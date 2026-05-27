Комфорт-тур в Дагестан: 5 дней, топ-локации

Тур по Дагестану, где собраны самые интересные достопримечательности региона
Описание тура

Тур по Дагестану, где собраны самые топовые достопримечательности региона — от раскрученных открыточных локаций до красивых секретных мест, про которые знают только местные. Этот тур — идеальный баланс между комфортом, отдыхом, активностями и глубоким погружением в природу и культуру Кавказа.

С комфортом проедем по лучшим достопримечательностям нагорного Дагестана и Махачкалы в сопровождении надежных гидов и турлидеров. За одну поездку увидим горы, каньоны, водопады, древние аулы и узнаем больше о кавказском гостеприимстве.

Почему выбирают нас:

  • Маршрут без дорожного марафона: двигаемся выше и дальше в горы, к границе с Грузией, без ежедневных переездов в Махачкалу и обратно. Больше времени — на эмоции, меньше — на дорогу.

  • Гарантия проведения тура и безопасность. Работаем с 2015 года, имеем лицензию туроператора, всегда на связи с нашими путешественниками для решения любых вопросов.

  • Небольшие группы, чтобы каждый гость получил максимум внимания и комфорта. Успеете погулять по достопримечательностям и сделать множество фотографий без очередей и ожидания опаздывающих членов группы.

  • Проживание в горах и с видом на горы. Останавливаемся в уютных домиках и комфортных гостиницах в двухместных номерах со всеми удобствами.

  • Проверенные классные гиды. Без скучных лекций с перечислением дат и имен, а в формате живого сторителлинга расскажут о Дагестане и посещаемых локациях, а также ответят на любые вопросы о республике.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум и Сулакский каньон

Вы можете прилететь на день раньше, чтобы отдохнуть от дороги, мы вас встретим и поможем с размещением

Сегодня отправимся в сторону гор, чтобы погрузиться в природные красоты Дагестана — от самого большого бархана Евразии до глубочайшего каньона с бирюзовой водой. Увидим знаковые места, прокатимся по бирюзовому водохранилищу и поселимся в гостинице с видом на горы.

Как пройдет день:

  • Прогулка по уникальному бархану Сарыкум

  • Посещение Сулакского каньона

  • Катерная прогулка по Чиркейскому водохранилищу (по желанию)

  • Заселение в гостиницу

2 день

День водопадов. Хунзахское плато, плато Матлас

Погрузимся в настоящий горный Дагестан — поднимемся на живописные плато, увидим мощные водопады и насладимся бескрайними видами с высоты 1800 метров. Этот день подарит вам самые яркие впечатления от кавказской природы и сотни красивых кадров на память.

Как пройдет день:

  • Встреча рассвета над Сулакским каньоном (по желанию)

  • Завтрак

  • Кофе-брейк на Ирганайском водохранилище

  • Хунзахское плато (1658 м) и водопады Тобот и Итлятляр

  • Водопады на плато Матлас (1800 м)

  • Заселение на уютную высокогорнуюгорную базу отдыха

  • Отдых в атмосфере горной тишины

3 день

Аулы-призраки Гоор и Кахиб, отдых в горах

Погрузимся в мистическую атмосферу древнего Дагестана. Вас ждут заброшенные аулы-призраки, куда мы совершим легкий треккинг, и головокружительные виды с Языка Тролля. Половину дня проведем на турбазе: у вас будет свободное время для отдыха в горах и активностей по желанию.

Как пройдет день:

  • Завтрак с видом на горные хребты

  • Заброшенные аулы Кахиб и Гоор

  • Язык Тролля — лучшее месту для эффектных фото

  • Свободное время на турбазе. По желанию: конные прогулки по живописным тропам, катание на квадроциклах, посещение бани, посещение секретной смотровой Хучада (Аламида)

4 день

Датунский храм, Карадахская теснина, Дербент

Перед тем, как путешествие завершится, отправимся к самым загадочным местам Дагестана. Вас ждут древний храм в скалах и горная теснина с просто космическими скальными пейзажами. Затем прощаемся с горами и отправляемся в сторону моря — к древнему Дербенту. Вечером прогуляемся по атмосферным улочкам города и увидим знаменитый мультимедийный поющий фонтан.

Как пройдет день:

  • Завтрак на турбазе с видом на горы

  • Посещение древнего Датунского храма, спрятанного в скалах

  • Атмосферная прогулка по Карадахской теснине

  • Переезд и заселение в гостиницу в Дербенте

  • Свободное время в Дербенте

5 день

Крепость, море и старый город

Заключительный день путешествия посвящен Дербенту. Мы исследуем его главные символы — древнюю цитадель Нарын-Кала и колоритный Старый город, а затем предложим вам на выбор несколько опций: отдых у моря, поездка к экраноплану Лунь или на винный завод. После обеда организуем для вас трансфер до аэропорта/Махачкалы.

Как пройдет день:

  • Завтрак

  • Крепость Нарынкала. Экскурсия по крепости и старому городу

  • По желанию - экраноплан Лунь/ Дербентский коньячный комбинат/ отдых на пляже

  • Трансфер в аэропорт г. Махачкала

Ответы на вопросы

Что включено
  • Посещение 19+ локаций по программе
  • Проживание (3 ночи в горах + 1 ночь в Дербенте)
  • Завтраки
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гидом
  • Поддержка на всех этапах тура
  • Помощь в подборе авиабилетов и подборе гостиницы, если планируете приехать раньше/ уехать позже тура
  • Чат с группой
  • Инструкции и чек-листы, которые пригодятся в подготовке к поездке
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты по программе
  • Дополнительные услуги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

