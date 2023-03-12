Треккинг в южный Дагестан

Насыщенный треккинговый тур по самым красивым локациям Дагестана

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Насыщенный треккинговый тур по самым красивым локациям Дагестана.

За неделю Вы посетите экраноплан «Лунь», термальные источники и селения со старинными домами, полюбуетесь на необычный Фийский мост, совершите треккинг к Зрыхскому водопаду, подниметесь на гору Шалбуздаг, а в завершении тура погуляете по Дербенту и отдохнете на берегу Каспийского моря.
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Треккинг в южный Дагестан
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Релакс в источниках
Релакс в источниках
Расслабимся и получим удовольствие от горячей термальной воды
Проверка на прочность
Проверка на прочность
Попробуем пройти через узкую расщелину в скале, через которую, по поверью, могут пройти только безгрешные люди. Рискнете?
Душевное равновесие и вдохновение
Душевное равновесие и вдохновение
Будем преодолевать горы, гулять над пропастью и просто наслаждаться природой
Вкусное путешествие
Вкусное путешествие
Попробуем самые восхитительные блюда национальной кухни Дагестана
Треккинг с комфортом
Треккинг с комфортом
После насыщенного дня будем отдыхать на мягких кроватях в уютном доме

Программа тура по дням

1 день

Город Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источники

08:00-09:00 сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Махачкала.

11:00 сбор группа на железнодорожном вокзале г. Дербент.

В г. Махачкала можно остановиться в гостинице Марказ, которая находится в 400 м от железнодорожного вокзала.

Переезд в с. Ахты.

Экраноплан-ракетоносец «Лунь» (проект №903) – один из советских проектов перспективного вида вооружения, созданный в 80-х годах.

За границей этими механизмами не переставали восхищаться за их необычный вид, и бояться их из-за впечатляющих возможностей.

Термальные источники или Ахтынские бани – одно из самых популярных мест южного Дагестана!

Их воды богаты сероводородом, йодом, бромом, радоном.

После разместимся в уютной гостинице и попробуем национальную кухню!

Продолжительность переезда и экскурсии: 8 часов, пешком 2,5 км.

Город Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источникиГород Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источникиГород Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источникиГород Махачкала, экраноплан «Лунь» и термальные источники
2 день

Селение Зрых, Зрыхский водопад

Утром едем в селение Зрых, это аул в горах Дагестана с населением в 1500 человек.

Начало нашей тропы — мост через реку Самур, а далее двигаемся вверх вдоль ручья.

Для любителей горного чая по пути можем собирать облепиху и барбарис!

Сегодня у нас сочетание живописной дикой природы и треккинга!

Туристов здесь не так много, ущелье не тронуто цивилизацией, но среди водопадов Дагестана, Зрыхский водопад, высотой 25 метров, занимает достойное место!

Водопад срывается со скального уступа, вода с грохотом падает в каменную чашу, распыляя вокруг миллионы водных брызг!

Активная часть: 8 км, перепад высот 1065-1150-1520 м, продолжительность 6-7 часов.

Селение Зрых, Зрыхский водопадСеление Зрых, Зрыхский водопадСеление Зрых, Зрыхский водопадСеление Зрых, Зрыхский водопад
3 день

Село-призрак Старый Филя

Наш день пройдёт с мыслью «Увидеть аул, которому 3000 лет!»

Аул Филя образовался в 12 веке на склоне горы Чучейсын выше реки Самур и был населён до 1966 года, после был покинут жителями после мощного землетрясения.

Отсюда наши с вами глаза увидят самую высокую вершина Дагестана — Базардюзю (4466 м) и священную гору Шалбуздаг (4142 м).

Из Старого Филя открывается действительно захватывающий вид!

Мы пройдёмся по склону горы Гестинкиль (2788 м) и пообедаем с шикарным пейзажем!

Активная часть: 8 км, перепад высот 1065-1380 м, продолжительность 6-7 часов.

Село-призрак Старый ФиляСело-призрак Старый ФиляСело-призрак Старый ФиляСело-призрак Старый Филя
4 день

Село Куруш

Аул Куруш — одновременно самое южное селение и самое высокогорное: оно расположено на высоте 2560 м над уровнем моря.

Нас ждёт долгий серпантин вверх, по которому мы будем наблюдать потрясающие пейзажи, возможно даже будем въезжать в облака и выезжать из них, попадать то в тучи, то в яркое солнце.

Осмотревшись и познакомившись с селом, где местные жители лезгины занимаются скотоводством, земледелием, изготавливают сукно, ковры, сыр и масло, отправимся далее — в сторону самой Южной точки России — горы Базардюзю (4466 м).

Если нам повезёт, то издалека мы увидим самый высокий водопад Дагестана — Чараур!

Водопад сезонный, поэтому появляется не всегда.

Если погода и сезон не позволят увидеть водопад Чараур, то мы не расстроимся, ведь перед нами будут потрясающие пейзажи на долину реки Усухчай и стену Ерыдага (3925 м).

Активная часть: 10 км, перепад высот 1065-2560-2750 м, продолжительность похода 7-8 часов.

Село КурушСело КурушСело КурушСело Куруш
5 день

Селение Фий, Фийский мост, селение Гдым

Дорога постоянно будет уводить нас вверх.

Высота над уровнем моря с каждым километром становится всё больше.

Наша первая на сегодня остановка — старинный арочный мост.

Далее, под северными склонами Главного Кавказского хребта расположились живописные луга, дающие силу животным, а среди лугов — живописное селение Фий с тесными улочками, напоминающее орлиное гнездо.

Мы придём сюда окунуться в историю, получить заряд силы, поднимемся над селом и увидим долину Фийчай.

Фий окружает величественная панорама горных вершин и склонов — Яруса-сув (3584 м), Тиклали-кил (3508 м), Малкамуд (3879 м), Буга (2569 м) и другие.

Ещё один интересный объект, которым мы увидим — Джума-мечеть с 18-метровым минаретом, построенная в XVII веке, в начале XIX века сын Гаджи-Гамзата Ахмед отреставрировал минарет.

Активная часть: 8 км, перепад высот 1065-1880-2070 м, продолжительность 8-9 часов.

Селение Фий, Фийский мост, селение ГдымСеление Фий, Фийский мост, селение ГдымСеление Фий, Фийский мост, селение ГдымСеление Фий, Фийский мост, селение Гдым
6 день

Треккинг на гору Шалбуздаг

К этому дню наш организм прошел акклиматизацию, ноги привыкли к ходьбе и вот мы готовы взойти на самую знаменитую вершину Дагестана — гору Шалбуздаг.

Наш автомобиль по горным серпантинам снова везёт нам всё ближе к облакам, пейзажами из окон — невозможно налюбоваться!

И вот мы на высоте примерно 2800 м.

Дальше и выше растительность сменяется скалами, а когда скалы расступаются, нашему взгляду предстают изумительные горные пейзажи и долина реки Самур

Среди безжизненных скал взору открывается озеро чистейшей воды, называющееся Зам-Зам.

Нам обязательно нужно набрать и попить этой священной воды, она действительно очень вкусная и весьма холодная.

А дальше наш ждёт проверка: узкая расщелина в скале, через которую, согласно поверью, могут пройти только безгрешные люди!

Выше выходим на плато, где целью многих паломников является могила особо чтимого в этих краях Мира Сулеймана.

Мы же взберёмся на скальное возвышение, которое является крайней точкой восхождения для желающих испытать священной горой Шалбуздаг свои силы!

Активная часть: 9,5 км, перепад высот 2800-3760, продолжительность 9-10 часов.

Треккинг на гору ШалбуздагТреккинг на гору ШалбуздагТреккинг на гору ШалбуздагТреккинг на гору Шалбуздаг
7 день

Дербент, крепость Нарын-кала, восточный рынок

Утром нас ждёт Дербент — «Каспийские ворота», как называл этот город древнегреческий историк и географ Гекатей Милетский.

И для подтверждения его слов мы обязательно осмотрим главную достопримечательность Дербента — крепость Нарын-кала.

Самые быстрые ещё успеют сходить на восточный рынок Дербента, ведь вас однозначно посещала мысль — что привезти в качестве сувениров?

Обязательно урбеч, рахат-лукум, халва, пахлава, пастила, орехи, сухофрукты, чай, специи, из которых настоящий тренд Дагестана — ореховая трава!

А ещё обязательно обратите внимание на изделия из серебра от кубачинских мастеров, известные далеко за пределами нашей страны!

Активная часть: 4 км.

16:00-17:00 прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал г. Махачкала, отъезд домой.

Дербент, крепость Нарын-кала, восточный рынокДербент, крепость Нарын-кала, восточный рынокДербент, крепость Нарын-кала, восточный рынокДербент, крепость Нарын-кала, восточный рынок

Проживание

Тур предполагает проживание в селении Курукал в гостевом доме "Ахтынские бани".

Доплата за одноместное размещение – 11 000 руб. с номера за весь период отдыха

Варианты проживания

Ахтынские бани

6 ночей

Двух-, трёхместные номера, удобства в номере.

Ахтынские баниАхтынские баниАхтынские баниАхтынские бани

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Автотранспортные переезды по маршруту на транспорте повышенной проходимости
  • Проживание в гостевом доме "Ахтынские бани". Двух-, трёхместные номера, удобства в номере
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в крепость Нарын-Кала
  • Входные билеты на термальные источники
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: обеды (день 1, 7), ужины. Стоимость обедов/ужинов в кафе: 350-400 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 11 000 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговые ботинки;
  • кроссовки с толстой подошвой;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик;
  • трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • термос объёмом 0,5-1,0 л для чая на обеды и в течение дня;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Лучше всего связь у оператора МТС. Во время похода в ущельях мобильная связь зачастую отсутствует.

Какая инфраструктура на маршруте?

По маршруту есть небольшие продуктовые магазины, кафе, местные жители продают домашний сыр, лепёшки чуду с начинкой. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, терминалов нет. Практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту.

Где начало и конец маршрута?

Старт маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал, аэропорт) в 08:00-09:00, г. Дербент (ж/д вокзал) в 11:00 МСК.

Финиш маршрута: г. Дербент в 14:00 (ж/д вокзал), г. Махачкала в 16:00-17:00 МСК (аэропорт, ж/д вокзал).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
12 мар 2023
Рассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утром, подумалось, что это всего лишь сон. Но в прихожей стояли лыжи, чемодан… Не сон. Все организовано супер! Встретили. Разместили просто в шикарной гостинице (гостевой дом "Фаворит"). Хозяйка Ирина - милая женщина. Если вы хотите услышать недостатки, то это не ко мне. Если бы даже хотел их наскрести, то у меня бы ничего не получилось.
Рассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утром,Рассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утром,Рассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утром,
Н
12 мар 2023
Тур оправдал мои ожидания, в т. ч. по нагрузке. Байкал очень красивый, пешие походы супер. У нас в группе были и дети 10+, и старше 60. Все справились и получили удовольствие.
Отдельное спасибо гиду, который учитывает особенности участников, погоды и проч.
И
7 мар 2023
В первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в Наратэй - хорошую турбазу, в уютной гавани, с прекрасным кормлением. Единственный и ожидаемый минус - околонулевая шумоизоляция деревянных домиков)
Во второй день поехали в Бугульдейку - хороший был день, но в Мраморном карьере 45 минут - избыточно долго, а вот на льду можно было провести часик-полтора побольше. Возвращаться к 17 часам в турбазу не было смысла (это касается многих дней)
На третий день была прогулка на 20 км, к мысу Кобылья голова и гротам, в конце изнурила уже, но терпимо
На четвёртый день поездка к мысу Хобой. Этот день я бы немного изменил: стоило проехаться вокруг мыса, высадить там группу, чтобы она вернулась пешком к "стоянке" буханок. А на обратном пути стоило остановиться минут на 20 возле скалы Дракона - всё равно в 100 метрах проезжали, а застать его без людей в дневное время потом маловероятно. Жалко, что смотровая площадка мыса Хобой - недоступно высоко, оттуда прекрасный вид на Байкал.
На пятый день был о. Огой и поездка в Хужир, экскурсию по которому я бы развернул наоборот: высадиться и начать стоило к скалы Шаманка, а потом уже неспеша идти по Хужиру на обед, затем вернуться к Шаманке уже по льду - так не было бы бесполезной ходьбы по посёлку туда-обратно и в спешке
Шестой день: 20 км прогулка к Ольхонским воротам. Тут мы немного обошли систему, и доехали на такси:D Но ещё лучше ворота выглядели на второй вечер, когда мы, так же самооргазинованно, доехали сюда на "хивусе" в свободное время перед ужином. Место классное и является, на мой взгляд, визитной карточкой всего тура.
Седьмой день, встретили рассвет с холма у турбазы. Конечно же это не лучшее место для рассвета, но сойдёт. В идеале было бы доехать до какого-нибудь мыса на берегу Большого Байкала, но это были бы уже другие деньги) Благо дрону эти 6.5км по силам - с него и фото рассвета финального дня.
В первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в Наратэй

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