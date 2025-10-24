1 день

Прибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум

Встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура.

Рекомендуемый прилет до 7:00.

Если же вы решили прибыть заранее, то встреча в Махачкале пройдет в 8:00 на южной автостанции, расположенной по адресу: улица Амет-Хана Султана, 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Программа дня:

пещера Нохъо — здесь вы сможете насладиться смотровой площадкой на отвесной скале, откуда открывается потрясающий вид на величественные горы и кристально чистые воды реки Сулак. Это место идеально подойдет для любителей экстрима: вы сможете испытать свои силы на зиплайне, прыгнуть с тарзанки и пройтись по подвесному мосту, наслаждаясь адреналином и великолепными пейзажами;

– экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, которое предлагает уникальную возможность насладиться свежеприготовленной форелью (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы); катание на катерах по Сулакскому каньону — это одно из самых захватывающих мероприятий. Мы прокатимся по каньону, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными видами.

В завершение нашего насыщенного дня мы посетим несколько смотровых площадок, откуда откроются захватывающие виды на окружающие пейзажи.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160