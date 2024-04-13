1 день

Встреча. Сулакский каньон, Дербент

Встречаем группу в аэропорту Уйташ в Махачкале (до 11:00) и выдвигаемся через Буйнакский перевал в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота около 1000 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха нам предстоит переезд в самый Древний город России — Дербент.

Размещение в отеле на берегу Каспийского моря.

Отдых.