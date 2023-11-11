Мои заказы

Завораживающий Дагестан

От пустыни до моря, от древних аулов до царских полян, от шумных водопадов до тишины гор. Максимум Дагестана за восемь дней.

Вы увидите крепость, селения-призраки, два водохранилища, огромный каньон и знаменитый дагестанский бархан! При желании посетите мастер-класс по изготовлению подвески и проникнитесь здешним покоем.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
19
апр26
апр3
мая10
мая17
мая24
мая31
мая

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу

Прилет с 9:00 до 19:00. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле. Отдых перед большим путешествием.

Есть возможность увеличения или уменьшения количества дней в туре. Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.

2 день

Бархан Сарыкум. Сулакский каньон, пещера Нохъо

Завтрак в гостинице. День начнем с посещения, наверное, самого теплого места в Дагестане, это и не мудрено, ведь в пустыне и должно быть тепло, даже жарко. Погуляем по бархану босиком.

Через горный хребет протянулась тоненькая голубая ниточка реки — это и есть Сулакский каньон. Изумительное зрелище, когда ты стоишь на головокружительной высоте 800 метров над уровнем моря и видишь у себя под ногами реку, по которой снуют маленькие суденышки.

За доп. плату можно покататься на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Посещение таинственной пещеры Нохъо оплачивается отдельно.

3 день

Гуниб: история и легенды. Салтинский водопад. Переезд

Завтрак в гостинице. Селение Гуниб расположилось на высокой горе необычной формы, ее края приподняты, а в центре — впадина.

Судьба этого небольшого селения такова, что здесь побывали многие известные люди, и даже некоторое время жил один из представителей императорской семьи.

Обо всем, что связано с историей этого аула, нам расскажут в местном музее (вход за доп. плату), а после мы прогуляемся по достопримечательностям:

  • площадь и сквер Победы им. Расула Гамзатова;
  • Царская поляна и беседка Имама Шамиля;
  • прогулка по древней Гунибской крепости.

После знакомства с высокогорным аулом, спустимся вниз и побываем у очень необычного водопада.

Переезд в горный район.

4 день

Хунзах и Каменная чаша. Цех по изготовлению урбеча

Дагестан напоминает огромную шкатулку, до краев наполненную завораживающими вещами.

Хунзахское плато, раскинувшееся на высоте около двух километров, привлекает путешественников своими водопадами.

Здесь мы побываем в доме, где вырос Расул Гамзатов.

Каменная чаша — еще одна загадка этих мест, когда и почему она появилась?

Ну и как же не попробовать одно из вкуснейших и полезнейших блюд Дагестана — урбеч! Сегодня вы побываете в цеху (за доп плату 250 руб. с человека), где его делают по старинным технологиям и узнаете о его полезных качествах.

5 день

Кахиб и Гоор

Завтрак в гостинице. Сегодня наш путь лежит к двум аулам Кахиб и Гоор.

Старинные селения, боевые башни и захватывающие панорамы.

6 день

Ирганайское водохранилище. Мастер-класс по изготовлению подвески. Переезд

Завтрак в гостинице. Среди огромного множества традиционных ремесел, пожалуй, одно выделяется своей необычностью, это — унцукульская насечка металлом по дереву.

Сегодня вы не только посмотрите, как это все изготавливается, но и сами попробуете что-нибудь сделать.

Ирганайское водохранилище — искусственный водоем, который появился благодаря строительству одной из многочисленных ГЭС, но оно настолько красиво, что никто не может проехать мимо и не полюбоваться им.

За доп. плату можно покататься на катере по водохранилищу.

Оплачивается дополнительно: село Унцукуль — мастер-класс по изготовлению подвески.

Переезд в Махачкалу.

7 день

Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы

Завтрак в гостинице. Крепость Нарын-Кала возникает на древнем торговом пути еще в IV веке и с тех пор неизменно возвышается над раскинувшимся у ее подножия городом.

По меткому выражению А. А. Бесстужева-Марлинского «… здесь Кавказ, рассыпавшись холмами, исчезает в волнах Каспия…».

Прогулка по старым кварталам — магалам.

Вечер на набережной Каспийского моря.

8 день

Отъезд

Завтрак и трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Махачкалы в 2-, 3-местных стандартных номерах со всеми удобствами и в гостевом доме в горах.

Стоимость тура на 1 человека — 69 000 руб.

Доплата за 1-местное размещение — 21 000 руб. / весь период тура. Ниже указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Метрополь 3

4 ночи

Отель расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.

В отеле работают бар и ресторан. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке. Ж/д вокзал располагается всего в 10 минутах езды.

У Патимат

3 ночи

Удобное расположение, чисто и уютно, вкусная домашняя еда, все необходимое для ночлега, хорошая сотовая связь МТС.

Сияние гор

3 ночи

Гостиница, расположенная в живописном горном районе Дагестана. Гостям предлагается проживание в уютных номерах с видом на горы, а также домашний завтрак и ужин, приготовленные хозяйкой.

Горный звон

3 ночи

Уточняется.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки
  • Проживание в отеле Махачкалы в 2-, 3-местных стандартных номерах (4 ночи) и в гостевом доме в горах (3 ночи)
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Входные билеты во все объекты культуры и отдыха по программе и вне программы
  • Мастер-класс по изготовлению подвески
  • Цех по изготовлению урбеча - 250 руб. /чел
  • Экологические сборы
  • Катание по Чиркейскому и Ирганайскому водохранилищам на катере
  • Индивидуальный трансфер
  • Доплата за 1-местное размещени - 21 000 руб./весь период тура
  • Доп. день
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • легкая рубашка с длинным рукавом (рубашка защитит от обгорания руки и шею);
  • кепка / панамка;
  • купальники;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
  • куртка (температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности тура?

Тур проходит в высокогорной местности, есть большой перепад высот. Это особенно следует учитывать при поездке с детьми.

Может ли программа измениться?

Порядок проведения экскурсий в туре может быть изменен по усмотрению гида.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
Ксения
11 ноя 2023
Всё понравилось
М
Михаил
10 окт 2022
Чрезвычайно интересный и познавательный тур. Со всех точек зрения. Действительно завораживающий Дагестан: природа, горы и быт местных жителей. Очень много истории и артефактов. Хочется вернуться туда снова.
Ш
Шашкова
26 сен 2022
С 18.09.22 по 25.09.22 ездили в тур Завораживающий Дегистан. Тур насыщенный, очень познавательный. Был отличный экскурсовод Гамид. Интересно и живо рассказал об истории Дагестана и их обычиях. Жили в Махачкале, поэтому приходилось долго по 3-4 часа ехать до достопримечательностей. Советую ехать в тур, где можно жить в горах.
Л
Людмила
26 сен 2022
Трудно остаться равнодушным! Очень впечатлило!
В
Вячеслав
26 сен 2022
Великолепная поездка в Дагестан, интересная программа и отличная организация тура, как всегда! Замечательный гид Гамид. Понравилось всё!
О
Ольга
19 авг 2022
Хорошая организация тура, хороший отель. Единственное, хотелось бы пожелать, делать по 2-3 локации в день, чтобы оправдать время, затраченное в пути из города в горы, а это 3-4 часа туда и обратно столько же. Уж вернуться в отель в десять вечера, так зато побывать в трёх местах. А так, всё ХОРОШО!
А
Анна
22 июн 2022
Дагестан очень интересный регион для путешествий, великолепная природа, вкусная еда, есть и море и горы
О
Ольга
24 мая 2022
Невероятно интересно, Дагестан на самом деле заворожил)) Горы, каньоны, бархан, море, воздух, настоящие фрукты и овощи… В Дагестане есть всё! Хочется опять вернуться)) Очень достойный отель. Великолепная, отзывчивая, начитанная гид Марина!))
И
Ирина
16 мая 2022
Отлично провели майские праздники в замечательной республике Дагестан. Хочется отметить отличную организацию тура и особенно нашего гида Гамида. Это были незабываемые поездки по горным районам республики, которые сопровождались очень интересными
читать дальше

сведениями. Спасибо организаторам и за место размещения гостиницу "Метрополь". После этой поездки очень хочется вновь вернуться в Дагестан! Большое спасибо всем организаторам и принимающей стороне в лице Светланы. Это была незабываемая поездка!

