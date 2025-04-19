Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан

Активный тур для самых энергичных ребят: острые ощущения, безопасность, великолепная природа и незабываемое приключение в стране гор.

Днем мы будем покорять красоты Дагестана, а по вечерам сидеть у костра и слушать
читать дальше

интересные легенды от гида.

Мы покатаемся на багги по горной местности и сплавимся по горным рекам — получим мощный заряд сил и энергии. С ветерком пройдем на катере и побегаем по бархану ради той самой, одной, но очень красивой фотки.

5
3 отзыва
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Ближайшие даты:
4
окт6
окт11
окт13
окт18
окт20
окт25
окт
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - ГлавРыба - Чиркейское водохранилище

Встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура.

Рекомендуемый прилет до 7:00.

Встреча в Махачкале и начало тура:в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Программа дня:

  • пещера Нохъо — несколько туннелей, входы и выходы с разных сторон и, конечно, смотровая площадка на отвесной скале, откуда открываются прекрасные виды на величавые горы и бирюзовые воды ледяного Сулака;
  • у вас будет возможность покататься на зиплайне, прыгнуть с тарзанки и пройтись по подвесному мосту;
  • бархан Сарыкум – дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки;
  • обед в ГлавРыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане. Отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы);
  • с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака;
  • чтобы покататься на катере по каньону, нужно от ГлавРыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли;
  • Сулакский каньон – визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе;
  • смотровая «язык тещи» —скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу;
  • Чиркейское водохранилище – крупнейшее водохранилище Северного Кавказа.

По вечерам мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат.

После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение.

Ужин – после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо.

После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида.

Прибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - ГлавРыба - Чиркейское водохранилищеПрибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - ГлавРыба - Чиркейское водохранилищеПрибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - ГлавРыба - Чиркейское водохранилищеПрибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - ГлавРыба - Чиркейское водохранилище
2 день

Рафтинг - Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм

Завтракаем в 8:00 и выдвигаемся в путь.

Этот день отличное место для любителей природы, ярких впечатлений и острых ощущений.

Программа дня:

  • Карадахская теснина – самая высокогорная теснина в России;
  • Кахиб и Гоор – они известны своими легендарными башнями и смотровыми площадками, это действующие аулы в Шамильском районе Дагестана, расположенные очень близко друг к другу;
  • в сопровождении местного гида – Аксакала, мы с вами прогуляемся по красивым смотровым местам этих аулов дойдем до башен и услышим легенды и истории их создания;
  • Язык тролля – пятиметровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу;
  • на этой локации мы будем делать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах;
  • обед в Кахибе – мы с вами отправимся в один из этнодомов где попробуем местные блюда, а так же желающие могут научиться готовить по старому рецепту горцев;
  • Датунский храм – самая древняя христианская церковь на территории Дагестане, балы построена грузинскими миссионерами в начале 11 века;
  • рафтинг – это вишенка сегодняшнего дня, где вас ждет море адреналина, чувство объединения с природой, мощный заряд сил и энергии.

В вашем распоряжении опытный инструктор и новое оборудование для сплава, а также гидрокостюмы, гидроноски, кроссовки и все это залог успешного сплава по разным участкам.

Участки для рафтинга – это небольшие шиверы, помогающие вам войти во вкус, и пороги 2-4 категории, которые идут практически непрерывно более 20 км.

Поужинаем и заселимся в наши уютные барн-хаусы / сафари-тенты, где после соберемся все у костра.

Рафтинг - Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмРафтинг - Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмРафтинг - Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмРафтинг - Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм
3 день

Гамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасы - кофе-брейк в горах

В 8:00 завтрак по-дагестански и сразу в горы.

Свои чемоданы можете оставить в номерах, а собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы.

Программа дня:

  • аул-призрак Гамсутль – он же дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних населений России;
  • у подножья горы мы пересядем на уазики и подъедем максимально близко к аулу-призраку, оставшееся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут);
  • обед – после того как спустимся, в низу нас ожидает вкусный и сытный обед; шашлык, плов, ботишал и лагман (а также чай нарезка и компот);
  • Чохские террасы — искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура возделывания земли;
  • это место прекрасно подходит для кофе, которое гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды;
  • Салтинская теснина – удивительный памятник природы протяженностью 500 метров;
  • подземный водопад – настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор Дагестана, самый необычный и интересный 20-ти метровый водопад под землей;
  • самый древний город, музей под открытым небом – город Дербент.

Заселение в отель 3-4*.

После заселения нас ждет ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана — «табасаранское чуду».

Гамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасы - кофе-брейк в горахГамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасы - кофе-брейк в горахГамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасы - кофе-брейк в горахГамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасы - кофе-брейк в горах
4 день

Прогулка на багги - Хучнинский водопад - крепость 7 братьев и 1 сестры - мастер-классы

Завтракаем и отправляемся в табасаранские земли.

Полностью погрузимся в кавказскую культуру.

Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем экокухню Кавказа.

Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

«Крепость Семи братьев и одной сестры» — крепость окружена многочисленными легендами.

Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.

Мастер-классы.

Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Прогула на багги вдоль исторической стены Дербента Даг-бары — абсолютно уникальная программа специально для вас.

Перед началом проводим полный инструктаж по эксплуатации техники.

Каждому гостю выдается необходимая экипировка для покатушек.

Едем в отель, приводим себя в порядок и готовимся к ужину и вечерним посиделкам.

Прогулка на багги - Хучнинский водопад - крепость 7 братьев и 1 сестры - мастер-классыПрогулка на багги - Хучнинский водопад - крепость 7 братьев и 1 сестры - мастер-классыПрогулка на багги - Хучнинский водопад - крепость 7 братьев и 1 сестры - мастер-классыПрогулка на багги - Хучнинский водопад - крепость 7 братьев и 1 сестры - мастер-классы
5 день

Древний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. Отъезд

8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину.

Направляемся знакомится с каспийским монстром и историческим городом:

  • остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — экраноплана Лунь, он являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета;
  • крепость Нарын-Кала – главная достопримечательность Дербента. Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума-мечеть;
  • магалы – это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, мечети и восточные бани;
  • Джума мечеть – самая старая мечеть в России и на территории СНГ;
  • прогуляемся по рынку и сувенирным магазинам.

Обед в этнодоме.

Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках, где мы попробуем блюда Южного Дагестана.

Примерим национальную одежду горянки и джигита.

Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в Дербенте.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • в аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендуем приобретать билеты для вылета после 19:00);
  • в Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, можем помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Древний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в барн-хаусах и в отеле Дербента (ниже указаны возможные варианты размещения).

Стоимость тура на одного человека при проживании в барн-хаусах — 46 900 руб. /чел.

Доплата за 1-местное размещение — уточняется.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Барн-хаус

2 ночи

Проживание в барн-хаусах – это современные, удобные и уютные домики со всеми удобствами. С панорамными окнами на прекрасные горы, где будем жить 2 ночи.

Барн-хаус – лучшее место для ночевки в горах; место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом, гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе!

Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.

На территории комплекса есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса, костровая зона и бесплатный wi-fi.

Вечером будем собираться за костром и играть разные игры во главе с гидом (2 ночи среди гор).

Барн-хаусБарн-хаусБарн-хаусБарн-хаусБарн-хаусБарн-хаусБарн-хаусБарн-хаусБарн-хаусБарн-хаус

Бриз

2 ночи

Отель Бриз в старинном городе Дербент располагается в считанных метрах от побережья Каспийского моря и музея-заповедника. Роскошный вид и свой частный пляж позволит в полной мере насладиться отдыхом. Комфорт для постояльцев номера обеспечен наличием ресторана, Wi-fi, круглосуточной регистрации и доставкой еды прямо в номер. Гостям также предоставляются услуги консьержа, хранения багажа и экскурсии по древнему Дербенту. На территории оборудована детская площадка для маленьких постояльцев.

БризБризБризБризБризБриз

У Камала

2 ночи

Один из лучших отелей города Дербент, отель 4*, который находится в спокойной части города, недалеко от городской набережной (5 минут езды на такси) и 15 минут пешком для ближайшего пляжа.

У КамалаУ КамалаУ КамалаУ КамалаУ КамалаУ КамалаУ Камала

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Прогулка на багах
  • Рафтинг
  • Мастер-классы по приготовлению национального блюда и ковроткачества
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
  • Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
  • Кофе на смотровых площадках + вкусности к нему
  • Проживание в барн-хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря, размещение 2-, 3-местное
  • Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
  • Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты), но не короткая, не обтягивающая;
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • легкая куртка, кофта:
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
  • теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).

Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.

Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Где и как начинается тур и где нас заберут?

Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.

Прилететь рекомендуем заранее за 1 день до начала тура, проконсультируем вас с бронированием отеля или хостела.

Для вашего удобства сделали 2 точки сбора:

  • встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам если вы прилетите в первый день тура, (рекомендуем выбрать прилет до 7:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
  • встреча в Махачкале и начало тура: в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Мы поможем в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться после тура.

Где и как заканчивается тур? Отвезут ли нас обратно в аэропорт?

Вылет обратно рекомендуем приобретать после 19:00, так как программа тура заканчивается в г. Дербент в 15:00, далее везем всех в аэропорт и в Махачкалу, ехать 1,5 часа от Дербента до аэропорта.

Желающие могут остаться в Дербенте и продолжить отдых.

Что важно знать о питании в рамках тура?

Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами, и мы обсудим, что вам подойдет.

Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Можно ли поехать в тур одной / одному?

Да, можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как интересно провести свободное время в Дербенте?

Вечером у вас будет возможность пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).

Прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
19 апр 2025
Всё чётко организовано, действительно "всё включено".
Отдельная благодарность нашему гиду Катерине и водителю Накиру за их профессионализм и отличное чувство юмора)
Всё чётко организовано, действительно &quot;всё включено&quot;.Всё чётко организовано, действительно &quot;всё включено&quot;.Всё чётко организовано, действительно &quot;всё включено&quot;.Всё чётко организовано, действительно &quot;всё включено&quot;.Всё чётко организовано, действительно &quot;всё включено&quot;.
Н
19 апр 2025
Прекрасный народ. Вкусная еда. Интересно было познакомиться с обычаями народа Дагестана.
В
17 апр 2025
Благодарим организаторов за прекрасно выстроенную программу!
Благодарим организаторов за прекрасно выстроенную программу!Благодарим организаторов за прекрасно выстроенную программу!Благодарим организаторов за прекрасно выстроенную программу!Благодарим организаторов за прекрасно выстроенную программу!

Похожие туры из Дербента

Молодежный тур в Дагестан
Джиппинг
5 дней
3 отзыва
Молодежный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
26 апр в 10:00
10 мая в 10:00
46 900 ₽ за человека
Пляжный тур в Дагестан
Джиппинг
8 дней
3 отзыва
Пляжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
24 мая в 10:00
31 мая в 10:00
46 200 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Джиппинг
5 дней
3 отзыва
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
19 мая в 10:00
2 июн в 10:00
59 000 ₽ за человека