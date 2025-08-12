Е Евгения

Всем добрый день

Гид забрал нас с отеля вовремя

Всю дорогу ехали с рассказами о Дивеево

Было интересно и увлекательно

Погода чудесная

Прошли по аллее Богородицы

Посетили скит а потом чудная дорога на камни

Вокруг лес воздух какой то волшебный

И тишина

В душе такая благодать и умиротворение

Помолились попросили прощения

Искупались из колодца водой

Попросили о самом сокровенном

Эта поездка наверно необходима для всех верующих людей

Съездите не пожалеете

Рекомендуем всем

Александру спасибо большое