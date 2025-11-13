Мои заказы

Осенняя палитра Дагестана

Каждую субботу отправляемся в пятидневный тур по природным и архитектурным красотам республики.

Мы поучаствуем в мастер-классе по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве, узнаем о героическом прошлом Дагестана и воочию увидим самые красивые места «страны гор». Откроем для себя чудеса местной кухни, насладимся традиционными блюдами и местными деликатесами.

Также посетим идеальное место для создания потрясающих фотографий и полюбуемся бирюзовыми водами реки Сулак.
Осенняя палитра Дагестана
Осенняя палитра ДагестанаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенняя палитра ДагестанаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
3
окт10
окт17
окт24
окт31
окт

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

  • аэропорт «Уйташ»;
  • отель Кэпитал;
  • ж/д вокзал, г. Махачкала.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 800 руб.).

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

На обед (доп. плата) будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер «Нохъо» (доп. плата), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату.

Заселение в отель.

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент

Завтрак в отеле.

Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Далее экскурсию мы продолжим в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее мы направимся на обед в этнодоме (доп. плата), где нас будут ждать блюда южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.

После чего мы прогуляемся по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.

Окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Возвращение в отель.

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день. Экскурсии по желанию

Завтрак в отеле.

Свободный день.

На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на свой выбор:

  • Хунзах;
  • Гамсутль, Чох;
  • Гуниб, Салта;
  • Кахиб, Гоор.

Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать любую другую активность.

Свободный день. Экскурсии по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Самурский лес, село Ахты

Завтрак в отеле.

Лиановый лес в республике Дагестан является обладателем богатой флоры и фауны.

Это единственная субтропическая роща, которая произрастает на территории РФ.

На базе Самурского леса создан Национальный парк, который открыт для посещения туристами, желающими насладиться красотой Южного Кавказа.

Село Ахты известно своими уникальными горячими источниками, несущими исцеление от целого ряда серьезных заболеваний.

Расположенное недалеко от границы с Азербайджаном, селение Ахты особенно популярно среди жителей северных регионов нашей страны.

Приезжая сюда за лечением, гости бывают очарованы великолепием горных пейзажей, щедростью садов, старинной архитектурой и бесконечным гостеприимством местных жителей.

Обед, национальная кухня (доп. плата).

По желанию можно посетить сероводородные и радоновые ванные с водой из источников за дополнительную плату.

Возвращение в отель.

Самурский лес, село Ахты
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Хучни, Ханагский водопад. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.

Далее вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.

После этого вы заглянете на обед в этнокомплекс (доп. плата).

Здесь вы сможете поучаствовать в мастер-классе себя по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве.

Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Хучни, Ханагский водопад. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость
При 2-, 3-местном размещении26 800
При 1-местном размещении34 800
Детям до 12 лет24 120
  • Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Релакс

4 ночи

«Релакс» расположен в Дербенте. Этот бутик-отель находится в 5 км от центра города. В этом гостевом доме 5 номеров.

Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Сотрудники бутик-отеля по запросу организуют гостям трансфер. Персонал бутик-отеля говорит на английском и русском.

Релакс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в Дербенте
  • Питание: завтраки по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 800 руб
  • Катание на катере - от 800 руб
  • Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
  • Сувениры и другие личные покупки
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли программа быть изменена?

Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая стоимость дополнительных экскурсий?

Бронирование экскурсий возможно как при оформлении тура, так и в самой поездке.

ЭкскурсияСтоимостьВключено в стоимостьНе включено в стоимостьПрограмма
1Сулакский каньон

Взрослый – 2900

Детский – 2600

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты пещера Нохъо

Стоимость катания на катерах

Чиркейское водохранилище

Смотровая в поселке Дубки с лучшим видом на Сулакский каньон

Пещера Нохъо и подвесные мосты

Туркомплекс ГлавРыба с парком и ресторанами

2Ахты

Взрослый – 2800

Детский – 2500

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Ахтынский краеведческий музей

Прогулка по селу Ахты

Заброшенное село Филя

Термальные источники

3Вечерний Дербент

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Не включено:

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Посещение экраноплана «Лунь»

Экскурсия по крепости Нарын-кала

Старый город

Джума-мечеть

Обед

Прогулка по Набережной

4Дербент + Лунь

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Посещение локации

Экраноплан Лунь

Экскурсия по цитадели Нарын-Кала

Прогулка по магалам (Старый город)

Посещение Джума Мечети

Прогулка вдоль северной крепостной стены, через парк с самым большим фонтаном в России

Прогулка по улице «Счастливых людей»

Обед в этнодоме

5Грозный

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Шали

Грозный

Аргун

6Вечерний Грозный

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Шали

Грозный

Аргун

7Хучни + Лунь

Взрослый – 2500

Детский – 2200

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Экраноплан «Лунь»

Посещение крепости «Семи братьев и одной сестры»

Посещение «Ханагского водопада»

Обед с мастер классом по ковроткачеству и приготовлению чуду

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

