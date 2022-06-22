Завораживающий Дагестан

В одном туре вы посетите города

5
3 отзыва
В одном туре вы посетите города, памятники истории и культуры и природные чудеса: Махачкала и Дербент, крепости Нарын-Кала, один из старейших аулов Дагестана – аул Чох и «страну башен» — селения-призраки Кахиб и Гоор, Чиркейскую ГЭС и водохранилище, Сулакский каньон и знаменитый бархан Сарыкум!
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побываем в почти безграничном по территории горном и равнинном Дагестане;
  • своими глазами увидим старинные историко-культурные архитектурные «перлы»;
  • приобщимся к атмосфере покоя и уюта древних высокогорных аулов;
  • насладимся истинной гармонией и красотой сказочной природы горного края и Каспийского моря;
  • попробуем вкуснейшей обильной разнообразной кавказской национальной кухни.

Программа тура по дням

1 день

Махачкала

В Махачкале вас ожидает размещение в гостинице, вечером встреча с гидом и знакомство с группой.

А пока, отдыхайте, готовьтесь к тому, что с завтрашнего дня начнется ваше знакомство с самой южной республикой нашей страны.

Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 к месту проживания.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

2 день

Дербент, крепость Нарын-Кала, Девичьи бани, Джума-мечеть

Завтрак.

Сегодняшний наш день будет полностью посвящен одному из старейших городов мира – солнечному Дербенту.

Когда-то, примерно 5000 лет назад, через узкий проход между морем и горами, проходил Великий шелковый путь.

Для охраны караванов и взимания платы за проход здесь строится город, получивший название — Дербент, что переводится как «Связанные врата».

А спустя несколько столетий, персы строят на холме цитадель — Нарын-Кала, название которой переводится на русский как «Солнечная крепость».

Много веков пролетело с той поры, но и сейчас Дербент наполнен историческими древностями.

Здесь и старейшая мечеть – Джума-мечеть, и самый древний христианский храм, здесь растут 900 летние платаны – живые памятники природы всероссийского значения.

Мы пройдем узкими улочками древнего города, прикоснемся к его истории, узнаем о бурных событиях, происходивших здесь…

Вечером, возвращаемся в гостиницу, отдыхаем.

Протяженность 5-7 км, продолжительность экскурсионного дня – 5-6 часов.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.

Дербент, крепость Нарын-Кала, Девичьи бани, Джума-мечетьДербент, крепость Нарын-Кала, Девичьи бани, Джума-мечетьДербент, крепость Нарын-Кала, Девичьи бани, Джума-мечетьДербент, крепость Нарын-Кала, Девичьи бани, Джума-мечеть
3 день

Обзорная экскурсия по Махачкале

В столице Дагестана Махачкале вы можете сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом.

Лучшие архитектурные перлы сегодня – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову.

Улицы, проспекты, Сквер Дружбы и Городской сад, – чудные места для променада!

Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата, – гордость горцев!

Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по МахачкалеОбзорная экскурсия по МахачкалеОбзорная экскурсия по МахачкалеОбзорная экскурсия по Махачкале
4 день

Экскурсия в Матлас, посещение Каменной чащи и озеро Мочох

Завтрак.

Сегодня мы побываем в замечательных местах.

Они разные по своему происхождению, но каждое из них загадочно и красиво.

Первой точкой будет Каменная чаша – невероятное образование среди скал!

Когда спускаетесь вниз по склону, ничего не предвещает удивления… скалы и скалы, но вот открывается небольшой проход среди скал, заходим туда и – перед нами – чудо!

Налюбовавшись невероятным зрелищем, отправляемся к озеру, которое образовалось совсем недавно, всего-то 55 лет назад.

А на обратном пути заедем в Матлас и полюбуемся видом окрестных гор.

Перепад высот: 1650 м. Пешая часть маршрута: 2-3 км. Автомобильная часть маршрута: 370 км.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.

Экскурсия в Матлас, посещение Каменной чащи и озеро МочохЭкскурсия в Матлас, посещение Каменной чащи и озеро МочохЭкскурсия в Матлас, посещение Каменной чащи и озеро МочохЭкскурсия в Матлас, посещение Каменной чащи и озеро Мочох
5 день

Экскурсия в селение Чох, подъем в Гамстуль

Завтрак.

Сегодня нам предстоит побывать в одном из старейших аулов Дагестана – ауле Чох.

Здесь, как и 700 лет назад, дома построены как соты – один над другим, их как будто прилепили к горному склону и люди продолжают жить здесь!

А дальше мы побываем в еще более загадочном ауле – Гамсутль.

Да, сейчас он заброшен, но еще 40 лет назад жизнь здесь кипела!

Дорога к аулу, (а это – именно дорога!), бежит через лес, взгляду путешественника открываются захватывающие окрестности, но, когда вы подниметесь в селение, даже виды окрестностей померкнут перед тем, что вы увидите!

А ведь возраст селения составляет около 2000 лет!

Вечером возвращение в Махачкалу.

Протяженность 320 км, продолжительность экскурсионного дня 4-5 часов. Время проведенное в автобусе 4 часа в одну сторону и 4 часа в обратную сторону.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.

Экскурсия в селение Чох, подъем в ГамстульЭкскурсия в селение Чох, подъем в ГамстульЭкскурсия в селение Чох, подъем в ГамстульЭкскурсия в селение Чох, подъем в Гамстуль
6 день

Страна башен Дагестана - селения Кахиб и Гоор. Карадахская теснина

Завтрак.

И снова – здравствуйте горы.

В нашей сегодняшней программе два старинных селения – Кахиб и Гоор и проход в затерянный мир Карадахской теснины.

Вас окружат скалы невероятной высоты, а ширина прохода совсем небольшая!

Над головой нависают громадные валуны и, лишь где-то вверху слегка светится узкая полоска неба, это и есть – Карадахская теснина.

Иногда эти села называют – призраками, страной башен.

Сегодня нам предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют!

Поверьте, такого чуда вам видеть еще не доводилось!

Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома, настолько органично вписаны селения в ландшафт.

Здесь сохранились боевые башни, что очень нетипично для Дагестана.

Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более 1000 лет, а вечером возвращаемся в гостиницу в Махачкалу и отдыхаем.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 1600 м. Пешая часть маршрута: 5,5 км. Продолжительность экскурсии: 7-8 ч. Автомобильная часть маршрута: 370 км. Время, проведенное в автобусе: 4 часа в одну сторону и 4 часа в обратную сторону.

Страна башен Дагестана - селения Кахиб и Гоор. Карадахская теснинаСтрана башен Дагестана - селения Кахиб и Гоор. Карадахская теснинаСтрана башен Дагестана - селения Кахиб и Гоор. Карадахская теснинаСтрана башен Дагестана - селения Кахиб и Гоор. Карадахская теснинаСтрана башен Дагестана - селения Кахиб и Гоор. Карадахская теснинаСтрана башен Дагестана - селения Кахиб и Гоор. Карадахская теснина
7 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище

Завтрак.

За несколько дней мы с вами увидели много чудес Дагестана, но здесь есть чудо, по крайней мере, европейского масштаба!

Сегодня нам предстоит увидеть самую большую дюну Европы – бархан Сары-Кум.

Как оказался здесь этот бархан, почему он уже несколько столетий находится на одном и том же месте – на эти вопросы нет ответов у ученых.

Кроме того, этот бархан имеет свой животный и растительный мир, присущий только пустыне, но ведь Дагестан переводится как – «страна гор»!

А следующим пунктом будет каньон, который в мире занимает второе место!

На глубине около двух километров, тонкой извилистой ленточкой несет свои воды река Сулак.

И на этой реке человеческим гением построена самая большая гидроэлектростанция всего Кавказа – Чиркейская.

Плотина Чиркейской ГЭС в высоту достигает 232 метров!

Перекрыв реку, строители создали огромное водохранилище – Чиркейское.

В хорошую погоду здесь можно искупаться и просто отдохнуть на берегу, любуясь водной гладью.

Вечером возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.

Протяженность 190 км, продолжительность экскурсий 7-8 часов. Время проведенное в автобусе 2 часа в одну сторону и 2 часа в обратную сторону.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище
8 день

Отъезд домой

Подъем.

Завтрак.

Вот и все, наш тур подходит к завершению.

Осталось сказать, что столица Дагестана имеет довольно богатую историю.

В 1844 году на выкупленной территории был построен порт, получивший название Порт-Петровск.

Со строительством этого порта Дагестан получил более интенсивное развитие.

Здесь имеется много музеев с богатейшей экспозицией.

Поэтому, перед отъездом нам есть чем заняться.

Надеемся, что ваше знакомство с Дагестаном состоялось, и Республика смогла покорить ваши сердца.

У вас есть время и вы можете пройтись по сувенирным лавочкам, тем более, что здесь есть возможность выбрать подарки вашим близким по душе.

Здесь можно приобрести деревянные изделия с насечкой из Унцукуля, серебряные изделия из селения Кубачи, керамику из селения Балхар…

А мы говорим вам: «До новых встреч!»

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 от места проживания в аэропорт или ж/д.

Отъезд домойОтъезд домойОтъезд домойОтъезд домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании.

Доплата за одноместное размещение – 9 400 руб.

Варианты проживания

Метрополь

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.

В отеле «Метрополь» работают бар и ресторан. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.

МетропольМетропольМетропольМетропольМетрополь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в Махачкале
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание — завтраки
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха
  • Эко-сбор на Бархан Сарыкум
  • Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду по сезону (будет поездка в горы, на высоте прохладней);
  • удобную спортивную обувь (лучше треккинговую);
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Каковы требования к физической подготовке и здоровью участников тура?

Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки.

Не рекомендуется пациентам с серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Какие особенности тура?

Тур проходит в высокогорной местности, есть большой перепад высот. Это особенно следует учитывать при поездке с детьми.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Махачкала, воскресенье, 14:00 — ж/д вокзал, 15:00 — аэропорт.

Место и время завершения тура: г. Махачкала, воскресенье.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Дагестан очень интересный регион для путешествий, великолепная природа, вкусная еда, есть и море и горы
О
24 мая 2022
Невероятно интересно, Дагестан на самом деле заворожил)) Горы, каньоны, бархан, море, воздух, настоящие фрукты и овощи… В Дагестане есть всё! Хочется опять вернуться)) Очень достойный отель. Великолепная, отзывчивая, начитанная гид Марина!))
И
16 мая 2022
Отлично провели майские праздники в замечательной республике Дагестан. Хочется отметить отличную организацию тура и особенно нашего гида Гамида. Это были незабываемые поездки по горным районам республики, которые сопровождались очень интересными сведениями. Спасибо организаторам и за место размещения гостиницу "Метрополь". После этой поездки очень хочется вновь вернуться в Дагестан! Большое спасибо всем организаторам и принимающей стороне в лице Светланы. Это была незабываемая поездка!

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