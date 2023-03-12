08:00-09:00 сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Махачкала.
11:00 сбор группа на железнодорожном вокзале г. Дербент.
В г. Махачкала можно остановиться в гостинице Марказ, которая находится в 400 м от железнодорожного вокзала.
Переезд в с. Ахты.
Экраноплан-ракетоносец «Лунь» (проект №903) – один из советских проектов перспективного вида вооружения, созданный в 80-х годах.
За границей этими механизмами не переставали восхищаться за их необычный вид, и бояться их из-за впечатляющих возможностей.
Термальные источники или Ахтынские бани – одно из самых популярных мест южного Дагестана!
Их воды богаты сероводородом, йодом, бромом, радоном.
После разместимся в уютной гостинице и попробуем национальную кухню!
Продолжительность переезда и экскурсии: 8 часов, пешком 2,5 км.
Утром едем в селение Зрых, это аул в горах Дагестана с населением в 1500 человек.
Начало нашей тропы — мост через реку Самур, а далее двигаемся вверх вдоль ручья.
Для любителей горного чая по пути можем собирать облепиху и барбарис!
Сегодня у нас сочетание живописной дикой природы и треккинга!
Туристов здесь не так много, ущелье не тронуто цивилизацией, но среди водопадов Дагестана, Зрыхский водопад, высотой 25 метров, занимает достойное место!
Водопад срывается со скального уступа, вода с грохотом падает в каменную чашу, распыляя вокруг миллионы водных брызг!
Активная часть: 8 км, перепад высот 1065-1150-1520 м, продолжительность 6-7 часов.
Наш день пройдёт с мыслью «Увидеть аул, которому 3000 лет!»
Аул Филя образовался в 12 веке на склоне горы Чучейсын выше реки Самур и был населён до 1966 года, после был покинут жителями после мощного землетрясения.
Отсюда наши с вами глаза увидят самую высокую вершина Дагестана — Базардюзю (4466 м) и священную гору Шалбуздаг (4142 м).
Из Старого Филя открывается действительно захватывающий вид!
Мы пройдёмся по склону горы Гестинкиль (2788 м) и пообедаем с шикарным пейзажем!
Активная часть: 8 км, перепад высот 1065-1380 м, продолжительность 6-7 часов.
Аул Куруш — одновременно самое южное селение и самое высокогорное: оно расположено на высоте 2560 м над уровнем моря.
Нас ждёт долгий серпантин вверх, по которому мы будем наблюдать потрясающие пейзажи, возможно даже будем въезжать в облака и выезжать из них, попадать то в тучи, то в яркое солнце.
Осмотревшись и познакомившись с селом, где местные жители лезгины занимаются скотоводством, земледелием, изготавливают сукно, ковры, сыр и масло, отправимся далее — в сторону самой Южной точки России — горы Базардюзю (4466 м).
Если нам повезёт, то издалека мы увидим самый высокий водопад Дагестана — Чараур!
Водопад сезонный, поэтому появляется не всегда.
Если погода и сезон не позволят увидеть водопад Чараур, то мы не расстроимся, ведь перед нами будут потрясающие пейзажи на долину реки Усухчай и стену Ерыдага (3925 м).
Активная часть: 10 км, перепад высот 1065-2560-2750 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Дорога постоянно будет уводить нас вверх.
Высота над уровнем моря с каждым километром становится всё больше.
Наша первая на сегодня остановка — старинный арочный мост.
Далее, под северными склонами Главного Кавказского хребта расположились живописные луга, дающие силу животным, а среди лугов — живописное селение Фий с тесными улочками, напоминающее орлиное гнездо.
Мы придём сюда окунуться в историю, получить заряд силы, поднимемся над селом и увидим долину Фийчай.
Фий окружает величественная панорама горных вершин и склонов — Яруса-сув (3584 м), Тиклали-кил (3508 м), Малкамуд (3879 м), Буга (2569 м) и другие.
Ещё один интересный объект, которым мы увидим — Джума-мечеть с 18-метровым минаретом, построенная в XVII веке, в начале XIX века сын Гаджи-Гамзата Ахмед отреставрировал минарет.
Активная часть: 8 км, перепад высот 1065-1880-2070 м, продолжительность 8-9 часов.
К этому дню наш организм прошел акклиматизацию, ноги привыкли к ходьбе и вот мы готовы взойти на самую знаменитую вершину Дагестана — гору Шалбуздаг.
Наш автомобиль по горным серпантинам снова везёт нам всё ближе к облакам, пейзажами из окон — невозможно налюбоваться!
И вот мы на высоте примерно 2800 м.
Дальше и выше растительность сменяется скалами, а когда скалы расступаются, нашему взгляду предстают изумительные горные пейзажи и долина реки Самур
Среди безжизненных скал взору открывается озеро чистейшей воды, называющееся Зам-Зам.
Нам обязательно нужно набрать и попить этой священной воды, она действительно очень вкусная и весьма холодная.
А дальше наш ждёт проверка: узкая расщелина в скале, через которую, согласно поверью, могут пройти только безгрешные люди!
Выше выходим на плато, где целью многих паломников является могила особо чтимого в этих краях Мира Сулеймана.
Мы же взберёмся на скальное возвышение, которое является крайней точкой восхождения для желающих испытать священной горой Шалбуздаг свои силы!
Активная часть: 9,5 км, перепад высот 2800-3760, продолжительность 9-10 часов.
Утром нас ждёт Дербент — «Каспийские ворота», как называл этот город древнегреческий историк и географ Гекатей Милетский.
И для подтверждения его слов мы обязательно осмотрим главную достопримечательность Дербента — крепость Нарын-кала.
Самые быстрые ещё успеют сходить на восточный рынок Дербента, ведь вас однозначно посещала мысль — что привезти в качестве сувениров?
Обязательно урбеч, рахат-лукум, халва, пахлава, пастила, орехи, сухофрукты, чай, специи, из которых настоящий тренд Дагестана — ореховая трава!
А ещё обязательно обратите внимание на изделия из серебра от кубачинских мастеров, известные далеко за пределами нашей страны!
Активная часть: 4 км.
16:00-17:00 прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал г. Махачкала, отъезд домой.
Тур предполагает проживание в селении Курукал в гостевом доме "Ахтынские бани".
Доплата за одноместное размещение – 11 000 руб. с номера за весь период отдыха
Двух-, трёхместные номера, удобства в номере.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Лучше всего связь у оператора МТС. Во время похода в ущельях мобильная связь зачастую отсутствует.
По маршруту есть небольшие продуктовые магазины, кафе, местные жители продают домашний сыр, лепёшки чуду с начинкой. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, терминалов нет. Практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту.
Старт маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал, аэропорт) в 08:00-09:00, г. Дербент (ж/д вокзал) в 11:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Дербент в 14:00 (ж/д вокзал), г. Махачкала в 16:00-17:00 МСК (аэропорт, ж/д вокзал).