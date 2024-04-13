Нас ждет горный воздух, отдых в горячих источниках, увлекательные экскурсии, вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба» и обеды в этнодоме, а также уникальные живописные места.
Программа тура по дням
Встреча. Сулакский каньон, Дербент
Встречаем группу в аэропорту Уйташ в Махачкале (до 11:00) и выдвигаемся через Буйнакский перевал в сторону Сулакского каньона.
Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.
После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота около 1000 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.
Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».
После небольшого отдыха нам предстоит переезд в самый Древний город России — Дербент.
Размещение в отеле на берегу Каспийского моря.
Отдых.
Экскурсия по Дербенту, новогодний банкет
Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.
Далее переезд на экскурсию в цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.
По окончании — прогулка по улочкам старого города (магалам).
Вы увидите древнюю Джума-Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в перид Персидского похода.
По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане.
После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок или просто немного отдохнуть в номере перед насыщенной новогодней программой.
Новогодний банкет с 22:00-02:00.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Отдых.
Хучни
После завтрака в отеле нас ждет экскурсия в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.
Осмотрим Хучнинскую крепость «Семи братьев и одной сестры», местный музей, послушаем легенды.
Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.
Отсюда наш путь лежит на обед в национальном стиле в этнодоме.
После обеда свободное время.
Отдых.
Село Ахты, горячие источники
После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию в Ахты.
Экскурсия начнется с посещения Ахтынского музея, в фондах которого более 10 000 экспонатов.
Далее прогулка по современному Ахты и по старому Ахты.
Село расположено 1100 м над уровнем моря, в долине реки Самур.
Подъем к ротонде — для желающих.
Требует физической подготовки, но даже с половины высоты лестницы открывается очень красивый вид.
15:00 Обед в гостях у ахтынцев.
Посещение целебных горячих серных источников, известных с 4 в н. э.
После них в Дербент вы вернетесь бодрыми и отдохнувшими.
Свободное время.
Отдых.
Завершение программы
Завтрак в отеле.
Трансфер в Махачкалу.
Вылет домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|Стандартный 2-местный номер (две кровати)
|59 200
|50 320
|Стандартный 2-местный номер с большой кроватью
|59 200
|70 730
|50 320
|1-местный номер с большой кроватью
|70 730
|50 320
Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Океан
Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.
Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:
15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.
Цитадель
Удачный вариант для активного туриста! Отель «Отель Цитадель Дербент» расположен в Дербенте. Этот отель находится неподалёку от центра города. Рядом с отелем — Цитадель Нарын-Кала.
Попробуйте кофе в кафе — вдруг именно он станет лучшим в городе? Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Для путешественников на машине организована парковка.
Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.
Флагман
Отель «Флагман» находится в Дербенте, недалеко от «Парка Революционной славы».
Номерной фонд предлагает к проживанию номера класса комфорт, делюкс и делюкс плюс. Каждый из них укомплектован ванной комнатой с душевой кабиной. Гости могут воспользоваться кондиционером и телевизором.
В уютном кафе на первом этаже можно насладиться прекрасными завтраками от профессионального повара.
Прогуляться постояльцам рекомендуется по «Хрустальному мосту», который расположился недалеко, а также есть возможность посетить «Мавзолей Тути-Бике». Расстояние до железнодорожного вокзала - 0,4 км, до аэропорта «Махачкала» - 100,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Питание, указанное в программе:1 день - обед2 день - завтрак, обед, новогодний банкет3 день - завтрак4 день - завтрак, обед5 день - завтрак, обед6 день - завтрак
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед, новогодний банкет
- 3 день - завтрак
- 4 день - завтрак, обед
- 5 день - завтрак, обед
- 6 день - завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Страховка - по запросу
- Доп. ночи в начале/конце тура - 5 000 руб
- Доплата за 1-местное размещение
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Предложения:
1. При переездах в микроавтобусе можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв с предложениями коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
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