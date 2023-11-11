2 день

Бархан Сарыкум. Сулакский каньон, пещера Нохъо

Завтрак в гостинице. День начнем с посещения, наверное, самого теплого места в Дагестане, это и не мудрено, ведь в пустыне и должно быть тепло, даже жарко. Погуляем по бархану босиком.

Через горный хребет протянулась тоненькая голубая ниточка реки — это и есть Сулакский каньон. Изумительное зрелище, когда ты стоишь на головокружительной высоте 800 метров над уровнем моря и видишь у себя под ногами реку, по которой снуют маленькие суденышки.

За доп. плату можно покататься на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Посещение таинственной пещеры Нохъо оплачивается отдельно.

