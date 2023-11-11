Вы увидите крепость, селения-призраки, два водохранилища, огромный каньон и знаменитый дагестанский бархан! При желании посетите мастер-класс по изготовлению подвески и проникнитесь здешним покоем.
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу
Прилет с 9:00 до 19:00. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле. Отдых перед большим путешествием.
Есть возможность увеличения или уменьшения количества дней в туре. Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.
Бархан Сарыкум. Сулакский каньон, пещера Нохъо
Завтрак в гостинице. День начнем с посещения, наверное, самого теплого места в Дагестане, это и не мудрено, ведь в пустыне и должно быть тепло, даже жарко. Погуляем по бархану босиком.
Через горный хребет протянулась тоненькая голубая ниточка реки — это и есть Сулакский каньон. Изумительное зрелище, когда ты стоишь на головокружительной высоте 800 метров над уровнем моря и видишь у себя под ногами реку, по которой снуют маленькие суденышки.
За доп. плату можно покататься на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Посещение таинственной пещеры Нохъо оплачивается отдельно.
Гуниб: история и легенды. Салтинский водопад. Переезд
Завтрак в гостинице. Селение Гуниб расположилось на высокой горе необычной формы, ее края приподняты, а в центре — впадина.
Судьба этого небольшого селения такова, что здесь побывали многие известные люди, и даже некоторое время жил один из представителей императорской семьи.
Обо всем, что связано с историей этого аула, нам расскажут в местном музее (вход за доп. плату), а после мы прогуляемся по достопримечательностям:
- площадь и сквер Победы им. Расула Гамзатова;
- Царская поляна и беседка Имама Шамиля;
- прогулка по древней Гунибской крепости.
После знакомства с высокогорным аулом, спустимся вниз и побываем у очень необычного водопада.
Переезд в горный район.
Хунзах и Каменная чаша. Цех по изготовлению урбеча
Дагестан напоминает огромную шкатулку, до краев наполненную завораживающими вещами.
Хунзахское плато, раскинувшееся на высоте около двух километров, привлекает путешественников своими водопадами.
Здесь мы побываем в доме, где вырос Расул Гамзатов.
Каменная чаша — еще одна загадка этих мест, когда и почему она появилась?
Ну и как же не попробовать одно из вкуснейших и полезнейших блюд Дагестана — урбеч! Сегодня вы побываете в цеху (за доп плату 250 руб. с человека), где его делают по старинным технологиям и узнаете о его полезных качествах.
Кахиб и Гоор
Завтрак в гостинице. Сегодня наш путь лежит к двум аулам Кахиб и Гоор.
Старинные селения, боевые башни и захватывающие панорамы.
Ирганайское водохранилище. Мастер-класс по изготовлению подвески. Переезд
Завтрак в гостинице. Среди огромного множества традиционных ремесел, пожалуй, одно выделяется своей необычностью, это — унцукульская насечка металлом по дереву.
Сегодня вы не только посмотрите, как это все изготавливается, но и сами попробуете что-нибудь сделать.
Ирганайское водохранилище — искусственный водоем, который появился благодаря строительству одной из многочисленных ГЭС, но оно настолько красиво, что никто не может проехать мимо и не полюбоваться им.
За доп. плату можно покататься на катере по водохранилищу.
Оплачивается дополнительно: село Унцукуль — мастер-класс по изготовлению подвески.
Переезд в Махачкалу.
Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы
Завтрак в гостинице. Крепость Нарын-Кала возникает на древнем торговом пути еще в IV веке и с тех пор неизменно возвышается над раскинувшимся у ее подножия городом.
По меткому выражению А. А. Бесстужева-Марлинского «… здесь Кавказ, рассыпавшись холмами, исчезает в волнах Каспия…».
Прогулка по старым кварталам — магалам.
Вечер на набережной Каспийского моря.
Отъезд
Завтрак и трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Махачкалы в 2-, 3-местных стандартных номерах со всеми удобствами и в гостевом доме в горах.
Стоимость тура на 1 человека — 69 000 руб.
Доплата за 1-местное размещение — 21 000 руб. / весь период тура. Ниже указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Метрополь 3
Отель расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
В отеле работают бар и ресторан. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке. Ж/д вокзал располагается всего в 10 минутах езды.
У Патимат
Удобное расположение, чисто и уютно, вкусная домашняя еда, все необходимое для ночлега, хорошая сотовая связь МТС.
Сияние гор
Гостиница, расположенная в живописном горном районе Дагестана. Гостям предлагается проживание в уютных номерах с видом на горы, а также домашний завтрак и ужин, приготовленные хозяйкой.
Горный звон
Уточняется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки
- Проживание в отеле Махачкалы в 2-, 3-местных стандартных номерах (4 ночи) и в гостевом доме в горах (3 ночи)
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Входные билеты во все объекты культуры и отдыха по программе и вне программы
- Мастер-класс по изготовлению подвески
- Цех по изготовлению урбеча - 250 руб. /чел
- Экологические сборы
- Катание по Чиркейскому и Ирганайскому водохранилищам на катере
- Индивидуальный трансфер
- Доплата за 1-местное размещени - 21 000 руб./весь период тура
- Доп. день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- легкая рубашка с длинным рукавом (рубашка защитит от обгорания руки и шею);
- кепка / панамка;
- купальники;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
- куртка (температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности тура?
Тур проходит в высокогорной местности, есть большой перепад высот. Это особенно следует учитывать при поездке с детьми.
Может ли программа измениться?
Порядок проведения экскурсий в туре может быть изменен по усмотрению гида.