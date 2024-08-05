Программа тура по дням
Встреча и прогулка в Махачкале, бархан Сарыкум
В 14 часов собираемся в Махачкале в гостевом доме, распределяемся по комнатам по 2-4 человека, знакомимся с гидом и остальными участниками нашего приключения.
Днём все вместе пойдём исследовать улочки Махачкалы, любоваться видами музеев и мечетей, дышать воздухом Каспия на городском пляже.
По дороге заглянем на обед в одно из местных кафе.
Вечером отправимся к бархану Сарыкум – главной песочнице Дагестана. Путь наверх – несложный, занимает около 20 минут по лесенке, а не по песку. По дороге можно увидеть юрких ящерок, а, если повезёт, даже зайцев.
На вершине бархана фотографируемся, провожаем закат, любуемся видами на все 360 градусов.
А вы знали, что именно здесь снимали «Белое солнце пустыни»? Утомлённые солнцем и необычными видами, возвращаемся в город, чтобы поужинать и как следует выспаться после такого насыщенного дня.
- переезд: 40 мин;
- проживание: гостиница, номера по 2 или 4 человека.
Переезд и прогулка в Дербенте
После вкусного завтрака отправляемся ещё южнее вдоль Каспия, в Дербент, один из старейших городов России.
Переезд недолгий, займёт около 2 часов, в дороге можно доспать, смотреть в окно или всей семьёй загадывать друг другу загадки.
В Дербенте заселяемся в апартаменты, немножко отдыхаем и идем смотреть крепость Нарын-кала. Посмотрим места раскопок древних поселений, восхитимся видами города с высоты стен, узнаем, как церковь на территории крепости стала резервуаром для воды.
После интересной экскурсии обедаем в кафе и едем в посёлок Арбляр.
Здесь на песочке у воды отдыхает и ждёт своего звёздного часа советский экраноплан «Лунь». Экраноплан – это причудливый гибрид корабля и самолёта, разработанный советскими военными конструкторами. Вечером возвращаемся в апартаменты, делимся впечатлениями, общаемся и играем.
- переезд: 2 часа;
- проживание: 6-местные апартаменты, комнаты по 2 места.
Село Гуниб, Салтинский водопад
Дагестан продолжает нас удивлять. Сегодня отправимся дальше в горы, в уютное село Гуниб.
В переводе с аварского языка «Гуниб» – это куча камней. Село полностью оправдывает своё название, расположившись на горном плато на высоте 1500 м.
Дорога сюда лежит по крутому горному серпантину, а за окном будут потрясающей красоты пейзажи вершин, долин и бурных рек.
По пути заедем в Салтинскую теснину посмотреть уникальный подземный водопад, единственный в Дагестане.
В Гуниб прибываем во второй половине дня, заселяемся в отдельный дом, ужинаем и отдыхаем. На ночь послушаем национальные кавказские сказки и отправимся по кроваткам сладко спать.
- переезд: 5 часов, с остановками;
- проживание: отдельный дом на всю группу.
Днёвка в Гунибе
Сегодня можно поваляться в постели побольше – мы отдыхаем от переездов и много гуляем. В Гунибе – чистейший горный воздух и 300 солнечных дней в году, поэтому место идеально подходит для долгих прогулок всей семьёй.
Можно осмотреть село, которое лежит на трёх ярусах гор.
Предлагаем заглянуть в Гунибскую крепость, пособирать шишки для поделок в природном парке Верхнего Гуниба, посетить мемориал «Белые журавли», открытый поэтом Расулом Гамзатовым (этот день выезда приходится на 9 мая).
Самые активные и неугомонные могут устроить мини-поход в горы с пикником на обзорной площадке.
Вечером соберёмся всей компанией в доме, поделимся впечатлениями, вместе с родителями поучаствуем в творческом мастер-классе или сыграем в настольные игры.
- без переездов, много гуляем;
- проживание: отдельный дом на всю группу.
Аул Гамсутль
Приготовьте ваши фотокамеры и восторженные вздохи! Сегодня мы посетим визитную карточку Дагестана – заброшенный аул Гамсутль.
Вплотную к селу подъехать не получится, поэтому придется совершить долгую, но крайне живописную прогулку в горы. При желании, можно будет проехаться на джипах.
Не так давно в Гамсутле кипела жизнь, а на его улицах ребятишки играли в мяч. Но постепенно все жители села перебрались поближе к большим городам, а последний коренной его обитатель Абдулжалил Абдулжалилов скончался в 2015 году. Теперь по улицам аула-призрака гуляют лишь туристы и горные ветры.
И мы тоже пройдёмся средневековыми улочками меж тесно прилепленных к скалам домов и посмотрим на соседние горы и ущелья с высоты.
К вечеру вернемся в наш большой дом, ужинать, играть и дурачиться вволю.
- переезд: 1 час.
Село Хунзах и водопад Тобот
Прощаемся с Гунибом и переезжаем ещё выше в горы, в село Хунзах (1700 м).
Здесь полюбуемся невероятным каньоном и водопадом Тобот. Зимой он замерзает, превращаясь в гигантскую сосульку, ну а мы увидим водопад поздней весной в период максимального полноводья.
Если будут силы и желание, заедем в Карадахскую теснину по пути. Сразу предупредим, что прогулка по теснине для детей может оказаться очень сложной!
В Хунзахе заселяемся в коттедж, вечером можем сходить на одну из смотровых площадок на краю каньона и проводить закат.
Перед сном устроим чтение традиционных аварских басен и детских стихов по ролям.
- переезд: 1,5 часа;
- проживание: в коттедже.
Автопереезд в Махачкалу
Сегодня – день большого автопутешествия назад, в столицу Дагестана.
По пути будем останавливаться, чтобы посмотреть на знаменитую плотину Черкесской ГЭС, сфотографировать лазурную гладь Ирганайского водохранилища и изрезанные берега Чиркейского водохранилища.
В середине дня сделаем продолжительную остановку на смотровой площадке с видом на Сулакский каньон. Привал устроим в рыбном ресторане, чтобы посмотреть ферму, перекусить и покататься на лодочках.
По желанию можно отправиться на УАЗиках в сам каньон и прокатиться по нему на катере.
Сытые и отдохнувшие, мчим в Махачкалу по хорошей дороге. Заселяемся в знакомую гостиницу, где ужинаем и ложимся спать. День был долгим и насыщенным!
- переезд: около 5 часов + продолжительные остановки;
- проживание: гостиница, номера по 2 или 4 места.
Вылет домой или денёк на море
Утром устроим последний совместный завтрак, а потом собираем вещи, собираемся с мыслями и отправляемся в сторону аэропорта.
Если время позволяет, рекомендуем задержаться в гостеприимном Дагестане. Тут тепло, солнечно и вкусно!
- переезд: до аэропорта 40 мин.
Данный тур проводится впервые в формате «разведки». Будем открывать семейный Дагестан вместе!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Махачкалы и Дербента (3 ночи), в гостевых домах с. Гуниб и с. Хузнах (4 ночи).
|Категория
|Стоимость
|Взрослые
|78000
|Детям от 7 до 12 лет
|63800
|Детям от 2 до 6 лет
|48800
Варианты проживания
Гостевой дом «Дом Эндуриста» в Махачкале
Отель располагается в центре города, возле парка и в 12 минутах ходьбы от городского пляжа. Рядом много кафешек для семейного отдыха.
Номера по 2 или 4 человека: 2 трёхместные номера (двуспальная кровать и диван) и 2 двухместных номера (2 с двуспальной кроватью и 1 с раздельными кроватями).
В каждом номере свой санузел (душ и туалет), телевизор и интернет.
«Высота» в Дербенте
6-местные апартаменты в центре города, комнаты по 2 места. На территории отеля - wi-fi. Все номера, как полноценные квартиры, с санузлами и кухней.
Номера:
- двухместные апартаменты Classic с видом на море (2 раздельные кровати, туалет, душ, кухня);
- апартаменты Comfort с 3 комнатами и красивым видом из окна (2 раздельные кровати, 1 двуспальная кровать, доп. 1 двуспальный диван, туалет, душ, кухня);
- семейный номер classic с балконом и красивым видом из окна (1 двуспальная кровать, 1 полуторный диван, доп. 1 двуспальные диван, туалет, душ, кухня).
«Высота» в Гунибе
Предоставляется отдельный дом на всю группу (2 домика в Верхнем Гунибе), прямо возле крепостной стены. Wi-fi есть.
В домиках размещение максимум по 6 человек. В каждом домике: 1 этаж - веранда, гостиная-кухня, 2 спальни по 2 места, душ и туалет на этаже.
«Вишневый Сад» в Хунзахе
Коттедж на всю группу в центре поселка. Есть интернет. На территории сад.
- коттедж standart (1 двуспальная кровать, 2 раздельные кровати и 1 доп. место, кухня, санузел);
- коттедж business (1 двуспальная кровать, 3 раздельные кровати, гостиная, кухня, санузел);
- коттедж economy (1 двуспальная кровать и доп. место, кухня, санузел).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах Махачкалы и Дербента (3 ночи)
- Проживание в гостевых домах с. Гуниб и с. Хузнах (4 ночи)
- Вкусные питательные завтраки
- Трансфер на личном микроавтобусе в течение всего выезда
- Входные билеты в «Дагестанский» заповедник на бархан Сарыкум
- Входные билеты и экскурсия по Дербентской крепости
- Поездка к экраноплану Лунь
- Услуги инструктора
- Групповая аптечка
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Такси из/в аэропорт (500-2000 рублей)
- Обеды/перекусы и ужины (4000-6000 рублей, можно как готовить самим, так и кушать в кафе)
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону: катание на катере - от 500 руб., спуск в каньон от 500 руб. и обратно от 500 руб., стоимость зависит от количества желающих
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Палатки и спальники не нужны – ночуем в гостиницах и в гостевых домах. Большие рюкзаки не носим, ходим пешком или переезжаем на авто. Прогулки по 3 - 8 км в день. Берите небольшой рюкзачок для необходимых вещей по пути. Необязательно строго придерживаться списка, главное понимать, что вечером/ночью температура в горах резко падает и у вас должны быть с собой теплые вещи. Ожидаемый диапазон температур: днём +15/+23, ночью +7/+13
Одежда должна быть удобной. Мамам и бабушкам необходимо исключить короткие юбки и шорты, глубокие декольте и обтягивающие лосины.
Необходимо взять с собой:
СНАРЯЖЕНИЕ
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
- Рюкзак/спортивная сумка/чемодан
ОДЕЖДА
- Одежда для сна
- Нижнее бельё
- Плавательный костюм (купальник, плавки)
- Термобельё
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
- Шорты
- Носки или термоноски
- Шерстяные носки
- Футболка
- Рубашка с длинным рукавом
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер)
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
- Перчатки
- Шапочка лёгкая
- Шапка теплая
- Накидка от дождя с капюшоном
- Треккинговые ботинки
- Шлёпки/кроксы/сандалии
- Удобные штаны
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
- Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки
- Паспорт
- Деньги
- Многоразовая бутылка
- Туалетная бумага
- Индивидуальная аптечка
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
- Предметы личной гигиены
- Лёгкое полотенце
- Телефон
- Студенческий билет (если есть)
- Детская индивидуальная аптечка
- Рекомендуем добавить
- Термос (1л.)
- Фотоаппарат
- Пауэрбанк
- Пуховик тонкий
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будут ли нас кормить?
На выезде будут только завтраки. Обеды и ужины не включены, так как часто будут где-то в пути. Тем более, что и необычную национальную кухню тоже стоит попробовать:)
Большие ли будут переезды?
Максимальный переезд будет при заброске в горы и выброске, продолжительность 5 часов, но будут остановки на прогулки к достопримечательностям Дагестана.
Дороги по нашему маршруту хорошие, асфальтированные.
Автобус ведёт профессиональный водитель, который весь выезд будет с нами. В связи с этим программу можно легко подстраивать под меняющиеся условия погоды.
В хорошую погоду можно будет дополнительно организовать пикник на берегу любого из водохранилищ.
Безопасно ли путешествовать по Дагестану?
Более чем. К тому же, мы с вами будем только в туристических местах, где бывает достаточно много туристов, так что переживать не стоит. Местные жители в горах очень гостеприимные.
Какая будет температура воздуха и воды в море?
В среднем температура днём +17/+23, ночью +11/+14. Вода в Каспийском море +17/+24
А детям понравится?
Да, безусловно.
Разнообразие мест и видов. Развалины древних городов, крепостей, узкие ущелья, водопады, «моря» водохранилищ бирюзового цвета.
Много животных: собаки, коровы, овцы, лошадки, гуси.
По пути игры и общение, вечерами – сказки, мастер-классы, настольные игры. А также возможности покататься на лошадках, квадроциклах, уазиках, катерах, сапах и пр.
Вкусная еда, фрукты, много солнца и море.
Программа будет очень насыщенная.