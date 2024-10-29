🕍 Посещение Дивеевского монастыря 🙏 Узнать о Серафиме Саровском 🎨 Увидеть росписи дивеевских мастериц 💧 Окунуться в целебные источники 👨‍🏫 Экскурсия с опытным гидом

Дивеевский монастырь тесно связан с именем Серафима Саровского. В Троицком соборе хранятся его мощи, а в других храмах можно увидеть менее известные, но почитаемые святыни. Экскурсия включает посещение нескольких церквей, где можно увидеть росписи дивеевских мастериц и узнать о духовных аспектах. Также предусмотрено посещение целебных источников, о которых ходят легенды. Каждый источник обустроен часовенками и купальнями, где можно искупаться

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Казанская церковь, на месте которой в 18 веке матушке Александре было видение Пресвятой Богородицы. Внутри церкви находятся мощи Святых дивеевских сестёр, а в четверике сохранились росписи дивеевских мастериц.

Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. Неподалёку от храма находится Святая Канавка Царицы Небесной, которая считается одной из важнейших святынь Дивеевского монастыря.

Храм Преображения Господня. Здесь предлагают масло от святых мощей и сухарики, которые были освящены в чугунке Серафима Саровского.

Село Дивеево и 5 целебных источников, о чудесных свойствах которых ходит много легенд. Вы узнаете о происхождении и особенностях каждого. Источники обустроены часовенками и купальнями, в которых может искупаться каждый желающий.

Организационные детали