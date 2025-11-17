Мои заказы

Описание тура

Эмоциональный тур, который даст вам море впечатлений и новую положительную энергию! Мы влюбляем в Дагестан - и Вам обязательно захочется вернуться!

Люди - горы - море и еда! Самый аутентичный и загадочный кусочек России.

Ну разве это не заманчиво?)))

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон/пещеры Нохъо

Встречаемся в аэропорту города Махачкала (время встречи может варьироваться, но обычно это 10:00 или 11:00)

Если Вы прилетаете заранее - то не о чем беспокоиться) мы заберем вас из Вашего отеля в Махачкале.

После приветственных обнимашек выдвигаемся на нашу первую за сегодня локацию:

Сулакский каньон - негласная визитная карточка Дагестана! И это тот самый случай - когда слава абсолютно заслуженна, эти видимы просто нереальны и фото передают лишь малую часть!
Катер по каньону - ну тут все комментарии излишни, просто мастхэв посещения края.
А затем нанесем визит новой достопримечательности - пещеры Нохъо (бывшие штольни общей протяженностью несколько сот метров - прикоснитесь к истории строительства Гэс).

И хотя фото этого места - можно много найти в интернете, поверьте это никак не передает красоты и ощущения страшного восторга - свою посещаемость штольни получили абсолютно заслуженно. Мы тоже не можем оставить Вас без них.

На маршруте это одно из самых людных мест - но оно того стоит.

Конечно - лучшие виды открываются со смотровой площадки, на которую мы обязательно Вас привезем! Готовьтесь сделать ваши лучшие фото!

Заезжаем на вкуснейший обед и пробуем вторую визитную карточку края на вкус)

По живописной дороге в гостевой дом сделаем остановку у Чиркейского водохранилища. Это водохранилище самое большое в Дагестане: его площадь — 42 квадратных километра, длина — 40 километров, ширина — до 5 километров,
Вечером заселяемся в гостевой дом - нас ждет домашний ужин и приятный вечер))) По желанию можно взять с собой настольные игры/карты и после ужина поиграть или пообщаться в беседках во дворе гостевого дома.

2 день

Аул Гоор/Кахиб/Датунский храм

Просыпаемся с видами на горы, завтракаем и выезжаем из гостевого дома.

Едем в удивительный и древний Кахиб, где на стенах остались уникальные петрогрофы!

Далее нас ждет Аул Гоор (язык Троля) - место потрясающей красоты и невероятной энергетики! Виды открываются словно фотообои! Познакомимся с местным жителем одетым в национальный костюм, сможем сделать классные атмосферные фото.
Эти фотографии всегда находят отклик в сердцах туристов)))

Обедаем сегодня в дагестанской семье с местным колоритом:) и удивительными рассказами о жизни аула.

На обратной дороге в гостевой дом мы посетим Датунский храм.
Храм Датуна в Дагестане единственный на этой территории из сохранившихся христианских церквей. Это великолепный пример средневекового зодчества, на который обязательно стоит взглянуть.
Вечером нас ждет ужин и посиделки в беседке (здесь вы сможете поиграть в игры/попеть и потанцевать по желанию и настроению)

3 день

Гамсутль/Салтинский водопад

Завтракаем в гостевом доме и выезжаем на встречу приключениям!

Самый знаменитый аул в России - Гамсутль (аул призрак, кавказский Мачу-Пикчу)
Село Гамсутль находится на высоте 1670 м над уровнем моря.
Ещё в Xx веке село Гамсутль было густонаселенным, здесь находились инфраструктурные объекты - больница, родильный дом, почта, магазин и школа.
Последний житель аула умер от старости в 2015 году и после этого деревня полностью опустела.
Захватывающие места на сегодня не заканчиваются, и мы едем на Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. Высота водопада — 20 метров.

Ущелье водопада послужило декорациями для многих эпизодов фильма Бременские музыканты.

Конечно обед с видами на лагуну.

На обратной дороге мы увидим Гунибское Гэс и Чохские террасы - масштаб этих террас поражает, а красота завораживает. Горные террасы Дагестана, которые возводились людьми на протяжении нескольких тысячелетий, считается, что террасы в Дагестане - старше Китайских.
Возвращаемся в гостевой дом, где нас ждет ужин.

4 день

Водопад Тобот /Матлас/Карадахская теснина

Сегодня после завтрака мы выезжаем из гостевого дома, нас ждет насыщенный день и яркий вечер!
День начинаем с невероятного Каньон Цолотль, его невозможно описать, но это место украдет Ваше сердце навсегда, будто расколотое пополам и по разные стороны от пропасти — водопады Тобот и Итлятляр с грохотом обрушиваются в каньон.

Здесь каждый ракурс идеален!

Обед в кафе с потрясающими видами на горы

Побываем на плато Матлас среди долин, не уступающих альпийским лугам, прогуляемся по днутеснины Каменная чаша, найдем древнейшие раковины и загадаем желание!

Карадахская теснина - высота Карадахской теснины доходит до 170 м, и это при ширине от 2 до 4 м! Указанное ущелье появилось благодаря многовековой работе реки. Именно она вымывала скалы, в результате чего появились промоины и проёмы. Сейчас в это сложно поверить, потому что русло горной реки теперь больше похоже на скромный ручеек.

5 день

Дербент//экраноплан Лунь

Выезжаем из отеля и едем на завтрак.
Обязательно заглянем к уникальному ракетному кораблю- экраноплану Лунь, который лежит на берегу Каспийского моря.
Сегодня мы осматриваем старейший город России — Дербент

Посещаем крепость Нарын -Кала - легендарное место, часть грандиозной древней оборонительной системы, входит в фонд наследия Юнеско.
Старый Город таит в себе множество тайн и секретов и мы с радостью расскажем их вам.

Прогулка по улице Керима Мамедбекова и конечно по новенькой Дербентской набережной, которая год от года становится все наряднее.

Пришло время расставаться …

Если Вы желаете остаться в Дербенте - то мы с вами прощаемся тут, оставшуюся часть группы ждет трансфер в аэропорт (обратные билеты не раньше 20 часов)

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер с/в аэропорт
  • Хорошее жилье
  • Питание
  • Передвижение на комфортном авто по локациям
  • Дополнительные авто в труднодоступные места
  • Катер
  • Все входные билеты
  • Теплая и душевная атмосфера
  • Информационное сопровождение
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Сувениры
О чём нужно знать до поездки

Чек лист в тур

Чтобы тур прошел максимально комфортно - просим Вас ознакомиться с данной памяткой

Дагестан мусульманский регион нашей страны. Мы в крае гости и соблюдение многовековых традиций - это знак уважения

Как Одеваться В Дагестане?

Как женщинам, так и мужчинам рекомендуется заранее продумать свой гардероб

Вне зависимости от пола: важно закрыть плечи, грудь, живот и колени

для женщин:

- джинсы - футболки

- юбки ниже колена

- блузки без манящего декольте

для мужчин: - джинсы

- спортивные костюмы - брюки

- шорты ниже колена

- футболки с рукавам

Что нужно взять с собой:

Лекарства

Таблетки от укачивания, дороги горные (серпантин)

Если есть проблемы с Жкт, смекта, панкреатин и тд, много и вкусно едим) Индивидуальные лекарства -тк в горах аптеки далеко (от аллергии, головной боли и тд).

Личная гигиена

Зубная щетка и паста, гигиеническая помада, солнцезащитный крем

Одежда

куртка, шапка, перчатки, дождевик, толстовка, головной убор, тапочки, удобная нескользящая обувь, не новая, чтобы не терла (желательно трекинговая) никаких каблуков, танкеток и т. д., солнцезащитные очки

Документы

Паспорт Деньги, карты

Аксессуары: Повербанк

Пожелания к путешественнику

Берем строго адекватных)

Чтобы в туре царила дружественная атмосфера

Визы
Виза не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мария
Мария — Тревел-эксперт
Можно просто Маша) Более 10 лет работала организатором мероприятий для крупных компаний по всей России, включая рекламные проекты, тимбилдинг, обучения и корпоративы. Имея большой опыт организации и соединив со своей страстью путешествиями
читать дальше

- получились мои авторские туры. В них воплотилось мое представление о приключениях: активный и насыщенный событиями день и комфортные ночевки с удобствами цивилизации. Вкусная еда, интересные люди и открытое сердце - это все вы найдете в моих турах! Уже 3-ий год я создаю туры, которые туристы советуют друг другу и конечно это невозможно без команды) С Вами в турах работают потрясающие люди, с горящими сердцами и любовью к своему краю. Для своих туристов все делаю как для себя!

