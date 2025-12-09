Мы заблудимся в лабиринтах узких улочек Дербента и ощутим умиротворение в
Программа тура по дням
Прибытие. Древний Дербент
Представьте: вы только сошли с трапа самолета в Махачкале (встречаем до 11:00), а уже через несколько часов стоите у подножия древней крепости, вдыхая аромат восточных специй и слушая легенды Кавказа.
Что вас ждет:
- Нарын-Кала — страж истории: не просто крепость, а живой свидетель веков, где переплелись судьбы народов и цивилизаций. Вы почувствуете себя частью этой истории;
- обед с колоритом — погрузитесь в атмосферу дагестанского гостеприимства и отведайте настоящие блюда южной кухни в уютном этно-доме;
- магалы — секреты старого города: заблудитесь в лабиринтах узких улочек, где время словно остановилось. Каждый уголок здесь хранит свою тайну;
- Джума-мечеть — святыня веков. Почувствуйте умиротворение в стенах древней мечети, где молились поколения верующих;
- семейный парк-Рыбка — вкус Каспия на закате.
Насладитесь морским бризом и прекрасным ужином в отеле.
Путешествие к сердцу Дагестана - Зрыхский водопад и Ахтынские источники
Завтракаем и выезжаем.
Представьте себе: вы стоите у подножия мощного водопада, срывающегося с отвесных скал в таинственное ущелье.
Вокруг вас дикая, нетронутая природа Дагестана, воздух кристально чист, а в голове ни единой мысли о работе и проблемах.
- Зрыхский водопад — место, где рождаются легенды.
Зрыхский водопад — это скрытая жемчужина Дагестана, место силы, куда не так просто добраться.
Но именно здесь вы почувствуете себя настоящим первооткрывателем, ощутите единение с природой и, возможно, услышите шепот древних духов.
Представьте, как капли ледяной воды касаются вашего лица, а шум водопада заглушает все тревоги.
- Ахтынские источники — исцеление из самого сердца земли.
После захватывающего путешествия к водопаду вас ждет заслуженный отдых и оздоровление в Ахтынских термальных источниках.
Погрузитесь в горячие минеральные воды, которые веками использовались для лечения различных недугов.
Ахтынские источники — это не просто спа-процедура, это прикосновение к древним знаниям и традициям, это возможность восстановить гармонию тела и духа.
- Ахтынский музей — прикоснитесь к истории.
Погрузитесь в прошлое в одном из крупнейших сельских музеев России!
Увидите своими глазами артефакты Лезгинской культуры, бережно собранные местными жителями.
- Погружение в культуру.
Вы не просто увидите красивые места, но и познакомитесь с традициями и обычаями, попробуете настоящую местную кухню и почувствуете гостеприимство местных жителей.
Важно: учитывайте, что путь к Зрыхскому водопаду может быть немного сложным, поэтому рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой теплую одежду.
Перед посещением Ахтынских источников проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо хронические заболевания.
Затерянный мир Самурских джунглей: легенды древнего Платана и тайны Черного пляжа
Вы готовы к приключению, которое перенесет вас из реальности в мир дикой природы и древних легенд?
Представьте себя исследователем, попадающим в самое сердце Самурских джунглей — уникальной субтропической экосистемы, где время словно остановилось.
Древний Платан, хранящий вековую мудрость, лианы, опутывающие деревья, и таинственный Черный пляж, овеянный мифами — это лишь малая часть того, что ждет вас в этом незабываемом путешествии!
После вкусного завтрака мы отправляемся в самое сердце Дагестана, туда, где природа правит бал.
Нас ждет мир, полный загадок и чудес, который оставит неизгладимый след в вашей душе.
- Встреча с великаном: 800-летний Платан.
Приготовьтесь к встрече с живой легендой — могучим Платаном, которому уже 800 лет!
Чтобы обхватить его ствол, потребуется не меньше 20 человек!
- Самурский лес.
Добро пожаловать в самую северную субтропическую экосистему на планете!
Забудьте о повседневной суете и погрузитесь в мир густых лиан, экзотических растений и удивительных животных.
Прогуляйтесь по тропическому лесу, почувствуйте себя настоящим исследователем, откройте для себя красоту и разнообразие Самурского заповедника.
Здесь каждый вдох — это глоток свежего воздуха, наполненного ароматами диких трав и цветов.
- Черный пляж.
Что может быть загадочнее, чем пляж с черным вулканическим песком?
Приготовьтесь окунуться в воды Каспийского моря и понежиться на уникальном пляже, происхождение которого до сих пор вызывает споры среди ученых.
Насладитесь теплым солнцем, чистым морем и неповторимой атмосферой этого удивительного места.
Считается, что вулканический песок обладает целебными свойствами, поэтому вы сможете не только получить красивый загар, но и укрепить свое здоровье.
Важно: рекомендуем надеть удобную обувь и одежду для прогулки по лесу.
Не забудьте взять с собой купальник и полотенце для купания в Каспийском море.
Кубачи. Мастерство веков и тайны горного села
Мечтаете прикоснуться к древним традициям и увидеть своими глазами, как рождаются шедевры?
Отправляемся в Кубачи — легендарное село мастеров, где серебро оживает в руках талантливых ювелиров, где узкие улочки хранят секреты веков, а горный туман окутывает дома, словно сказочная пелена.
Посетите знаменитый ювелирный комбинат Кубачи и узнайте все секреты изготовления серебряных украшений, которые славятся на весь мир!
Увидите, как из обычного металла рождаются произведения искусства, достойные королей и императоров.
- Мастер-класс. Почувствуйте себя кубачинским мастером.
Погрузитесь в мир творчества и примите участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению изделий из серебра!
Под руководством опытных мастеров вы сможете создать свой собственный уникальный сувенир, который будет напоминать вам о посещении Кубачи.
- Традиционный обед. В гостях у кубачинцев.
Почувствуйте настоящее гостеприимство горцев, посетив местную семью и отведав традиционные блюда кубачинской кухни.
Узнайте больше об обычаях и традициях кубачинцев, послушайте их истории и почувствуйте себя частью этой дружной общины.
- Старый Кубачи. Прогулка по лабиринту времени.
Прогуляйтесь по узким улочкам старого Кубачи, где порой сложно разминуться двум пешеходам.
Рассмотрите многоэтажные каменные дома с резными балконами и крутыми лестницами, окрашенные в лазурно-синий цвет. Почувствуйте себя путешественником во времени, перенесшимся в средневековую крепость.
- Музей Кубачи.
Посетите местный музей и узнайте больше об истории и культуре Кубачи. Увидите уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни, традициях и ремеслах кубачинцев.
- Страж вечности. Древняя башня Кубачи.
Поднимитесь на древнюю башню, возвышающуюся над селом, и полюбуйтесь потрясающим видом на окрестности. Представьте, как столетия назад эта башня служила защитой от врагов и символизировала силу и независимость кубачинцев.
Сердце Табасарана. Путешествие в мир традиций и легенд. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Приглашаем вас в необычное путешествие в самое сердце Табасарана — край древней крепости, живописного водопада и уникальных ремесел.
Вы познакомитесь с богатой культурой и традициями табасаранского народа, узнаете легенды о героических предках и научитесь создавать настоящие произведения искусства.
Это тур для тех, кто хочет не просто увидеть, но и почувствовать душу Дагестана.
В программе вашего дня:
- знакомство с Табасараном.Сегодня вы окунетесь в мир табасаранской культуры, узнаете об обычаях и традициях этого удивительного народа;
- крепость семи братьев и одной сестры. Отправляйтесь к легендарной крепости семи братьев и одной сестры, которая возвышается над селом, как символ героического прошлого табасаранского народа;
- Ханагский водопад.Насладитесь красотой небольшого, но живописного Ханагского водопада, у подножия которого любят отдыхать местные жители. Почувствуйте прохладу кристально чистой воды и насладитесь тишиной и спокойствием этого уединенного места;
- обед в этно-комплексе. Почувствуйте гостеприимство табасаранского народа, отведав традиционные блюда в этно-комплексе. Попробуйте настоящий табасаранский обед и ощутите всю полноту вкусов и ароматов местной кухни;
- мастер-класс по приготовлению чуду.Примите участие в увлекательном мастер-классе по приготовлению традиционного чуду — пирога с начинкой. Под руководством опытных мастериц вы научитесь готовить это вкусное блюдо и сможете порадовать своих близких кулинарными шедеврами;
- мастер-класс по ковроткачеству.Откройте для себя мир традиционного ковроткачества и примите участие в мастер-классе по созданию табасаранского узора. Узнайте о символике табасаранских ковров и попробуйте свои силы в этом древнем ремесле.
На этом программа тура завершается, и мы отправляемся с вами в аэропорт.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Рекомендованное время вылета из Дагестана — после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Дербента.
Стоимость тура на одного человека — 41 000 руб. /чел.
Доплата за 1-местное размещение — 16 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Шейх
Бутик-отель «Шейх» находится в Дербенте. Этот бутик-отель располагается в 5 км от центра города. Рядом с бутик-отелем — Цитадель Нарын-Кала.
Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.
Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники бутик-отеля поддержат беседу на английском и русском.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание по схеме: 4 ночи в Дербенте в отеле «Шейх»
- 3-разовое питание: завтраки, обеды и ужины
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 16 000 руб. /чел
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- купальник;
- легкая куртка, кофта:
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
- теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).
Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.
Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.
Где и как начинается и заканчивается тур?
Встреча в аэропорту г. Махачкалы до 11:00.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду. Рекомендованное время вылета из Дагестана — после 19:00.
Какого размера брать чемодан?
Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Можно ли поехать в тур одной / одному?
Да, можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как интересно провести свободное время в Дербенте?
Вечером у вас будет возможность пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).
Прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.