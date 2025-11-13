2 день

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент

Завтрак в отеле.

Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Далее экскурсию мы продолжим в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее мы направимся на обед в этнодоме (доп. плата), где нас будут ждать блюда южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.

После чего мы прогуляемся по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.

Окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Возвращение в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160