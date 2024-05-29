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Авторский тур
3 дня
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рассвет в Дагестане. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Начало: Г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестанская Атлантида
Начало: г. Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанские каникулы
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанские каникулы. Осеннее путешествие
Начало: г. Махачкала
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по вторникам
Начало: г. Махачкала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по пятницам
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
16 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большой тур по Дагестану. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
5 сен в 10:00
19 сен в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество в Дагестане
Начало: г. Махачкала
7 янв в 10:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестанская Атлантида. Осеннее путешествие
Начало: г. Махачкала
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
59 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана29 мая 2024Очень хорошая поездка в Дагестан для ознакомления, за 5 дней был и активный и спокойный отдых, если на 3й день не брать экскурсии, то можно провести день в Дербенте, что тоже приятно!
- ИИрина23 мая 2024Была в туре" Жемчужины Дагестана". Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство, еда(невозможно оторваться,прибавила несколько килограмм)
- ООльга22 мая 2024Наш тур проходил с 16 по 20 мая. Наши с коллегой впечатления превзошли все наши ожидания. Дагестан это чудо, и
- ООльга21 мая 2024Была в туре "Рассвет в Дагестане". Все понравилось. Локации проживания - 1 ночь в барн хаусах, 2 ночи в отеле
- ННаталья21 мая 2024Тур прошел отлично. Дагестан красивая и прекрасная республика со своим колоритом и со своим укладом, который хорошо позволяет прочувствовать принимающая сторона
- ССоловьева16 мая 2024Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер.
- ЯЯна16 мая 2024Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена, было достаточно свободного времени.
- ЯЯна16 мая 2024Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Программа не перегружена, было достаточно свободного времени, насыщенная программа. Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!
- ССтепанова16 мая 2024Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.
- LLarisa15 мая 2024От принимающей стороны была прекрасный и ответственный гид Евгения. Все было организовано и спланировано. Природа Дагестана неповторима. Хотелось бы более продолжительное путешествие.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Можно с детьми»
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