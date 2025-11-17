Описание тура
Эмоциональный тур, который даст вам море впечатлений и новую положительную энергию! Мы влюбляем в Дагестан - и Вам обязательно захочется вернуться!
Люди - горы - море и еда! Самый аутентичный и загадочный кусочек России.
Ну разве это не заманчиво?)))
Программа тура по дням
Сулакский каньон/пещеры Нохъо
Встречаемся в аэропорту города Махачкала (время встречи может варьироваться, но обычно это 10:00 или 11:00)
Если Вы прилетаете заранее - то не о чем беспокоиться) мы заберем вас из Вашего отеля в Махачкале.
После приветственных обнимашек выдвигаемся на нашу первую за сегодня локацию:
Сулакский каньон - негласная визитная карточка Дагестана! И это тот самый случай - когда слава абсолютно заслуженна, эти видимы просто нереальны и фото передают лишь малую часть!
Катер по каньону - ну тут все комментарии излишни, просто мастхэв посещения края.
А затем нанесем визит новой достопримечательности - пещеры Нохъо (бывшие штольни общей протяженностью несколько сот метров - прикоснитесь к истории строительства Гэс).
И хотя фото этого места - можно много найти в интернете, поверьте это никак не передает красоты и ощущения страшного восторга - свою посещаемость штольни получили абсолютно заслуженно. Мы тоже не можем оставить Вас без них.
На маршруте это одно из самых людных мест - но оно того стоит.
Конечно - лучшие виды открываются со смотровой площадки, на которую мы обязательно Вас привезем! Готовьтесь сделать ваши лучшие фото!
Заезжаем на вкуснейший обед и пробуем вторую визитную карточку края на вкус)
По живописной дороге в гостевой дом сделаем остановку у Чиркейского водохранилища. Это водохранилище самое большое в Дагестане: его площадь — 42 квадратных километра, длина — 40 километров, ширина — до 5 километров,
Вечером заселяемся в гостевой дом - нас ждет домашний ужин и приятный вечер))) По желанию можно взять с собой настольные игры/карты и после ужина поиграть или пообщаться в беседках во дворе гостевого дома.
Аул Гоор/Кахиб/Датунский храм
Просыпаемся с видами на горы, завтракаем и выезжаем из гостевого дома.
Едем в удивительный и древний Кахиб, где на стенах остались уникальные петрогрофы!
Далее нас ждет Аул Гоор (язык Троля) - место потрясающей красоты и невероятной энергетики! Виды открываются словно фотообои! Познакомимся с местным жителем одетым в национальный костюм, сможем сделать классные атмосферные фото.
Эти фотографии всегда находят отклик в сердцах туристов)))
Обедаем сегодня в дагестанской семье с местным колоритом:) и удивительными рассказами о жизни аула.
На обратной дороге в гостевой дом мы посетим Датунский храм.
Храм Датуна в Дагестане единственный на этой территории из сохранившихся христианских церквей. Это великолепный пример средневекового зодчества, на который обязательно стоит взглянуть.
Вечером нас ждет ужин и посиделки в беседке (здесь вы сможете поиграть в игры/попеть и потанцевать по желанию и настроению)
Гамсутль/Салтинский водопад
Завтракаем в гостевом доме и выезжаем на встречу приключениям!
Самый знаменитый аул в России - Гамсутль (аул призрак, кавказский Мачу-Пикчу)
Село Гамсутль находится на высоте 1670 м над уровнем моря.
Ещё в Xx веке село Гамсутль было густонаселенным, здесь находились инфраструктурные объекты - больница, родильный дом, почта, магазин и школа.
Последний житель аула умер от старости в 2015 году и после этого деревня полностью опустела.
Захватывающие места на сегодня не заканчиваются, и мы едем на Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. Высота водопада — 20 метров.
Ущелье водопада послужило декорациями для многих эпизодов фильма Бременские музыканты.
Конечно обед с видами на лагуну.
На обратной дороге мы увидим Гунибское Гэс и Чохские террасы - масштаб этих террас поражает, а красота завораживает. Горные террасы Дагестана, которые возводились людьми на протяжении нескольких тысячелетий, считается, что террасы в Дагестане - старше Китайских.
Возвращаемся в гостевой дом, где нас ждет ужин.
Водопад Тобот /Матлас/Карадахская теснина
Сегодня после завтрака мы выезжаем из гостевого дома, нас ждет насыщенный день и яркий вечер!
День начинаем с невероятного Каньон Цолотль, его невозможно описать, но это место украдет Ваше сердце навсегда, будто расколотое пополам и по разные стороны от пропасти — водопады Тобот и Итлятляр с грохотом обрушиваются в каньон.
Здесь каждый ракурс идеален!
Обед в кафе с потрясающими видами на горы
Побываем на плато Матлас среди долин, не уступающих альпийским лугам, прогуляемся по днутеснины Каменная чаша, найдем древнейшие раковины и загадаем желание!
Карадахская теснина - высота Карадахской теснины доходит до 170 м, и это при ширине от 2 до 4 м! Указанное ущелье появилось благодаря многовековой работе реки. Именно она вымывала скалы, в результате чего появились промоины и проёмы. Сейчас в это сложно поверить, потому что русло горной реки теперь больше похоже на скромный ручеек.
Дербент//экраноплан Лунь
Выезжаем из отеля и едем на завтрак.
Обязательно заглянем к уникальному ракетному кораблю- экраноплану Лунь, который лежит на берегу Каспийского моря.
Сегодня мы осматриваем старейший город России — Дербент
Посещаем крепость Нарын -Кала - легендарное место, часть грандиозной древней оборонительной системы, входит в фонд наследия Юнеско.
Старый Город таит в себе множество тайн и секретов и мы с радостью расскажем их вам.
Прогулка по улице Керима Мамедбекова и конечно по новенькой Дербентской набережной, которая год от года становится все наряднее.
Пришло время расставаться …
Если Вы желаете остаться в Дербенте - то мы с вами прощаемся тут, оставшуюся часть группы ждет трансфер в аэропорт (обратные билеты не раньше 20 часов)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер с/в аэропорт
- Хорошее жилье
- Питание
- Передвижение на комфортном авто по локациям
- Дополнительные авто в труднодоступные места
- Катер
- Все входные билеты
- Теплая и душевная атмосфера
- Информационное сопровождение
Что не входит в цену
- Перелет
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Чек лист в тур
Чтобы тур прошел максимально комфортно - просим Вас ознакомиться с данной памяткой
Дагестан мусульманский регион нашей страны. Мы в крае гости и соблюдение многовековых традиций - это знак уважения
Как Одеваться В Дагестане?
Как женщинам, так и мужчинам рекомендуется заранее продумать свой гардероб
Вне зависимости от пола: важно закрыть плечи, грудь, живот и колени
для женщин:
- джинсы - футболки
- юбки ниже колена
- блузки без манящего декольте
для мужчин: - джинсы
- спортивные костюмы - брюки
- шорты ниже колена
- футболки с рукавам
Что нужно взять с собой:
Лекарства
Таблетки от укачивания, дороги горные (серпантин)
Если есть проблемы с Жкт, смекта, панкреатин и тд, много и вкусно едим) Индивидуальные лекарства -тк в горах аптеки далеко (от аллергии, головной боли и тд).
Личная гигиена
Зубная щетка и паста, гигиеническая помада, солнцезащитный крем
Одежда
куртка, шапка, перчатки, дождевик, толстовка, головной убор, тапочки, удобная нескользящая обувь, не новая, чтобы не терла (желательно трекинговая) никаких каблуков, танкеток и т. д., солнцезащитные очки
Документы
Паспорт Деньги, карты
Аксессуары: Повербанк
Пожелания к путешественнику
Берем строго адекватных)
Чтобы в туре царила дружественная атмосфера