Программа тура по дням
Прибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум
Встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура.
Рекомендуемый прилет до 7:00.
Если же вы решили прибыть заранее, то встреча в Махачкале пройдет в 8:00 на южной автостанции, расположенной по адресу: улица Амет-Хана Султана, 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Программа дня:
- пещера Нохъо — здесь вы сможете насладиться смотровой площадкой на отвесной скале, откуда открывается потрясающий вид на величественные горы и кристально чистые воды реки Сулак. Это место идеально подойдет для любителей экстрима: вы сможете испытать свои силы на зиплайне, прыгнуть с тарзанки и пройтись по подвесному мосту, наслаждаясь адреналином и великолепными пейзажами;
- бархан Сарыкум – одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Вы сможете побегать по горячему песку, ощутив на себе всю силу природы;
- обед в ГлавРыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, которое предлагает уникальную возможность насладиться свежеприготовленной форелью (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы);
- катание на катерах по Сулакскому каньону — это одно из самых захватывающих мероприятий. Мы прокатимся по каньону, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными видами.
В завершение нашего насыщенного дня мы посетим несколько смотровых площадок, откуда откроются захватывающие виды на окружающие пейзажи.
Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм
Завтракаем в 8:00 и выдвигаемся в путь.
Этот день отличное место для любителей природы, ярких впечатлений и острых ощущений.
Программа дня:
- Карадахская теснина – самая высокогорная теснина в России. Мы будем прогуливаться по канатным дорогам и живописным лестницам, которые приведут нас к этому природному чуду;
- Кахиб и Гоор – они известны своими легендарными башнями и смотровыми площадками, это действующие аулы в Шамильском районе Дагестана, расположенные очень близко друг к другу;
- в сопровождении местного гида – Аксакала, мы сможем прогуляться по живописным смотровым площадкам, насладиться видами и услышать захватывающие легенды об истории башен и их значении для местных жителей;
- Язык тролля – пятиметровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу;
- на этой локации мы будем делать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах;
- обед в Кахибе – мы с вами отправимся в один из этнодомов, где попробуем местные блюда, приготовленные по старинным рецептам. Для желающих будет возможность научиться готовить блюда горцев, что станет интересным и познавательным опытом;
- Датунский храм – самая древняя христианская церковь на территории Дагестане, балы построена грузинскими миссионерами в начале 11 века.
Мы будем под руководством опытных инструкторов, которые обеспечат безопасность и помогут сделать наше путешествие максимально комфортным и увлекательным.
Гамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасы
В 8:00 завтрак по-дагестански.
С собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы.
Дорога в Гамсутль:
- первая часть – трансфер на джипах;
- вторая часть – пеший поход (приблизительно 40 минут).
Программа дня:
- аул-призрак Гамсутль – он же дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних населений России. Высота 1500 м;
- обед – после того как спустимся, вас ждет вкусный обед: шашлык, плов, ботишал, лагман, чай, компот;
- Чохские террасы — искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура возделывания земли. Отлично подходит для кофе-паузы. Гид приготовит кофе прямо на месте с потрясающим видом;
- Салтинская теснина – удивительный памятник природы протяженностью 500 метров. Пеший проход по узкой тропе;
- подземный водопад – 20-метровый водопад под землей, уникальный памятник природы (с 1983 года);
- самый древний город, музей под открытым небом – город Дербент.
Заселение в отель 3-4*.
Ужин с национальным блюдом южного Дагестана – «табасаранское чуду».
Программа рассчитана на один день. Указывается приблизительное время в пути. Желательно уточнить подробности маршрута и сложность пеших участков у гида.
По Табасаранским землям: багги, водопад и гостеприимство
Завтракаем и отправляемся в табасаранские земли.
Полное погружение в кавказскую культуру: знакомство с бытом и традициями табасаранского народа в гостеприимной семье.
Дегустация эко-кухни Кавказа.
Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.
«Крепость Семи братьев и одной сестры» — крепость окружена многочисленными легендами.
Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.
Хучнинский водопад — прогулка к живописному месту «маленькой Швейцарии».
Мастер-классы.
Обед в кавказской семье из национальных блюд.
Участие в мастер-классе по приготовлению«чуду» и по ковроткачеству.
Прогула на багги вдоль исторической стены Дербента Даг-бары — абсолютно уникальная программа специально для вас (специально разработанный маршрут, предполагающий инструктаж и экипировку).
Полный инструктаж по эксплуатации багов, выдача экипировки.
Возвращение в отель.
Ужин и вечерние посиделки.
В зависимости от погоды, взять с собой теплую одежду. По возможности, взять с собой средства от комаров.
Древний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. Отъезд
8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину.
Направляемся знакомится с каспийским монстром и историческим городом:
- остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — экраноплана Лунь, он являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета;
- прогуляемся по крепости Нарын-Кала, старым улочкам магалов и заглянем в Джума-мечеть расскажу вам все тайны, историю и легенды Дербента;
- магалы – это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, мечети и восточные бани;
- Джума мечеть – самая старая мечеть в России и на территории СНГ;
- прогуляемся по рынку и сувенирным магазинам.
Обед в этнодоме.
Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках, где мы попробуем блюда Южного Дагестана.
Примерим национальную одежду горянки и джигита.
Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в Дербенте.
Далее мы везем вас в 2 точки:
- в аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендуем приобретать билеты для вылета после 19:00);
- в Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, можем помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Проживание
Тур предусматривает проживание в А-фреймах с панорамными окнами и в отеле Дербента (ниже указаны возможные варианты размещения).
Стоимость тура на одного человека — 59 000 руб. /чел.
Доплата за 1-местное размещение — 16 000 руб. /чел.
Варианты проживания
А-фреймы
Мы будем проживать в современных А-фреймах с панорамными окнами, откуда открывается потрясающий вид на горы. Эти уютные домики обеспечат вам все необходимые удобства, чтобы вы могли полностью насладиться отдыхом. Мы проведем две ночи в этих домиках.
Шейх
Бутик-отель «Шейх» находится в Дербенте. Этот бутик-отель располагается в 5 км от центра города. Рядом с бутик-отелем — Цитадель Нарын-Кала.
Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.
Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники бутик-отеля поддержат беседу на английском и русском.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание - сообщите при бронировании
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт (джип)
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Катание на катере по каньону
- Прогулка на багах
- Мастер-классы по приготовлению национального блюда и ковроткачества
- Активности, подарки и развлечения
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки и кинжал) для фотосессии
- Кофе (сваренное на смотровых площадках) + вкусности к нему
- Проживание в А-фрейме и в отеле на берегу Каспийского моря (размещение 2-, 3-местное)
- Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- легкая куртка, кофта:
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
- теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).
Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.
Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.
Где и как начинается тур и где нас заберут?
Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.
Прилететь рекомендуем заранее за 1 день до начала тура, проконсультируем вас с бронированием отеля или хостела.
Для вашего удобства сделали 2 точки сбора:
- встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам если вы прилетите в первый день тура, (рекомендуем выбрать прилет до 7:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
- встреча в Махачкале и начало тура: в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Если вы планируете приехать за сутки (или более) до начала тура, либо остаться после его завершения, мы порекомендуем вам варианты размещения.
Где и как заканчивается тур? Отвезут ли нас обратно в аэропорт?
Вылет обратно рекомендуем приобретать после 19:00, так как программа тура заканчивается в г. Дербент в 15:00, далее везем всех в аэропорт и в Махачкалу, ехать 1,5 часа от Дербента до аэропорта.
Желающие могут остаться в Дербенте и продолжить отдых.
Что важно знать о питании в рамках тура?
Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами, и мы обсудим, что вам подойдет.
Какого размера брать чемодан?
Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Можно ли поехать в тур одной / одному?
Да, можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как интересно провести свободное время в Дербенте?
Вечером у вас будет возможность пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).
Прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.
Отзывы и рейтинг
