Новогодний Дагестан

Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в мягкой зиме Северного Кавказа.

Нас ждет горный воздух, отдых в горячих источниках, увлекательные экскурсии, вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба» и обеды в этнодоме, а также уникальные живописные места.
4.67
3 отзыва
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Сулакский каньон, Дербент

Встречаем группу в аэропорту Уйташ в Махачкале (до 11:00) и выдвигаемся через Буйнакский перевал в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота около 1000 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха нам предстоит переезд в самый Древний город России — Дербент.

Размещение в отеле на берегу Каспийского моря.

Отдых.

Встреча. Сулакский каньон, ДербентВстреча. Сулакский каньон, ДербентВстреча. Сулакский каньон, ДербентВстреча. Сулакский каньон, Дербент
2 день

Экскурсия по Дербенту, новогодний банкет

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее переезд на экскурсию в цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании — прогулка по улочкам старого города (магалам).

Вы увидите древнюю Джума-Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в перид Персидского похода.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане.

После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок или просто немного отдохнуть в номере перед насыщенной новогодней программой.

Новогодний банкет с 22:00-02:00.

Экскурсия по Дербенту, новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, новогодний банкет
3 день

Свободный день

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Хучни

После завтрака в отеле нас ждет экскурсия в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

Осмотрим Хучнинскую крепость «Семи братьев и одной сестры», местный музей, послушаем легенды.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.

Отсюда наш путь лежит на обед в национальном стиле в этнодоме.

После обеда свободное время.

Отдых.

ХучниХучниХучниХучни
5 день

Село Ахты, горячие источники

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию в Ахты.

Экскурсия начнется с посещения Ахтынского музея, в фондах которого более 10 000 экспонатов.

Далее прогулка по современному Ахты и по старому Ахты.

Село расположено 1100 м над уровнем моря, в долине реки Самур.

Подъем к ротонде — для желающих.

Требует физической подготовки, но даже с половины высоты лестницы открывается очень красивый вид.

15:00 Обед в гостях у ахтынцев.

Посещение целебных горячих серных источников, известных с 4 в н. э.

После них в Дербент вы вернетесь бодрыми и отдохнувшими.

Свободное время.

Отдых.

Село Ахты, горячие источникиСело Ахты, горячие источникиСело Ахты, горячие источникиСело Ахты, горячие источники
6 день

Завершение программы

Завтрак в отеле.

Трансфер в Махачкалу.

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местноеРебёнок 5—16 лет на дополнительном месте
Стандартный 2-местный номер (две кровати)59 200 50 320
Стандартный 2-местный номер с большой кроватью59 200 70 73050 320
1-местный номер с большой кроватью70 730 50 320

Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Океан

5 ночей

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.

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Цитадель

5 ночей

Удачный вариант для активного туриста! Отель «Отель Цитадель Дербент» расположен в Дербенте. Этот отель находится неподалёку от центра города. Рядом с отелем — Цитадель Нарын-Кала.

Попробуйте кофе в кафе — вдруг именно он станет лучшим в городе? Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Для путешественников на машине организована парковка.

Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.

ЦитадельЦитадельЦитадельЦитадельЦитадельЦитадель

Флагман

5 ночей

Отель «Флагман» находится в Дербенте, недалеко от «Парка Революционной славы».

Номерной фонд предлагает к проживанию номера класса комфорт, делюкс и делюкс плюс. Каждый из них укомплектован ванной комнатой с душевой кабиной. Гости могут воспользоваться кондиционером и телевизором.

В уютном кафе на первом этаже можно насладиться прекрасными завтраками от профессионального повара.

Прогуляться постояльцам рекомендуется по «Хрустальному мосту», который расположился недалеко, а также есть возможность посетить «Мавзолей Тути-Бике». Расстояние до железнодорожного вокзала - 0,4 км, до аэропорта «Махачкала» - 100,4 км.

ФлагманФлагманФлагманФлагманФлагманФлагман

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Питание, указанное в программе:1 день - обед2 день - завтрак, обед, новогодний банкет3 день - завтрак4 день - завтрак, обед5 день - завтрак, обед6 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, обед, новогодний банкет
  • 3 день - завтрак
  • 4 день - завтрак, обед
  • 5 день - завтрак, обед
  • 6 день - завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Страховка - по запросу
  • Доп. ночи в начале/конце тура - 5 000 руб
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
Е
13 апр 2024
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
А
26 окт 2023
Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.

Предложения:
1. При переездах в микроавтобусе можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях
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и нравах местного населения и др.

В Махачкале (7 день)
1. Экскурсию по «старому» городу убрать – прогулка ни о чем (неинтересно, трата времени).
2. Организовать посещение:
Центральная Джума-мечеть
Исторический парк «Россия – моя история»
Памятник Русской учительнице
Музей Дружбы народов России
рынок

В Дербенте
1. Сменить гостиницу (неудобно, рядом ни кафе, ни магазина). Находится на краю города, выйти в город неудобно, нет тротуара, идти приходится по дороге. Стоимость номера - 4 500р., в городе можно снять. Берут деньги за бассейн, которым никто не пользуется. Обслуживание плохое.
2. Организовать экскурсию в ДЗИВ.

В Гунибе
Организовать экскурсию в кузницу.

6 день
В «Орлиное гнездо» на ночевку не возвращаться, лучше выехать в Махачкалу. Лишние км и трата времени вечером 6 дня и утром 7 дня. Вечером в «Орлином гнезде» делать нечего, кафе нет, «светской» жизни нет.

Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Александр!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв с предложениями коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
25 сен 2023
Очень понравился тур с историческими и природными достопримечательностями Кавказа. Спасибо организаторам за составленную программу и четкую организацию. Отдельное спасибо и благодарность нашему водителю Муслиму, дорога с ним была абсолютно безопасной
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и спокойной, все дни с ним провели в приятном общении и радушии. Уровень гостиниц немного хромает, завтрак в Махачкале был чересчур скромен. Для знакомства с Дагестаном и Чечней достаточно достопримечательностей к осмотру, ну а дальше уже надо приезжать отдельно, что заинтересовало.

Тур входит в следующие категории Дербента

На автобусеМожно с детьмиВсе туры6-дневные турыНовогодние 2025Новогодние туры 2025

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