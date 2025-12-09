Мои заказы

Тайна южного Дагестана. За гранью туристических троп

Тайна южного Дагестана
Совершенно новый маршрут по южному Дагестану — отправляемся в те уголки, где ещё не бывали, но которые непременно захотите увидеть.

За 5 дней путешествия нас ждет полное погружение в культуру —
познакомимся с традициями и обычаями, попробуем настоящую местную кухню и почувствуем гостеприимство местных жителей.

В первый же день мы заблудимся в лабиринтах узких улочек, где время словно остановилось, а также почувствуем умиротворение в стенах древней мечети, где молились поколения верующих.

Мы отправимся в самую северную субтропическую экосистему на планете, а после захватывающего путешествия к водопаду поедем на заслуженный отдых в Ахтынские термальные источники.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Древний Дербент

Представьте: вы только сошли с трапа самолета в Махачкале (встречаем до 11:00), а уже через несколько часов стоите у подножия древней крепости, вдыхая аромат восточных специй и слушая легенды Кавказа.

Что вас ждет:

  • Нарын-Кала — страж истории: не просто крепость, а живой свидетель веков, где переплелись судьбы народов и цивилизаций. Вы почувствуете себя частью этой истории;
  • обед с колоритом — погрузитесь в атмосферу дагестанского гостеприимства и отведайте настоящие блюда южной кухни в уютном этно-доме;
  • магалы — секреты старого города: заблудитесь в лабиринтах узких улочек, где время словно остановилось. Каждый уголок здесь хранит свою тайну;
  • Джума-мечеть — святыня веков. Почувствуйте умиротворение в стенах древней мечети, где молились поколения верующих;
  • семейный парк-Рыбка — вкус Каспия на закате.

Насладитесь морским бризом и прекрасным ужином в отеле.

2 день

Путешествие к сердцу Дагестана - Зрыхский водопад и Ахтынские источники

Завтракаем и выезжаем.

Представьте себе: вы стоите у подножия мощного водопада, срывающегося с отвесных скал в таинственное ущелье.

Вокруг вас дикая, нетронутая природа Дагестана, воздух кристально чист, а в голове ни единой мысли о работе и проблемах.

  • Зрыхский водопад — место, где рождаются легенды.

Зрыхский водопад — это скрытая жемчужина Дагестана, место силы, куда не так просто добраться.

Но именно здесь вы почувствуете себя настоящим первооткрывателем, ощутите единение с природой и, возможно, услышите шепот древних духов.

Представьте, как капли ледяной воды касаются вашего лица, а шум водопада заглушает все тревоги.

  • Ахтынские источники — исцеление из самого сердца земли.

После захватывающего путешествия к водопаду вас ждет заслуженный отдых и оздоровление в Ахтынских термальных источниках.

Погрузитесь в горячие минеральные воды, которые веками использовались для лечения различных недугов.

Ахтынские источники — это не просто спа-процедура, это прикосновение к древним знаниям и традициям, это возможность восстановить гармонию тела и духа.

  • Ахтынский музей — прикоснитесь к истории.

Погрузитесь в прошлое в одном из крупнейших сельских музеев России!

Увидите своими глазами артефакты Лезгинской культуры, бережно собранные местными жителями.

  • Погружение в культуру.

Вы не просто увидите красивые места, но и познакомитесь с традициями и обычаями, попробуете настоящую местную кухню и почувствуете гостеприимство местных жителей.

Важно: учитывайте, что путь к Зрыхскому водопаду может быть немного сложным, поэтому рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой теплую одежду.

Перед посещением Ахтынских источников проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо хронические заболевания.

3 день

Затерянный мир Самурских джунглей: легенды древнего Платана и тайны Черного пляжа

Вы готовы к приключению, которое перенесет вас из реальности в мир дикой природы и древних легенд?

Представьте себя исследователем, попадающим в самое сердце Самурских джунглей — уникальной субтропической экосистемы, где время словно остановилось.

Древний Платан, хранящий вековую мудрость, лианы, опутывающие деревья, и таинственный Черный пляж, овеянный мифами — это лишь малая часть того, что ждет вас в этом незабываемом путешествии!

После вкусного завтрака мы отправляемся в самое сердце Дагестана, туда, где природа правит бал.

Нас ждет мир, полный загадок и чудес, который оставит неизгладимый след в вашей душе.

  • Встреча с великаном: 800-летний Платан.

Приготовьтесь к встрече с живой легендой — могучим Платаном, которому уже 800 лет!

Чтобы обхватить его ствол, потребуется не меньше 20 человек!

  • Самурский лес.

Добро пожаловать в самую северную субтропическую экосистему на планете!

Забудьте о повседневной суете и погрузитесь в мир густых лиан, экзотических растений и удивительных животных.

Прогуляйтесь по тропическому лесу, почувствуйте себя настоящим исследователем, откройте для себя красоту и разнообразие Самурского заповедника.

Здесь каждый вдох — это глоток свежего воздуха, наполненного ароматами диких трав и цветов.

  • Черный пляж.

Что может быть загадочнее, чем пляж с черным вулканическим песком?

Приготовьтесь окунуться в воды Каспийского моря и понежиться на уникальном пляже, происхождение которого до сих пор вызывает споры среди ученых.

Насладитесь теплым солнцем, чистым морем и неповторимой атмосферой этого удивительного места.

Считается, что вулканический песок обладает целебными свойствами, поэтому вы сможете не только получить красивый загар, но и укрепить свое здоровье.

Важно: рекомендуем надеть удобную обувь и одежду для прогулки по лесу.

Не забудьте взять с собой купальник и полотенце для купания в Каспийском море.

4 день

Кубачи. Мастерство веков и тайны горного села

Мечтаете прикоснуться к древним традициям и увидеть своими глазами, как рождаются шедевры?

Отправляемся в Кубачи — легендарное село мастеров, где серебро оживает в руках талантливых ювелиров, где узкие улочки хранят секреты веков, а горный туман окутывает дома, словно сказочная пелена.

Посетите знаменитый ювелирный комбинат Кубачи и узнайте все секреты изготовления серебряных украшений, которые славятся на весь мир!

Увидите, как из обычного металла рождаются произведения искусства, достойные королей и императоров.

  • Мастер-класс. Почувствуйте себя кубачинским мастером.

Погрузитесь в мир творчества и примите участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению изделий из серебра!

Под руководством опытных мастеров вы сможете создать свой собственный уникальный сувенир, который будет напоминать вам о посещении Кубачи.

  • Традиционный обед. В гостях у кубачинцев.

Почувствуйте настоящее гостеприимство горцев, посетив местную семью и отведав традиционные блюда кубачинской кухни.

Узнайте больше об обычаях и традициях кубачинцев, послушайте их истории и почувствуйте себя частью этой дружной общины.

  • Старый Кубачи. Прогулка по лабиринту времени.

Прогуляйтесь по узким улочкам старого Кубачи, где порой сложно разминуться двум пешеходам.

Рассмотрите многоэтажные каменные дома с резными балконами и крутыми лестницами, окрашенные в лазурно-синий цвет. Почувствуйте себя путешественником во времени, перенесшимся в средневековую крепость.

  • Музей Кубачи.

Посетите местный музей и узнайте больше об истории и культуре Кубачи. Увидите уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни, традициях и ремеслах кубачинцев.

  • Страж вечности. Древняя башня Кубачи.

Поднимитесь на древнюю башню, возвышающуюся над селом, и полюбуйтесь потрясающим видом на окрестности. Представьте, как столетия назад эта башня служила защитой от врагов и символизировала силу и независимость кубачинцев.

5 день

Сердце Табасарана. Путешествие в мир традиций и легенд. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Приглашаем вас в необычное путешествие в самое сердце Табасарана — край древней крепости, живописного водопада и уникальных ремесел.

Вы познакомитесь с богатой культурой и традициями табасаранского народа, узнаете легенды о героических предках и научитесь создавать настоящие произведения искусства.

Это тур для тех, кто хочет не просто увидеть, но и почувствовать душу Дагестана.

В программе вашего дня:

  • знакомство с Табасараном.Сегодня вы окунетесь в мир табасаранской культуры, узнаете об обычаях и традициях этого удивительного народа;
  • крепость семи братьев и одной сестры. Отправляйтесь к легендарной крепости семи братьев и одной сестры, которая возвышается над селом, как символ героического прошлого табасаранского народа;
  • Ханагский водопад.Насладитесь красотой небольшого, но живописного Ханагского водопада, у подножия которого любят отдыхать местные жители. Почувствуйте прохладу кристально чистой воды и насладитесь тишиной и спокойствием этого уединенного места;
  • обед в этно-комплексе. Почувствуйте гостеприимство табасаранского народа, отведав традиционные блюда в этно-комплексе. Попробуйте настоящий табасаранский обед и ощутите всю полноту вкусов и ароматов местной кухни;
  • мастер-класс по приготовлению чуду.Примите участие в увлекательном мастер-классе по приготовлению традиционного чуду — пирога с начинкой. Под руководством опытных мастериц вы научитесь готовить это вкусное блюдо и сможете порадовать своих близких кулинарными шедеврами;
  • мастер-класс по ковроткачеству.Откройте для себя мир традиционного ковроткачества и примите участие в мастер-классе по созданию табасаранского узора. Узнайте о символике табасаранских ковров и попробуйте свои силы в этом древнем ремесле.

На этом программа тура завершается, и мы отправляемся с вами в аэропорт.

Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.

Рекомендованное время вылета из Дагестана — после 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Дербента.

Стоимость тура на одного человека — 41 000 руб. /чел.

Доплата за 1-местное размещение — 16 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Шейх

4 ночи

Бутик-отель «Шейх» находится в Дербенте. Этот бутик-отель располагается в 5 км от центра города. Рядом с бутик-отелем — Цитадель Нарын-Кала.

Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.

Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники бутик-отеля поддержат беседу на английском и русском.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание по схеме: 4 ночи в Дербенте в отеле «Шейх»
  • 3-разовое питание: завтраки, обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 16 000 руб. /чел
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • купальник;
  • легкая куртка, кофта:
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
  • теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).

Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.

Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Где и как начинается и заканчивается тур?

Встреча в аэропорту г. Махачкалы до 11:00.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду. Рекомендованное время вылета из Дагестана — после 19:00.

Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Можно ли поехать в тур одной / одному?

Да, можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как интересно провести свободное время в Дербенте?

Вечером у вас будет возможность пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).

Прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

