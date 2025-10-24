Мои заказы

Джип-тур в осенний Дагестан. Всё включено

Джип-тур в осенний Дагестан
Если вы ищете незабываемое осеннее путешествие на комфортных внедорожниках, то этот джипинг создан специально для вас. Мы отправимся на захватывающую прогулку на катере по каньону.

Покатаемся на багги вдоль исторической стены
читать дальше

Дербента, прогуляемся по бархану, а также поучаствуем в мастер-классе по приготовлению «чуду».

В завершение дня нас ждет уютная атмосфера у костра, где гид расскажет интересные легенды и истории о местных традициях и культуре.

5
3 отзыва
Джип-тур в осенний Дагестан. Всё включеноФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Джип-тур в осенний Дагестан. Всё включеноФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Джип-тур в осенний Дагестан. Всё включеноФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум

Встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура.

Рекомендуемый прилет до 7:00.

Если же вы решили прибыть заранее, то встреча в Махачкале пройдет в 8:00 на южной автостанции, расположенной по адресу: улица Амет-Хана Султана, 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Программа дня:

  • пещера Нохъо — здесь вы сможете насладиться смотровой площадкой на отвесной скале, откуда открывается потрясающий вид на величественные горы и кристально чистые воды реки Сулак. Это место идеально подойдет для любителей экстрима: вы сможете испытать свои силы на зиплайне, прыгнуть с тарзанки и пройтись по подвесному мосту, наслаждаясь адреналином и великолепными пейзажами;
  • бархан Сарыкум – одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Вы сможете побегать по горячему песку, ощутив на себе всю силу природы;
  • обед в ГлавРыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, которое предлагает уникальную возможность насладиться свежеприготовленной форелью (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы);
  • катание на катерах по Сулакскому каньону — это одно из самых захватывающих мероприятий. Мы прокатимся по каньону, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными видами.

В завершение нашего насыщенного дня мы посетим несколько смотровых площадок, откуда откроются захватывающие виды на окружающие пейзажи.

Прибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан СарыкумПрибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан СарыкумПрибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан СарыкумПрибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм

Завтракаем в 8:00 и выдвигаемся в путь.

Этот день отличное место для любителей природы, ярких впечатлений и острых ощущений.

Программа дня:

  • Карадахская теснина – самая высокогорная теснина в России. Мы будем прогуливаться по канатным дорогам и живописным лестницам, которые приведут нас к этому природному чуду;
  • Кахиб и Гоор – они известны своими легендарными башнями и смотровыми площадками, это действующие аулы в Шамильском районе Дагестана, расположенные очень близко друг к другу;
  • в сопровождении местного гида – Аксакала, мы сможем прогуляться по живописным смотровым площадкам, насладиться видами и услышать захватывающие легенды об истории башен и их значении для местных жителей;
  • Язык тролля – пятиметровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу;
  • на этой локации мы будем делать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах;
  • обед в Кахибе – мы с вами отправимся в один из этнодомов, где попробуем местные блюда, приготовленные по старинным рецептам. Для желающих будет возможность научиться готовить блюда горцев, что станет интересным и познавательным опытом;
  • Датунский храм – самая древняя христианская церковь на территории Дагестане, балы построена грузинскими миссионерами в начале 11 века.

Мы будем под руководством опытных инструкторов, которые обеспечат безопасность и помогут сделать наше путешествие максимально комфортным и увлекательным.

Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасы

В 8:00 завтрак по-дагестански.

С собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы.

Дорога в Гамсутль:

  • первая часть – трансфер на джипах;
  • вторая часть – пеший поход (приблизительно 40 минут).

Программа дня:

  • аул-призрак Гамсутль – он же дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних населений России. Высота 1500 м;
  • обед – после того как спустимся, вас ждет вкусный обед: шашлык, плов, ботишал, лагман, чай, компот;
  • Чохские террасы — искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура возделывания земли. Отлично подходит для кофе-паузы. Гид приготовит кофе прямо на месте с потрясающим видом;
  • Салтинская теснина – удивительный памятник природы протяженностью 500 метров. Пеший проход по узкой тропе;
  • подземный водопад – 20-метровый водопад под землей, уникальный памятник природы (с 1983 года);
  • самый древний город, музей под открытым небом – город Дербент.

Заселение в отель 3-4*.

Ужин с национальным блюдом южного Дагестана – «табасаранское чуду».

Программа рассчитана на один день. Указывается приблизительное время в пути. Желательно уточнить подробности маршрута и сложность пеших участков у гида.

Гамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасыГамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасыГамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасыГамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

По Табасаранским землям: багги, водопад и гостеприимство

Завтракаем и отправляемся в табасаранские земли.

Полное погружение в кавказскую культуру: знакомство с бытом и традициями табасаранского народа в гостеприимной семье.

Дегустация эко-кухни Кавказа.

Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

«Крепость Семи братьев и одной сестры» — крепость окружена многочисленными легендами.

Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.

Хучнинский водопад — прогулка к живописному месту «маленькой Швейцарии».

Мастер-классы.

Обед в кавказской семье из национальных блюд.

Участие в мастер-классе по приготовлению«чуду» и по ковроткачеству.

Прогула на багги вдоль исторической стены Дербента Даг-бары — абсолютно уникальная программа специально для вас (специально разработанный маршрут, предполагающий инструктаж и экипировку).

Полный инструктаж по эксплуатации багов, выдача экипировки.

Возвращение в отель.

Ужин и вечерние посиделки.

В зависимости от погоды, взять с собой теплую одежду. По возможности, взять с собой средства от комаров.

По Табасаранским землям: багги, водопад и гостеприимствоПо Табасаранским землям: багги, водопад и гостеприимствоПо Табасаранским землям: багги, водопад и гостеприимствоПо Табасаранским землям: багги, водопад и гостеприимство
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Древний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. Отъезд

8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину.

Направляемся знакомится с каспийским монстром и историческим городом:

  • остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — экраноплана Лунь, он являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета;
  • прогуляемся по крепости Нарын-Кала, старым улочкам магалов и заглянем в Джума-мечеть расскажу вам все тайны, историю и легенды Дербента;
  • магалы – это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, мечети и восточные бани;
  • Джума мечеть – самая старая мечеть в России и на территории СНГ;
  • прогуляемся по рынку и сувенирным магазинам.

Обед в этнодоме.

Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках, где мы попробуем блюда Южного Дагестана.

Примерим национальную одежду горянки и джигита.

Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в Дербенте.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • в аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендуем приобретать билеты для вылета после 19:00);
  • в Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, можем помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Древний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в А-фреймах с панорамными окнами и в отеле Дербента (ниже указаны возможные варианты размещения).

Стоимость тура на одного человека — 59 000 руб. /чел.

Доплата за 1-местное размещение — 16 000 руб. /чел.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

А-фреймы

2 ночи

Мы будем проживать в современных А-фреймах с панорамными окнами, откуда открывается потрясающий вид на горы. Эти уютные домики обеспечат вам все необходимые удобства, чтобы вы могли полностью насладиться отдыхом. Мы проведем две ночи в этих домиках.

А-фреймыА-фреймыА-фреймыА-фреймыА-фреймыА-фреймыА-фреймы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Шейх

2 ночи

Бутик-отель «Шейх» находится в Дербенте. Этот бутик-отель располагается в 5 км от центра города. Рядом с бутик-отелем — Цитадель Нарын-Кала.

Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.

Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники бутик-отеля поддержат беседу на английском и русском.

ШейхШейхШейхШейхШейхШейх
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание - сообщите при бронировании
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт (джип)
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Прогулка на багах
  • Мастер-классы по приготовлению национального блюда и ковроткачества
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки и кинжал) для фотосессии
  • Кофе (сваренное на смотровых площадках) + вкусности к нему
  • Проживание в А-фрейме и в отеле на берегу Каспийского моря (размещение 2-, 3-местное)
  • Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • легкая куртка, кофта:
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
  • теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).

Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.

Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Где и как начинается тур и где нас заберут?

Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.

Прилететь рекомендуем заранее за 1 день до начала тура, проконсультируем вас с бронированием отеля или хостела.

Для вашего удобства сделали 2 точки сбора:

  • встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам если вы прилетите в первый день тура, (рекомендуем выбрать прилет до 7:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
  • встреча в Махачкале и начало тура: в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Если вы планируете приехать за сутки (или более) до начала тура, либо остаться после его завершения, мы порекомендуем вам варианты размещения.

Где и как заканчивается тур? Отвезут ли нас обратно в аэропорт?

Вылет обратно рекомендуем приобретать после 19:00, так как программа тура заканчивается в г. Дербент в 15:00, далее везем всех в аэропорт и в Махачкалу, ехать 1,5 часа от Дербента до аэропорта.

Желающие могут остаться в Дербенте и продолжить отдых.

Что важно знать о питании в рамках тура?

Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами, и мы обсудим, что вам подойдет.

Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Можно ли поехать в тур одной / одному?

Да, можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как интересно провести свободное время в Дербенте?

Вечером у вас будет возможность пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).

Прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
Полина
24 окт 2025
Тур превзошел все мои ожидания! Дагестан прекрасен и это любовь с первого взгляда😍
За 5 дней настолько проникаешься этой атмосферой, природой, невероятными и захватывающими видами, чудесными и доброжелательными людьми, что уезжать
читать дальше

совсем не хочется🥲. Всем советую поехать именно в этот тур. Я выбирала из нескольких вариантов и остановилась именно на данном туре, так как тут сплошные плюсы: миниатюрная группа (нас было 5 человек +гид), передвигались мы на классном и комфортном 6-ти местном джипе (он позволял проезжать в такие места, куда не поедет спринтер или автобус с большой группой), комфортное проживание (особенно запомнились эти уютные домики в горах, очень красиво и можно душевно посидеть у костра), очень ну вот прям очень-очень вкусная еда (везде где нас кормили было очень вкусно и я теперь не знаю как жить без Чуду 😁🙈), грамотно продуман весь маршрут, есть быстрые альтернативы на случай непогоды или природных катаклизмов (все локации запали в душу, очень красиво), плюс я поехала в тур в конце октября (20-24 числа) и эта осень в горах невероятная. Нам очень повезло с погодой, не было дождей, температура была днём +15-20, ночью +10. Было очень комфортно. В общем рекомендую всем, пишу отзыв сразу из аэропорта Махачкалы и понимаю, что очень хочется тут остаться ещё на недельку, а может и насовсем. ♥️

Тур превзошел все мои ожидания! Дагестан прекрасен и это любовь с первого взгляда😍Тур превзошел все мои ожидания! Дагестан прекрасен и это любовь с первого взгляда😍Тур превзошел все мои ожидания! Дагестан прекрасен и это любовь с первого взгляда😍Тур превзошел все мои ожидания! Дагестан прекрасен и это любовь с первого взгляда😍Тур превзошел все мои ожидания! Дагестан прекрасен и это любовь с первого взгляда😍Тур превзошел все мои ожидания! Дагестан прекрасен и это любовь с первого взгляда😍Тур превзошел все мои ожидания! Дагестан прекрасен и это любовь с первого взгляда😍Тур превзошел все мои ожидания! Дагестан прекрасен и это любовь с первого взгляда😍Тур превзошел все мои ожидания! Дагестан прекрасен и это любовь с первого взгляда😍Тур превзошел все мои ожидания! Дагестан прекрасен и это любовь с первого взгляда😍
С
Светлана
22 окт 2025
Добрый день, нам всё понравилось, наш гид Руслан лучший, очень всё прошло душевно, познавательно, насыщенно, вкусно, изобильно, весело и легко, впечатлений море и все они очень позитивные спасибо вам, спасибо нашему Руслану. 🙏
Добрый день, нам всё понравилось, наш гид Руслан лучший, очень всё прошло душевно, познавательно, насыщенно, вкусно,Добрый день, нам всё понравилось, наш гид Руслан лучший, очень всё прошло душевно, познавательно, насыщенно, вкусно,Добрый день, нам всё понравилось, наш гид Руслан лучший, очень всё прошло душевно, познавательно, насыщенно, вкусно,Добрый день, нам всё понравилось, наш гид Руслан лучший, очень всё прошло душевно, познавательно, насыщенно, вкусно,
Е
Елизавета
20 окт 2025
Проходили тур «Джип-тур по Дагестану на 5 дней» с 12 по 17 октября 2025 года.
Поездка оставила отличные впечатления — всё было вкусно, красиво и очень насыщенно! Формат небольшой группы (6
читать дальше

человек) оказался идеальным: уютно, дружно и без лишней суеты. За 5 дней удалось посмотреть все основные локации Дагестана, и программа действительно продумана так, чтобы увидеть максимум без ощущения спешки.
В целом тур очень понравился — насыщенный маршрут, отличная организация, вкусная еда и по-настоящему душевная атмосфера.
Обязательно хотим вернуться весной. ❤

Тур входит в следующие категории Дербента

Похожие туры из Дербента

Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
На автобусе
4 дня
2 отзыва
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
Начало: Г. Махачкала
2 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 26 900 ₽ за человека
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по субботам
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по субботам
Начало: Г. Махачкала
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 29 500 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
5 дней
3 отзыва
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
46 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дербенте
Все туры из Дербента