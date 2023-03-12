В первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в Наратэй - хорошую турбазу, в уютной гавани, с прекрасным кормлением. Единственный и ожидаемый минус - околонулевая шумоизоляция деревянных домиков)

Во второй день поехали в Бугульдейку - хороший был день, но в Мраморном карьере 45 минут - избыточно долго, а вот на льду можно было провести часик-полтора побольше. Возвращаться к 17 часам в турбазу не было смысла (это касается многих дней)

На третий день была прогулка на 20 км, к мысу Кобылья голова и гротам, в конце изнурила уже, но терпимо

На четвёртый день поездка к мысу Хобой. Этот день я бы немного изменил: стоило проехаться вокруг мыса, высадить там группу, чтобы она вернулась пешком к "стоянке" буханок. А на обратном пути стоило остановиться минут на 20 возле скалы Дракона - всё равно в 100 метрах проезжали, а застать его без людей в дневное время потом маловероятно. Жалко, что смотровая площадка мыса Хобой - недоступно высоко, оттуда прекрасный вид на Байкал.

На пятый день был о. Огой и поездка в Хужир, экскурсию по которому я бы развернул наоборот: высадиться и начать стоило к скалы Шаманка, а потом уже неспеша идти по Хужиру на обед, затем вернуться к Шаманке уже по льду - так не было бы бесполезной ходьбы по посёлку туда-обратно и в спешке

Шестой день: 20 км прогулка к Ольхонским воротам. Тут мы немного обошли систему, и доехали на такси:D Но ещё лучше ворота выглядели на второй вечер, когда мы, так же самооргазинованно, доехали сюда на "хивусе" в свободное время перед ужином. Место классное и является, на мой взгляд, визитной карточкой всего тура.

Седьмой день, встретили рассвет с холма у турбазы. Конечно же это не лучшее место для рассвета, но сойдёт. В идеале было бы доехать до какого-нибудь мыса на берегу Большого Байкала, но это были бы уже другие деньги) Благо дрону эти 6.5км по силам - с него и фото рассвета финального дня.