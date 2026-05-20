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Премиум Дагестан

Дагестан давно в вашем списке мест, которые хочется посетить
Премиум ДагестанФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Премиум ДагестанФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Премиум ДагестанФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Дагестан давно в вашем списке мест, которые хочется посетить? Самое время отправиться туда и получить от отдыха максимум впечатлений и комфорта. Премиум Дагестан — это пять дней без компромиссов: лучшие локации республики, комфортные отели, авторский маршрут и полная свобода от любой организационной суеты.

  • Формат тура — все включено: проживание, трехразовое питание, все трансферы, входные билеты, активности и услуги гида — без скрытых доплат.

  • Передвижение на комфортных внедорожниках — не более 4 гостей в машине.

  • Сертифицированные гиды, которые знают Дагестан изнутри — его историю, традиции и живописные места, куда не доезжают обычные туристы

За пять дней вы увидите все, чем знаменит Дагестан: Сулакский каньон глубиной почти два километра, бархан Сарыкум — крупнейшую дюну Евразии, древний Дербент у Каспийского моря, аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров, Карадахскую теснину, Хунзахское плато и десятки других мест. Море и горы, водопады и пустыня, средневековые крепости и живые горные села — все это в одном маршруте.

Тур идеально подойдет для самостоятельных путешественников, пар и небольших компаний.

Программа тура по дням

1 день

Пустыня, каньон и бирюзовые воды

Вы можете прилететь в Дагестан за день до начала тура или до 6.00 первого дня тура. Мы встретим вас в аэропорту или у гостиницы (если вы прилетели раньше) и отвезем к месту сбора группы.

Начнем наше путешествие с поездки к бархану Сарыкум — крупнейшему в Евразии. Также посетим пещеры Нохъо, пройдем по подвесному мосту, а желающие смогут попробовать экстремальные активности: самый длинный зиплайн или прыжок с тарзанки над рекой Сулак. Далее едем на смотровые площадки Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. Завершим знакомство с Сулаком на воде: нас ждет катерная прогулка по Чиркейскому водохранилищу, либо по желанию можно будет покататься на sup-борде. Затем отправляемся выше в горы. По пути в отель делаем остановку на фото и кофе у бирюзового Ирганайского водохранилища. Вечером нас встретит уютный бутик-отель в горах, откуда открываются виды на горные террасы и невероятные восходы и закаты.

Локации и расписание:

  • Трансфер из аэропорта/ от гостиницы

  • Встреча группы в 08:30, выезд из Махачкалы

  • Бархан Сарыкум

  • Пещеры Нохъо и подвесной мост

  • Обед

  • Сулакский каньон, две смотровые площадки

  • Чиркейское водохранилище: катер или sup-борд

  • Ирганайское водохранилище

  • Заселение в отель, ужин

Пустыня, каньон и бирюзовые водыПустыня, каньон и бирюзовые водыПустыня, каньон и бирюзовые воды
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Плато, водопады и горные пейзажи

В этот день Дагестан раскроется с совершенно другой стороны. После завтрака отправимся к Салтинской теснине, узкому ущелью с подземным водопадом внутри, и это одно из тех мест, которое стоит увидеть своими глазами. По дороге от Салтинского водопада к следующей локации сделаем остановку на кофе у горной реки с видами на вершины. Дальше посетим плато Матлас с головокружительными обрывами, ущельем и водопадом. Здесь по желанию можно будет прокатиться на зиплайне, багги, лошадях или квадроциклах. После обеда поднимемся на Хунзахское плато — самое широкое в Дагестане — к Цолотлинскому каньону, водопадам Тобот и Итлятляр и Аранийской крепости. Вечером вернемся в отель, поужинаем и полюбуемся закатом над Чохскими террасами.

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Салтинская теснина и подземный водопад

  • Плато Матлас (зиплайн, квадроциклы, лошади — по желанию)

  • Обед

  • Хунзахское плато: водопад Тобот, Итлятляр, Цолотлинский каньон, Аранийская крепость

  • Возвращение в отель, ужин

Плато, водопады и горные пейзажиПлато, водопады и горные пейзажиПлато, водопады и горные пейзажи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Теснины, башни и закат у костра

Сегодня нас ждет атмосферный день. Начнем его с прогулки по парку Расула Гамзатова, откуда открываются красивые виды на горы, и посещения музея истории Гуниба, где можно узнать больше о Кавказской войне и быте и традициях аварского народа. Затем отправляемся в путь. По дороге остановимся на кофе-брейк на природе. А после нас ждет Карадахская теснина: узкий проход между каменными стенами, где свет падает так, будто это декорации к фэнтези. После обеда едем к Старому Гоору — древнему аулу с боевыми башнями над пропастью и знаменитым Языком Тролля, одной из самых эффектных смотровых точек Дагестана. День завершится в селе Дарада-Мурада: встретим закат у костра, уютно закутавшись в пледы и попивая душистый горный чай.

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Парк Расула Гамзатова и музей истории Гуниба

  • Карадахская теснина

  • Обед

  • Старый аул Гоор и Язык Тролля

  • Село Дарада-Мурада: закат у костра

  • Возвращение в отель, ужин

Теснины, башни и закат у костраТеснины, башни и закат у костраТеснины, башни и закат у костра
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Горы, море и вечерний Дербент

Сегодня мы прощаемся с горами и держим путь к морю — но сначала нас ждут два места, ради которых едут в Дагестан. Первое — аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров: заброшенное горное поселение с панорамами, от которых перехватывает дыхание. Второе — древний аул Чох, стоящий на пересечении шести дорог Великого Шелкового пути. После обеда пейзаж меняется: горы отступают, и впереди появляется Каспий. По дороге остановимся у экраноплана Лунь — советского исполина-экраноплана на берегу моря. Вечером — заселение в отель и шикарный ужин в ресторане с живой музыкой. Ночь в Дербенте пройдет в отеле 4 с подогреваемым бассейном, Spa-комплексом и ресторанной кухней — достойное завершение горной части маршрута.

Локации и расписание:

  • Сбор вещей, завтрак

  • Аул-призрак Гамсутль

  • Аул Чох

  • Обед

  • Экраноплан Лунь

  • Дербент

  • Заселение в отель

  • Ужин в ресторане с живой музыкой

Горы, море и вечерний ДербентГоры, море и вечерний ДербентГоры, море и вечерний Дербент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Утро на побережье, прогулки по Дербенту и прощание

Утро начнется у Каспийского моря — у вас будет свободное время, чтобы спокойно прогуляться по побережью Каспия, искупаться в море или отдохнуть в спа-комплексе отеля. Затем нас ждет погружение в пятитысячелетнюю историю Дербента: посетим цитадель Нарын-Кала, полюбуемся открывающейся с крепостных стен панорамой на город и море, прогуляемся по древним магалам Старого города и увидим старейшую в России Джума-мечеть. После обеда, если захотите, сможете посетить рынок с местными специями, вареньями и сувенирами. Затем мы организуем для вас трансфер в аэропорт.

Рекомендуем бронировать обратные рейсы не ранее 19:30.

Локации и расписание:

  • Свободное утро у моря

  • Завтрак

  • Цитадель Нарын-Кала

  • Старый город Дербента, Джума-мечеть

  • Обед

  • Рынок — по желанию

  • Трансфер в аэропорт

Утро на побережье, прогулки по Дербенту и прощаниеУтро на побережье, прогулки по Дербенту и прощаниеУтро на побережье, прогулки по Дербенту и прощание
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортное проживание в 1 - или 2 - местных номерах в красивых локациях
  • Питание: завтраки, обеды, ужины
  • Трансфер от/ до аэропорта
  • Транспортное обслуживание (комфортные иномарки)
  • Сопровождение сертифицированного турлидера и гидов
  • Все входные билеты в парки, музеи по программе
  • Заброски на внедорожнике в труднодоступных местах
  • Атмосферное катание на катере
  • Индивидуальная поддержка во время подготовки к путешествию
  • Консультация с подбором авиабилета
  • Помощь в бронировании гостиницы, дополнительный трансфер (если прилетаете раньше или задерживаетесь)
  • Чат для предварительного знакомства с группой, чек-листы, инструкции
Что не входит в цену
  • Авиа-, ж/д билеты (если нет подходящего рейса, напишите мне, я помогу вам подобрать билеты или сделаем индивидуальный трансфер)
  • Такси по городу
  • Дополнительные услуги
Пожелания к путешественнику

Тур построен так, чтобы каждый мог провести его в комфортном для себя темпе.

Если вам хочется больше впечатлений и экстрима — можно добавить активности: прогулки на лошадях, квадроциклы, зиплайн и т. д.

А если хотите просто перезагрузиться — будет достаточно времени, чтобы отдыхать, наслаждаться природой, любоваться горами и морем в своем темпе.

Не придется подстраиваться под группу или кого-то ждать — у каждого будет возможность провести время в свое удовольствие, не завися от других.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
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регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

Тур входит в следующие категории Дербента

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