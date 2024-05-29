Семейные развлекательные туры Дербента

Найдено 20 туров в категории «Можно с детьми» в Дербенте, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны древнего Дербента
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500 за человека
Рассвет в Дагестане. Все включено
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рассвет в Дагестане. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 500 за человека
Большой тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 000 за человека
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Начало: Г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 000 за человека
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Дагестанская Атлантида
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестанская Атлантида
Начало: г. Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 37 000 за человека
Дагестанские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестанские каникулы
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Дагестанские каникулы. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестанские каникулы. Осеннее путешествие
Начало: г. Махачкала
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 22 500 за человека
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по вторникам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по вторникам
Начало: г. Махачкала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 19 900 за человека
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по пятницам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по пятницам
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 900 за человека
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 26 900 за человека
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 000 за человека
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
16 900 за человека
Большой тур по Дагестану. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большой тур по Дагестану. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
5 сен в 10:00
19 сен в 10:00
63 000 за человека
Рождество в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в Дагестане
Начало: г. Махачкала
7 янв в 10:00
29 500 за человека
Дагестанская Атлантида. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестанская Атлантида. Осеннее путешествие
Начало: г. Махачкала
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 37 000 за человека
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 000 за человека
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 26 900 за человека
Майский Дагестан - пятидневный тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
от 43 000 за человека
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
59 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Очень хорошая поездка в Дагестан для ознакомления, за 5 дней был и активный и спокойный отдых, если на 3й день не брать экскурсии, то можно провести день в Дербенте, что тоже приятно!
    Очень хорошая поездка в Дагестан для ознакомления, за 5 дней был и активный и спокойный отдых
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Была в туре" Жемчужины Дагестана". Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство, еда(невозможно оторваться,прибавила несколько килограмм)
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    и конечно же Гооооры. Отдельная благодарность гиду Индире за интересные рассказы об истории и обычаях Дагестана. Было очень интересно. Огромная благодарность за её профессионализм,заботу и внимание. И конечно же огромное спасибо водителю Зурабу за аккуратное и бережное вождение. Очень хорошо спланирован Тур. Переезды не утомляют,смотрели в поездках замечательные фильмы о Дагестане. Тур знакомит с Дагестаном. Но сколько ещё осталось,что мы не увидели. Хочется вернутся и посмотреть ещё больше.

    Была в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Наш тур проходил с 16 по 20 мая. Наши с коллегой впечатления превзошли все наши ожидания. Дагестан это чудо, и
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    хочется возвратиться туда обязательно. Буду рекомендовать всем, кто хочет новых впечатлений, посетить эту прекрасную, гостеприимную республику! Особая благодарность нашему гиду Индире за профессионализм и чуткость!

  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Была в туре "Рассвет в Дагестане". Все понравилось. Локации проживания - 1 ночь в барн хаусах, 2 ночи в отеле
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    Дербента в пяти минутах ходьбы от набережной. Некоторые коррективы внесла погода (холодно и непрекращающийся дождь), но все равно все прошло отлично.

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Тур прошел отлично. Дагестан красивая и прекрасная республика со своим колоритом и со своим укладом, который хорошо позволяет прочувствовать принимающая сторона
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    с помощью данного тура. Всё было достаточно тщательно организовано и не пришлось ни о чем думать самой (кроме того какие сувениры везти родным 😁). К сожалению, есть один непредсказуемый факт, на который невозможно повлиять - это погода. Особенно капризная в горах, она не дала нам добраться до одного из пунктов назначения, но он был оперативно заменен другой достопримечательностью, которую мы посетили. Отдельное спасибо гиду Рустаму, который очень интересно и подробно рассказал об обычаях разных народов Дагестанской республики. В общем, если вы ещё думаете, с чего начать свое знакомство с Дагестаном - то рекомендую данный тур. Вы точно не пожалеете!

    Тур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отлично
  • С
    Соловьева
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер.
    Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена, было достаточно свободного времени.
    читать дальше

    Отдельное восхищение гидами и организаторами поездки – было сделано все для нашего комфорта! Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!

    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Программа не перегружена, было достаточно свободного времени, насыщенная программа. Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!
  • С
    Степанова
    16 мая 2024
    Дагестанские каникулы
    Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.
  • L
    Larisa
    15 мая 2024
    Дагестанские каникулы
    От принимающей стороны была прекрасный и ответственный гид Евгения. Все было организовано и спланировано. Природа Дагестана неповторима. Хотелось бы более продолжительное путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Можно с детьми»

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