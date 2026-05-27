Описание тура
Тур по Дагестану, где собраны самые топовые достопримечательности региона — от раскрученных открыточных локаций до красивых секретных мест, про которые знают только местные. Этот тур — идеальный баланс между комфортом, отдыхом, активностями и глубоким погружением в природу и культуру Кавказа.
С комфортом проедем по лучшим достопримечательностям нагорного Дагестана и Махачкалы в сопровождении надежных гидов и турлидеров. За одну поездку увидим горы, каньоны, водопады, древние аулы и узнаем больше о кавказском гостеприимстве.
Почему выбирают нас:
Маршрут без дорожного марафона: двигаемся выше и дальше в горы, к границе с Грузией, без ежедневных переездов в Махачкалу и обратно. Больше времени — на эмоции, меньше — на дорогу.
Гарантия проведения тура и безопасность. Работаем с 2015 года, имеем лицензию туроператора, всегда на связи с нашими путешественниками для решения любых вопросов.
Небольшие группы, чтобы каждый гость получил максимум внимания и комфорта. Успеете погулять по достопримечательностям и сделать множество фотографий без очередей и ожидания опаздывающих членов группы.
Проживание в горах и с видом на горы. Останавливаемся в уютных домиках и комфортных гостиницах в двухместных номерах со всеми удобствами.
Проверенные классные гиды. Без скучных лекций с перечислением дат и имен, а в формате живого сторителлинга расскажут о Дагестане и посещаемых локациях, а также ответят на любые вопросы о республике.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон
Вы можете прилететь на день раньше, чтобы отдохнуть от дороги, мы вас встретим и поможем с размещением
Сегодня отправимся в сторону гор, чтобы погрузиться в природные красоты Дагестана — от самого большого бархана Евразии до глубочайшего каньона с бирюзовой водой. Увидим знаковые места, прокатимся по бирюзовому водохранилищу и поселимся в гостинице с видом на горы.
Как пройдет день:
Прогулка по уникальному бархану Сарыкум
Посещение Сулакского каньона
Катерная прогулка по Чиркейскому водохранилищу (по желанию)
Заселение в гостиницу
День водопадов. Хунзахское плато, плато Матлас
Погрузимся в настоящий горный Дагестан — поднимемся на живописные плато, увидим мощные водопады и насладимся бескрайними видами с высоты 1800 метров. Этот день подарит вам самые яркие впечатления от кавказской природы и сотни красивых кадров на память.
Как пройдет день:
Встреча рассвета над Сулакским каньоном (по желанию)
Завтрак
Кофе-брейк на Ирганайском водохранилище
Хунзахское плато (1658 м) и водопады Тобот и Итлятляр
Водопады на плато Матлас (1800 м)
Заселение на уютную высокогорнуюгорную базу отдыха
Отдых в атмосфере горной тишины
Аулы-призраки Гоор и Кахиб, отдых в горах
Погрузимся в мистическую атмосферу древнего Дагестана. Вас ждут заброшенные аулы-призраки, куда мы совершим легкий треккинг, и головокружительные виды с Языка Тролля. Половину дня проведем на турбазе: у вас будет свободное время для отдыха в горах и активностей по желанию.
Как пройдет день:
Завтрак с видом на горные хребты
Заброшенные аулы Кахиб и Гоор
Язык Тролля — лучшее месту для эффектных фото
Свободное время на турбазе. По желанию: конные прогулки по живописным тропам, катание на квадроциклах, посещение бани, посещение секретной смотровой Хучада (Аламида)
Датунский храм, Карадахская теснина, Дербент
Перед тем, как путешествие завершится, отправимся к самым загадочным местам Дагестана. Вас ждут древний храм в скалах и горная теснина с просто космическими скальными пейзажами. Затем прощаемся с горами и отправляемся в сторону моря — к древнему Дербенту. Вечером прогуляемся по атмосферным улочкам города и увидим знаменитый мультимедийный поющий фонтан.
Как пройдет день:
Завтрак на турбазе с видом на горы
Посещение древнего Датунского храма, спрятанного в скалах
Атмосферная прогулка по Карадахской теснине
Переезд и заселение в гостиницу в Дербенте
Свободное время в Дербенте
Крепость, море и старый город
Заключительный день путешествия посвящен Дербенту. Мы исследуем его главные символы — древнюю цитадель Нарын-Кала и колоритный Старый город, а затем предложим вам на выбор несколько опций: отдых у моря, поездка к экраноплану Лунь или на винный завод. После обеда организуем для вас трансфер до аэропорта/Махачкалы.
Как пройдет день:
Завтрак
Крепость Нарынкала. Экскурсия по крепости и старому городу
По желанию - экраноплан Лунь/ Дербентский коньячный комбинат/ отдых на пляже
Трансфер в аэропорт г. Махачкала
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение 19+ локаций по программе
- Проживание (3 ночи в горах + 1 ночь в Дербенте)
- Завтраки
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гидом
- Поддержка на всех этапах тура
- Помощь в подборе авиабилетов и подборе гостиницы, если планируете приехать раньше/ уехать позже тура
- Чат с группой
- Инструкции и чек-листы, которые пригодятся в подготовке к поездке
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты по программе
- Дополнительные услуги