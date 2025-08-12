Эта индивидуальная экскурсия - шанс прикоснуться к духовному наследию Серафима Саровского.
Участники смогут посетить Введенский скит, пройтись по Богородичной аллее, помолиться на ближних и дальних камнях.
Омовение в сероводородном источнике и посещение церкви Покрова Пресвятой Богородицы добавят глубины паломничеству. Завершится путешествие у источника Явления Божьей Матери, где каждый сможет набрать святую воду
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Духовное обновление
- 🕊️ Уединение и молитва
- 🌳 Природная красота
- 🙏 Связь с историей
- 💧 Целебные источники
Что можно увидеть
- Введенский скит
- Богородичная аллея
- Ближние камни
- Дальний камень
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
- Источник Явления Божьей Матери
Описание экскурсииПриглашаем вас в удивительное духовное путешествие к Серафимовым камням – святым местам, связанным с жизнью и молитвенным подвигом великого святого Серафима Саровского. Эта поездка – возможность уединиться, погрузиться в тишину и молитву, прикоснуться к благодати в местах, где молился батюшка Серафим, и насладиться красотой первозданной природы. Вас ждут потаённые леса удивительной чистоты, могучие камни, словно вырастающие из земли, и атмосфера умиротворения, наполняющая сердце покоем и радостью. Что вас ждет:• Введенский (Царский) скит Серафимо-Понетаевского монастыря. Начнём наше путешествие с посещения этого исторического и духовно значимого места. Скит, окружённый тишиной лесов, станет отправной точкой для нашего паломничества.
- Богородичная аллея в Царском скиту. Мы пройдём с молитвой по живописной аллее, освящённой присутствием Пресвятой Богородицы, погружаясь в атмосферу святости и умиротворения.
- Чтение акафиста и молитва на ближних камнях. У ближних камней батюшки Серафима мы соберёмся для совместного чтения акафиста святому Серафиму Саровскому. Здесь, в месте его молитвенного подвига, каждый сможет обратиться к святому с личной молитвой.
- Молитва на дальнем камне батюшки Серафима. Дальний камень – особое место уединения святого. Мы проведём время в молитве, созерцая величие природы и ощущая духовную связь с подвигом батюшки Серафима.
- Омовение в сероводородном источнике. Рядом с дальним камнем находится святой источник с сероводородной водой. Мы сможем омыться в его целебных водах, ощутив их живительную силу.
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кремёнки. Мы посетим старинную церковь, хранящую многовековую историю и духовное наследие. Это место наполнено благодатью и станет важной частью нашего паломничества.
- Источник Явления Божьей Матери. Завершим путешествие посещением святого источника, где, по преданию, явилась Пресвятая Богородица. Здесь мы окунёмся в серебряную воду и наберём её с собой, чтобы сохранить частичку святости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Введенский (или Царский) скит Серафимо-Понетаевского монастыря
- Богородичная аллея в Царском скиту
- Дальний камень батюшки Серафима
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кремёнки
- Источник Явления Божьей матери
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Село Дивеево, ул. Октябрьская, д. 35
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Е
Евгения
12 авг 2025
Всем добрый день
Гид забрал нас с отеля вовремя
Всю дорогу ехали с рассказами о Дивеево
Было интересно и увлекательно
Погода чудесная
Прошли по аллее Богородицы
Посетили скит а потом чудная дорога на камни
Вокруг лес воздух какой то волшебный
И тишина
В душе такая благодать и умиротворение
Помолились попросили прощения
Искупались из колодца водой
Попросили о самом сокровенном
Эта поездка наверно необходима для всех верующих людей
Съездите не пожалеете
Рекомендуем всем
Александру спасибо большое
