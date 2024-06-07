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Тур оказался восхитительным во всех отношениях: от великолепно подобранных локаций до бытовых мелочей. Дагестан это край, где от красоты и величия гор зашкаливают эмоции!!! А водопады, теснины, каньоны…!! Это все надо видеть и ощутить, т. к. фото в интернете не могут передать всех тех эмоций, которые испытываешь стоя на краю «Языка Тролля» или глядя с высоты на безумно красивые водопады и каньоны… И все это мы увидели и ощутили благодаря нашим замечательным гидам: Курбану и Алтухану!!! Это удивительные, воспитанные, очень эрудированные, с прекрасным чувством юмора молодые парни! Несмотря на свою молодость, они оказались настоящими профессионалами своего дела. Это они показали нам красоту Дагестана, от которой дух захватывает, познакомили с историей, культурой, народами своего края, научили танцевать лезгинку и были просто чуткими и внимательными друзьями на протяжении всего тура! Огромные им спасибо!!! Всем советую, если Дагестан, то обязательно с Курбаном и Алтуханом - не пожалеете!!!