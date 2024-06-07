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Авторский тур
5 дней
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
10 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рассвет в Дагестане. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
4 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 чудес Дагестана. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
39 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена7 июня 2024Я долго выбирала тур в Дагестан и вот остановилась на этом - Дагестан на максимум и не пожалела ни минуты.
- ММария5 июня 2024Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам. Дагестан на максимум! Тур просто бомба! За 5 дней моя
- ИИгорь29 мая 2024Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
- ООльга21 мая 2024Была в туре "Рассвет в Дагестане". Все понравилось. Локации проживания - 1 ночь в барн хаусах, 2 ночи в отеле
- ННаталья21 мая 2024Тур прошел отлично. Дагестан красивая и прекрасная республика со своим колоритом и со своим укладом, который хорошо позволяет прочувствовать принимающая сторона
- РРимма9 мая 2024Нетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорчено
- ГГалина25 сентября 2023Дагестанский экспрессПлюсы: потрясающая природа, насыщенная программа. Минусы: 1. В отеле "Бархан" очень шумно: двери и окна номеров выходят во внутренний дворик, из кторого
- ДДаяна23 сентября 2023Дагестанский экспрессМы с подругой остались в полном восторге после тура по Дагестану. Организация на высшем уровне. В первый день нас встретили
- ААнастасия15 августа 2023Дагестанский экспрессХотелось бы начать с того, что мы ехали в Дагестан совершенно без каких-либо ожиданий. Мы знали, что там красивая природа,
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Из аэропорта»
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Сейчас в Дербенте в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 31 500 до 39 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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