча и прогулка в Махачкале, бархан СарыкумВстреча и прогулка в Махачкале, бархан СарыкумВстреча и прогулка в Махачкале, бархан Сарыкум
2 день

Переезд и прогулка в Дербенте

После вкусного завтрака отправляемся ещё южнее вдоль Каспия, в Дербент, один из старейших городов России.

Переезд недолгий, займёт около 2 часов, в дороге можно доспать, смотреть в окно или всей семьёй загадывать друг другу загадки.

В Дербенте заселяемся в апартаменты, немножко отдыхаем и идем смотреть крепость Нарын-кала. Посмотрим места раскопок древних поселений, восхитимся видами города с высоты стен, узнаем, как церковь на территории крепости стала резервуаром для воды.

После интересной экскурсии обедаем в кафе и едем в посёлок Арбляр.

Здесь на песочке у воды отдыхает и ждёт своего звёздного часа советский экраноплан «Лунь». Экраноплан – это причудливый гибрид корабля и самолёта, разработанный советскими военными конструкторами. Вечером возвращаемся в апартаменты, делимся впечатлениями, общаемся и играем.

  • переезд: 2 часа;
  • проживание: 6-местные апартаменты, комнаты по 2 места.
Переезд и прогулка в ДербентеПереезд и прогулка в ДербентеПереезд и прогулка в ДербентеПереезд и прогулка в Дербенте
3 день

Село Гуниб, Салтинский водопад

Дагестан продолжает нас удивлять. Сегодня отправимся дальше в горы, в уютное село Гуниб.

В переводе с аварского языка «Гуниб» – это куча камней. Село полностью оправдывает своё название, расположившись на горном плато на высоте 1500 м.

Дорога сюда лежит по крутому горному серпантину, а за окном будут потрясающей красоты пейзажи вершин, долин и бурных рек.

По пути заедем в Салтинскую теснину посмотреть уникальный подземный водопад, единственный в Дагестане.

В Гуниб прибываем во второй половине дня, заселяемся в отдельный дом, ужинаем и отдыхаем. На ночь послушаем национальные кавказские сказки и отправимся по кроваткам сладко спать.

  • переезд: 5 часов, с остановками;
  • проживание: отдельный дом на всю группу.
Село Гуниб, Салтинский водопадСело Гуниб, Салтинский водопадСело Гуниб, Салтинский водопад
4 день

Днёвка в Гунибе

Сегодня можно поваляться в постели побольше – мы отдыхаем от переездов и много гуляем. В Гунибе – чистейший горный воздух и 300 солнечных дней в году, поэтому место идеально подходит для долгих прогулок всей семьёй.

Можно осмотреть село, которое лежит на трёх ярусах гор.

Предлагаем заглянуть в Гунибскую крепость, пособирать шишки для поделок в природном парке Верхнего Гуниба, посетить мемориал «Белые журавли», открытый поэтом Расулом Гамзатовым (этот день выезда приходится на 9 мая).

Самые активные и неугомонные могут устроить мини-поход в горы с пикником на обзорной площадке.

Вечером соберёмся всей компанией в доме, поделимся впечатлениями, вместе с родителями поучаствуем в творческом мастер-классе или сыграем в настольные игры.

  • без переездов, много гуляем;
  • проживание: отдельный дом на всю группу.
Днёвка в ГунибеДнёвка в ГунибеДнёвка в ГунибеДнёвка в Гунибе
5 день

Аул Гамсутль

Приготовьте ваши фотокамеры и восторженные вздохи! Сегодня мы посетим визитную карточку Дагестана – заброшенный аул Гамсутль.

Вплотную к селу подъехать не получится, поэтому придется совершить долгую, но крайне живописную прогулку в горы. При желании, можно будет проехаться на джипах.

Не так давно в Гамсутле кипела жизнь, а на его улицах ребятишки играли в мяч. Но постепенно все жители села перебрались поближе к большим городам, а последний коренной его обитатель Абдулжалил Абдулжалилов скончался в 2015 году. Теперь по улицам аула-призрака гуляют лишь туристы и горные ветры.

И мы тоже пройдёмся средневековыми улочками меж тесно прилепленных к скалам домов и посмотрим на соседние горы и ущелья с высоты.

К вечеру вернемся в наш большой дом, ужинать, играть и дурачиться вволю.

  • переезд: 1 час.
Аул ГамсутльАул ГамсутльАул Гамсутль
6 день

Село Хунзах и водопад Тобот

Прощаемся с Гунибом и переезжаем ещё выше в горы, в село Хунзах (1700 м).

Здесь полюбуемся невероятным каньоном и водопадом Тобот. Зимой он замерзает, превращаясь в гигантскую сосульку, ну а мы увидим водопад поздней весной в период максимального полноводья.

Если будут силы и желание, заедем в Карадахскую теснину по пути. Сразу предупредим, что прогулка по теснине для детей может оказаться очень сложной!

В Хунзахе заселяемся в коттедж, вечером можем сходить на одну из смотровых площадок на краю каньона и проводить закат.

Перед сном устроим чтение традиционных аварских басен и детских стихов по ролям.

  • переезд: 1,5 часа;
  • проживание: в коттедже.
Село Хунзах и водопад ТоботСело Хунзах и водопад ТоботСело Хунзах и водопад ТоботСело Хунзах и водопад Тобот
7 день

Автопереезд в Махачкалу

Сегодня – день большого автопутешествия назад, в столицу Дагестана.

По пути будем останавливаться, чтобы посмотреть на знаменитую плотину Черкесской ГЭС, сфотографировать лазурную гладь Ирганайского водохранилища и изрезанные берега Чиркейского водохранилища.

В середине дня сделаем продолжительную остановку на смотровой площадке с видом на Сулакский каньон. Привал устроим в рыбном ресторане, чтобы посмотреть ферму, перекусить и покататься на лодочках.

По желанию можно отправиться на УАЗиках в сам каньон и прокатиться по нему на катере.

Сытые и отдохнувшие, мчим в Махачкалу по хорошей дороге. Заселяемся в знакомую гостиницу, где ужинаем и ложимся спать. День был долгим и насыщенным!

  • переезд: около 5 часов + продолжительные остановки;
  • проживание: гостиница, номера по 2 или 4 места.
Автопереезд в МахачкалуАвтопереезд в МахачкалуАвтопереезд в МахачкалуАвтопереезд в Махачкалу
8 день

Вылет домой или денёк на море

Утром устроим последний совместный завтрак, а потом собираем вещи, собираемся с мыслями и отправляемся в сторону аэропорта.

Если время позволяет, рекомендуем задержаться в гостеприимном Дагестане. Тут тепло, солнечно и вкусно!

  • переезд: до аэропорта 40 мин.

Данный тур проводится впервые в формате «разведки». Будем открывать семейный Дагестан вместе!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Махачкалы и Дербента (3 ночи), в гостевых домах с. Гуниб и с. Хузнах (4 ночи).

КатегорияСтоимость
Взрослые78000
Детям от 7 до 12 лет63800
Детям от 2 до 6 лет48800

Варианты проживания

Гостевой дом «Дом Эндуриста» в Махачкале

2 ночи

Отель располагается в центре города, возле парка и в 12 минутах ходьбы от городского пляжа. Рядом много кафешек для семейного отдыха.

Номера по 2 или 4 человека: 2 трёхместные номера (двуспальная кровать и диван) и 2 двухместных номера (2 с двуспальной кроватью и 1 с раздельными кроватями).

В каждом номере свой санузел (душ и туалет), телевизор и интернет.

«Высота» в Дербенте

1 ночь

6-местные апартаменты в центре города, комнаты по 2 места. На территории отеля - wi-fi. Все номера, как полноценные квартиры, с санузлами и кухней.

Номера:

  • двухместные апартаменты Classic с видом на море (2 раздельные кровати, туалет, душ, кухня);
  • апартаменты Comfort с 3 комнатами и красивым видом из окна (2 раздельные кровати, 1 двуспальная кровать, доп. 1 двуспальный диван, туалет, душ, кухня);
  • семейный номер classic с балконом и красивым видом из окна (1 двуспальная кровать, 1 полуторный диван, доп. 1 двуспальные диван, туалет, душ, кухня).
«Высота» в Дербенте«Высота» в Дербенте«Высота» в Дербенте«Высота» в Дербенте«Высота» в Дербенте

«Высота» в Гунибе

3 ночи

Предоставляется отдельный дом на всю группу (2 домика в Верхнем Гунибе), прямо возле крепостной стены. Wi-fi есть.

В домиках размещение максимум по 6 человек. В каждом домике: 1 этаж - веранда, гостиная-кухня, 2 спальни по 2 места, душ и туалет на этаже.

«Высота» в Гунибе«Высота» в Гунибе«Высота» в Гунибе«Высота» в Гунибе«Высота» в Гунибе«Высота» в Гунибе«Высота» в Гунибе

«Вишневый Сад» в Хунзахе

1 ночь

Коттедж на всю группу в центре поселка. Есть интернет. На территории сад.

  • коттедж standart (1 двуспальная кровать, 2 раздельные кровати и 1 доп. место, кухня, санузел);
  • коттедж business (1 двуспальная кровать, 3 раздельные кровати, гостиная, кухня, санузел);
  • коттедж economy (1 двуспальная кровать и доп. место, кухня, санузел).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах Махачкалы и Дербента (3 ночи)
  • Проживание в гостевых домах с. Гуниб и с. Хузнах (4 ночи)
  • Вкусные питательные завтраки
  • Трансфер на личном микроавтобусе в течение всего выезда
  • Входные билеты в «Дагестанский» заповедник на бархан Сарыкум
  • Входные билеты и экскурсия по Дербентской крепости
  • Поездка к экраноплану Лунь
  • Услуги инструктора
  • Групповая аптечка
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Такси из/в аэропорт (500-2000 рублей)
  • Обеды/перекусы и ужины (4000-6000 рублей, можно как готовить самим, так и кушать в кафе)
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону: катание на катере - от 500 руб., спуск в каньон от 500 руб. и обратно от 500 руб., стоимость зависит от количества желающих
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Палатки и спальники не нужны – ночуем в гостиницах и в гостевых домах. Большие рюкзаки не носим, ходим пешком или переезжаем на авто. Прогулки по 3 - 8 км в день. Берите небольшой рюкзачок для необходимых вещей по пути. Необязательно строго придерживаться списка, главное понимать, что вечером/ночью температура в горах резко падает и у вас должны быть с собой теплые вещи. Ожидаемый диапазон температур: днём +15/+23, ночью +7/+13

Одежда должна быть удобной. Мамам и бабушкам необходимо исключить короткие юбки и шорты, глубокие декольте и обтягивающие лосины.

Необходимо взять с собой:

СНАРЯЖЕНИЕ

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
  • Рюкзак/спортивная сумка/чемодан

ОДЕЖДА

  • Одежда для сна
  • Нижнее бельё
  • Плавательный костюм (купальник, плавки)
  • Термобельё
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
  • Шорты
  • Носки или термоноски
  • Шерстяные носки
  • Футболка
  • Рубашка с длинным рукавом
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер)
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
  • Перчатки
  • Шапочка лёгкая
  • Шапка теплая
  • Накидка от дождя с капюшоном
  • Треккинговые ботинки
  • Шлёпки/кроксы/сандалии
  • Удобные штаны

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

  • Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки
  • Паспорт
  • Деньги
  • Многоразовая бутылка
  • Туалетная бумага
  • Индивидуальная аптечка
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
  • Предметы личной гигиены
  • Лёгкое полотенце
  • Телефон
  • Студенческий билет (если есть)
  • Детская индивидуальная аптечка
  • Рекомендуем добавить
  • Термос (1л.)
  • Фотоаппарат
  • Пауэрбанк
  • Пуховик тонкий
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будут ли нас кормить?

На выезде будут только завтраки. Обеды и ужины не включены, так как часто будут где-то в пути. Тем более, что и необычную национальную кухню тоже стоит попробовать:)

Большие ли будут переезды?

Максимальный переезд будет при заброске в горы и выброске, продолжительность 5 часов, но будут остановки на прогулки к достопримечательностям Дагестана.

Дороги по нашему маршруту хорошие, асфальтированные.

Автобус ведёт профессиональный водитель, который весь выезд будет с нами. В связи с этим программу можно легко подстраивать под меняющиеся условия погоды.

В хорошую погоду можно будет дополнительно организовать пикник на берегу любого из водохранилищ.

Безопасно ли путешествовать по Дагестану?

Более чем. К тому же, мы с вами будем только в туристических местах, где бывает достаточно много туристов, так что переживать не стоит. Местные жители в горах очень гостеприимные.

Какая будет температура воздуха и воды в море?

В среднем температура днём +17/+23, ночью +11/+14. Вода в Каспийском море +17/+24

А детям понравится?

Да, безусловно.

Разнообразие мест и видов. Развалины древних городов, крепостей, узкие ущелья, водопады, «моря» водохранилищ бирюзового цвета.

Много животных: собаки, коровы, овцы, лошадки, гуси.

По пути игры и общение, вечерами – сказки, мастер-классы, настольные игры. А также возможности покататься на лошадках, квадроциклах, уазиках, катерах, сапах и пр.

Вкусная еда, фрукты, много солнца и море.

Программа будет очень насыщенная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
5 авг 2024
Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.
А
20 июл 2024
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
А
6 июл 2024
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант.

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