Описание тура
Дагестан давно в вашем списке мест, которые хочется посетить? Самое время отправиться туда и получить от отдыха максимум впечатлений и комфорта. Премиум Дагестан — это пять дней без компромиссов: лучшие локации республики, комфортные отели, авторский маршрут и полная свобода от любой организационной суеты.
Формат тура — все включено: проживание, трехразовое питание, все трансферы, входные билеты, активности и услуги гида — без скрытых доплат.
Передвижение на комфортных внедорожниках — не более 4 гостей в машине.
Сертифицированные гиды, которые знают Дагестан изнутри — его историю, традиции и живописные места, куда не доезжают обычные туристы
За пять дней вы увидите все, чем знаменит Дагестан: Сулакский каньон глубиной почти два километра, бархан Сарыкум — крупнейшую дюну Евразии, древний Дербент у Каспийского моря, аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров, Карадахскую теснину, Хунзахское плато и десятки других мест. Море и горы, водопады и пустыня, средневековые крепости и живые горные села — все это в одном маршруте.
Тур идеально подойдет для самостоятельных путешественников, пар и небольших компаний.
Программа тура по дням
Пустыня, каньон и бирюзовые воды
Вы можете прилететь в Дагестан за день до начала тура или до 6.00 первого дня тура. Мы встретим вас в аэропорту или у гостиницы (если вы прилетели раньше) и отвезем к месту сбора группы.
Начнем наше путешествие с поездки к бархану Сарыкум — крупнейшему в Евразии. Также посетим пещеры Нохъо, пройдем по подвесному мосту, а желающие смогут попробовать экстремальные активности: самый длинный зиплайн или прыжок с тарзанки над рекой Сулак. Далее едем на смотровые площадки Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. Завершим знакомство с Сулаком на воде: нас ждет катерная прогулка по Чиркейскому водохранилищу, либо по желанию можно будет покататься на sup-борде. Затем отправляемся выше в горы. По пути в отель делаем остановку на фото и кофе у бирюзового Ирганайского водохранилища. Вечером нас встретит уютный бутик-отель в горах, откуда открываются виды на горные террасы и невероятные восходы и закаты.
Локации и расписание:
Трансфер из аэропорта/ от гостиницы
Встреча группы в 08:30, выезд из Махачкалы
Бархан Сарыкум
Пещеры Нохъо и подвесной мост
Обед
Сулакский каньон, две смотровые площадки
Чиркейское водохранилище: катер или sup-борд
Ирганайское водохранилище
Заселение в отель, ужин
Плато, водопады и горные пейзажи
В этот день Дагестан раскроется с совершенно другой стороны. После завтрака отправимся к Салтинской теснине, узкому ущелью с подземным водопадом внутри, и это одно из тех мест, которое стоит увидеть своими глазами. По дороге от Салтинского водопада к следующей локации сделаем остановку на кофе у горной реки с видами на вершины. Дальше посетим плато Матлас с головокружительными обрывами, ущельем и водопадом. Здесь по желанию можно будет прокатиться на зиплайне, багги, лошадях или квадроциклах. После обеда поднимемся на Хунзахское плато — самое широкое в Дагестане — к Цолотлинскому каньону, водопадам Тобот и Итлятляр и Аранийской крепости. Вечером вернемся в отель, поужинаем и полюбуемся закатом над Чохскими террасами.
Локации и расписание:
Завтрак
Салтинская теснина и подземный водопад
Плато Матлас (зиплайн, квадроциклы, лошади — по желанию)
Обед
Хунзахское плато: водопад Тобот, Итлятляр, Цолотлинский каньон, Аранийская крепость
Возвращение в отель, ужин
Теснины, башни и закат у костра
Сегодня нас ждет атмосферный день. Начнем его с прогулки по парку Расула Гамзатова, откуда открываются красивые виды на горы, и посещения музея истории Гуниба, где можно узнать больше о Кавказской войне и быте и традициях аварского народа. Затем отправляемся в путь. По дороге остановимся на кофе-брейк на природе. А после нас ждет Карадахская теснина: узкий проход между каменными стенами, где свет падает так, будто это декорации к фэнтези. После обеда едем к Старому Гоору — древнему аулу с боевыми башнями над пропастью и знаменитым Языком Тролля, одной из самых эффектных смотровых точек Дагестана. День завершится в селе Дарада-Мурада: встретим закат у костра, уютно закутавшись в пледы и попивая душистый горный чай.
Локации и расписание:
Завтрак
Парк Расула Гамзатова и музей истории Гуниба
Карадахская теснина
Обед
Старый аул Гоор и Язык Тролля
Село Дарада-Мурада: закат у костра
Возвращение в отель, ужин
Горы, море и вечерний Дербент
Сегодня мы прощаемся с горами и держим путь к морю — но сначала нас ждут два места, ради которых едут в Дагестан. Первое — аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров: заброшенное горное поселение с панорамами, от которых перехватывает дыхание. Второе — древний аул Чох, стоящий на пересечении шести дорог Великого Шелкового пути. После обеда пейзаж меняется: горы отступают, и впереди появляется Каспий. По дороге остановимся у экраноплана Лунь — советского исполина-экраноплана на берегу моря. Вечером — заселение в отель и шикарный ужин в ресторане с живой музыкой. Ночь в Дербенте пройдет в отеле 4 с подогреваемым бассейном, Spa-комплексом и ресторанной кухней — достойное завершение горной части маршрута.
Локации и расписание:
Сбор вещей, завтрак
Аул-призрак Гамсутль
Аул Чох
Обед
Экраноплан Лунь
Дербент
Заселение в отель
Ужин в ресторане с живой музыкой
Утро на побережье, прогулки по Дербенту и прощание
Утро начнется у Каспийского моря — у вас будет свободное время, чтобы спокойно прогуляться по побережью Каспия, искупаться в море или отдохнуть в спа-комплексе отеля. Затем нас ждет погружение в пятитысячелетнюю историю Дербента: посетим цитадель Нарын-Кала, полюбуемся открывающейся с крепостных стен панорамой на город и море, прогуляемся по древним магалам Старого города и увидим старейшую в России Джума-мечеть. После обеда, если захотите, сможете посетить рынок с местными специями, вареньями и сувенирами. Затем мы организуем для вас трансфер в аэропорт.
Рекомендуем бронировать обратные рейсы не ранее 19:30.
Локации и расписание:
Свободное утро у моря
Завтрак
Цитадель Нарын-Кала
Старый город Дербента, Джума-мечеть
Обед
Рынок — по желанию
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортное проживание в 1 - или 2 - местных номерах в красивых локациях
- Питание: завтраки, обеды, ужины
- Трансфер от/ до аэропорта
- Транспортное обслуживание (комфортные иномарки)
- Сопровождение сертифицированного турлидера и гидов
- Все входные билеты в парки, музеи по программе
- Заброски на внедорожнике в труднодоступных местах
- Атмосферное катание на катере
- Индивидуальная поддержка во время подготовки к путешествию
- Консультация с подбором авиабилета
- Помощь в бронировании гостиницы, дополнительный трансфер (если прилетаете раньше или задерживаетесь)
- Чат для предварительного знакомства с группой, чек-листы, инструкции
Что не входит в цену
- Авиа-, ж/д билеты (если нет подходящего рейса, напишите мне, я помогу вам подобрать билеты или сделаем индивидуальный трансфер)
- Такси по городу
- Дополнительные услуги
Пожелания к путешественнику
Тур построен так, чтобы каждый мог провести его в комфортном для себя темпе.
Если вам хочется больше впечатлений и экстрима — можно добавить активности: прогулки на лошадях, квадроциклы, зиплайн и т. д.
А если хотите просто перезагрузиться — будет достаточно времени, чтобы отдыхать, наслаждаться природой, любоваться горами и морем в своем темпе.
Не придется подстраиваться под группу или кого-то ждать — у каждого будет возможность провести время в свое удовольствие, не завися от других.