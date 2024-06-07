Туры из аэропорта Дербента

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Дербенте, цены от 31 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дагестан на максимум. Вcе включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
10 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 39 500 за человека
Рассвет в Дагестане. Все включено
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рассвет в Дагестане. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
4 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 31 500 за человека
5 чудес Дагестана. Все включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
5 чудес Дагестана. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
39 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Я долго выбирала тур в Дагестан и вот остановилась на этом - Дагестан на максимум и не пожалела ни минуты.
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    Тур оказался восхитительным во всех отношениях: от великолепно подобранных локаций до бытовых мелочей. Дагестан это край, где от красоты и величия гор зашкаливают эмоции!!! А водопады, теснины, каньоны…!! Это все надо видеть и ощутить, т. к. фото в интернете не могут передать всех тех эмоций, которые испытываешь стоя на краю «Языка Тролля» или глядя с высоты на безумно красивые водопады и каньоны… И все это мы увидели и ощутили благодаря нашим замечательным гидам: Курбану и Алтухану!!! Это удивительные, воспитанные, очень эрудированные, с прекрасным чувством юмора молодые парни! Несмотря на свою молодость, они оказались настоящими профессионалами своего дела. Это они показали нам красоту Дагестана, от которой дух захватывает, познакомили с историей, культурой, народами своего края, научили танцевать лезгинку и были просто чуткими и внимательными друзьями на протяжении всего тура! Огромные им спасибо!!! Всем советую, если Дагестан, то обязательно с Курбаном и Алтуханом - не пожалеете!!!

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам. Дагестан на максимум! Тур просто бомба! За 5 дней моя
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    семья получила самые офигительные ощущения. Побывали в самых волшебных, красивых, умопомрачительных местах Дагестана. Дети в восторге. Еда очень вкусная, разнообразная. После всех приемов пищи мы не выходили, а "выкатывались" из столовых, потому что всегда подавали огромное количество вкусных блюд, от которых невозможно отказаться! Несмотря на то что дети кушают не все- мои ребята были в егда сыты, потому что с персоналом можно было договориться на отдельные блюда и все благодаря нашему Гиду Рустаму. Рустам самый обалденный гид. Историю Дагестана знает как свои 5 пальцев. Очень много интересных историй. Общительный, отзывчивый, весёлый джигит. Всегда придёт на помощь, ответит на любые вопросы интересующие тебя. Детям было очень жалко расставаться с ним. Наша группа была из 7 человек и это большой плюс, машина комфортабельная, чистая. Вообщем: ребята Дагестан на максимум с Рустамом это просто 🔥! Отпуск получился волшебным! Спасибо большое за все! Рустаму отдельный респект!!!!!!!!!!

    Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам
  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
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    глемпинге "Горный ветер" в окрестностях Гуниба в барн-хаусах. Условия проживания отличные: в домиках есть все удобства, включая ванну с горячей водой, туалет, кондиционер, удобные кровати, но самое главное - великолепный вид на горы и тишина ночью. Ежедневно в соответствии с программой тура нас вывозили на микроавтобусе Спринтер-Мерседес на различные локации, все очень понравилось, природа замечательная. Все эти дни нас обслуживали аккуратный водитель Тимур и гид Инга, которая не давала скучать в пути рассказами об истории и традициях Дагестана, проявляла искреннюю заботу о каждом участнике группы и оперативно решала все вопросы по туру, включая покупку билетов для прохода к достопримечательностям и организацию питания. Туром остались довольны, он как нельзя хорошо подходит для первого знакомства с республикой, всем кто еще не был в Дагестане советуем его посетить.

    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Была в туре "Рассвет в Дагестане". Все понравилось. Локации проживания - 1 ночь в барн хаусах, 2 ночи в отеле
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    Дербента в пяти минутах ходьбы от набережной. Некоторые коррективы внесла погода (холодно и непрекращающийся дождь), но все равно все прошло отлично.

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Тур прошел отлично. Дагестан красивая и прекрасная республика со своим колоритом и со своим укладом, который хорошо позволяет прочувствовать принимающая сторона
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    с помощью данного тура. Всё было достаточно тщательно организовано и не пришлось ни о чем думать самой (кроме того какие сувениры везти родным 😁). К сожалению, есть один непредсказуемый факт, на который невозможно повлиять - это погода. Особенно капризная в горах, она не дала нам добраться до одного из пунктов назначения, но он был оперативно заменен другой достопримечательностью, которую мы посетили. Отдельное спасибо гиду Рустаму, который очень интересно и подробно рассказал об обычаях разных народов Дагестанской республики. В общем, если вы ещё думаете, с чего начать свое знакомство с Дагестаном - то рекомендую данный тур. Вы точно не пожалеете!

    Тур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отлично
  • Р
    Римма
    9 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Нетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорчено
    Нетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорченоНетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорчено
  • Г
    Галина
    25 сентября 2023
    Дагестанский экспресс
    Плюсы: потрясающая природа, насыщенная программа. Минусы: 1. В отеле "Бархан" очень шумно: двери и окна номеров выходят во внутренний дворик, из кторого
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    всю ночь приходилось гонять "отдыхающих" соседей, слышимость того, что происходит в соседнем номере, тоже идеальная. В номере нет стульев. Рядом с отелем нет кафе, чтобы найти вечером еду, надо ехать на машине. 2. От "Барана" до Гамсутля ехать около 3 часов. Таким образом, в Гуниб добрались уже в сумерках. Если бы вместо "Бархана" был отель поближе к утренней программе, то было бы удобнее. 3. В Дербенте не хватило хотя бы 40-минутной прогулки по набережной. При этом было заложено время на рынок, который мало чем отличается, от "Лужников" в 90-х. Возможно, имеет смысл подумать об изменении программы.

    Плюсы: потрясающая природа, насыщенная программаПлюсы: потрясающая природа, насыщенная программаПлюсы: потрясающая природа, насыщенная программаПлюсы: потрясающая природа, насыщенная программаПлюсы: потрясающая природа, насыщенная программаПлюсы: потрясающая природа, насыщенная программаПлюсы: потрясающая природа, насыщенная программа
  • Д
    Даяна
    23 сентября 2023
    Дагестанский экспресс
    Мы с подругой остались в полном восторге после тура по Дагестану. Организация на высшем уровне. В первый день нас встретили
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    с автовокзала в обговорённое время и мы отправились на Сулакский каньон. Второй день был интересный, но весьма тяжелый из-за того, что очень долго пробыли в дороги, на это ушло много времени. Хотелось бы, чтоб выезжали поздно вечером в Дербент в первый день, а во второй день спокойно подняться в Гамсутль и в деревню. А так получилось, что уже по темноте ехать в деревню Гуниба. В целом, всё понравилось, спасибо.

    Мы с подругой остались в полном восторге после тура по Дагестану. Организация на высшем уровне. ВМы с подругой остались в полном восторге после тура по Дагестану. Организация на высшем уровне. ВМы с подругой остались в полном восторге после тура по Дагестану. Организация на высшем уровне. В
  • А
    Анастасия
    15 августа 2023
    Дагестанский экспресс
    Хотелось бы начать с того, что мы ехали в Дагестан совершенно без каких-либо ожиданий. Мы знали, что там красивая природа,
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    гостеприимные люди и тёплая погода. Но мы даже не подозревали, насколько мы будем очарованы и впечатлены потрясающим Дагестаном! В аэропорту Махачкалы нас встретил наш гид и водитель Имам. Мы слушали музыку нашего водителя, чтобы проникнуться колоритом края. В первый день посетили Сулакский каньон, покатались на катерах. На следующий день мы отправились в настоящие горы - поднимались 1700км на Гамсутль Чистейший горный воздух, звёздное ночное небо, игривые котята - это все в Дагестане. В последний день мы посетили Дербент - Каспийское море и экраноплан. Но, к сожалению, 3 дня катастрофически мало.

    Хотелось бы начать с того, что мы ехали в Дагестан совершенно без каких-либо ожиданий. Мы зналиХотелось бы начать с того, что мы ехали в Дагестан совершенно без каких-либо ожиданий. Мы зналиХотелось бы начать с того, что мы ехали в Дагестан совершенно без каких-либо ожиданий. Мы зналиХотелось бы начать с того, что мы ехали в Дагестан совершенно без каких-либо ожиданий. Мы знали

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит тур в Дербенте в июле 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 31 500 до 39 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте тур в Дербенте на 2024 год по теме «Из аэропорта», 6 ⭐ отзывов, цены от 31500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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