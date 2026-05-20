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Описание тура

Дагестан давно в вашем списке мест, которые хочется посетить? Самое время отправиться туда и получить от отдыха максимум впечатлений и комфорта. Премиум Дагестан — это пять дней без компромиссов: лучшие локации республики, комфортные отели, авторский маршрут и полная свобода от любой организационной суеты.

Формат тура — все включено: проживание, трехразовое питание, все трансферы, входные билеты, активности и услуги гида — без скрытых доплат.

Передвижение на комфортных внедорожниках — не более 4 гостей в машине.

Сертифицированные гиды, которые знают Дагестан изнутри — его историю, традиции и живописные места, куда не доезжают обычные туристы

За пять дней вы увидите все, чем знаменит Дагестан: Сулакский каньон глубиной почти два километра, бархан Сарыкум — крупнейшую дюну Евразии, древний Дербент у Каспийского моря, аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров, Карадахскую теснину, Хунзахское плато и десятки других мест. Море и горы, водопады и пустыня, средневековые крепости и живые горные села — все это в одном маршруте.

Тур идеально подойдет для самостоятельных путешественников, пар и небольших компаний.