1 день

Сулакский каньон/пещеры Нохъо

Встречаемся в аэропорту города Махачкала (время встречи может варьироваться, но обычно это 10:00 или 11:00)

Если Вы прилетаете заранее - то не о чем беспокоиться) мы заберем вас из Вашего отеля в Махачкале.

После приветственных обнимашек выдвигаемся на нашу первую за сегодня локацию:

Сулакский каньон - негласная визитная карточка Дагестана! И это тот самый случай - когда слава абсолютно заслуженна, эти видимы просто нереальны и фото передают лишь малую часть!

Катер по каньону - ну тут все комментарии излишни, просто мастхэв посещения края.

А затем нанесем визит новой достопримечательности - пещеры Нохъо (бывшие штольни общей протяженностью несколько сот метров - прикоснитесь к истории строительства Гэс).

И хотя фото этого места - можно много найти в интернете, поверьте это никак не передает красоты и ощущения страшного восторга - свою посещаемость штольни получили абсолютно заслуженно. Мы тоже не можем оставить Вас без них.

На маршруте это одно из самых людных мест - но оно того стоит.

Конечно - лучшие виды открываются со смотровой площадки, на которую мы обязательно Вас привезем! Готовьтесь сделать ваши лучшие фото!

Заезжаем на вкуснейший обед и пробуем вторую визитную карточку края на вкус)

По живописной дороге в гостевой дом сделаем остановку у Чиркейского водохранилища. Это водохранилище самое большое в Дагестане: его площадь — 42 квадратных километра, длина — 40 километров, ширина — до 5 километров,

Вечером заселяемся в гостевой дом - нас ждет домашний ужин и приятный вечер))) По желанию можно взять с собой настольные игры/карты и после ужина поиграть или пообщаться в беседках во дворе гостевого дома.

