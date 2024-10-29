Дивеево и его святыни

Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Дивеевский монастырь тесно связан с именем Серафима Саровского.

В Троицком соборе хранятся его мощи, а в других храмах можно увидеть менее известные, но почитаемые святыни.

Экскурсия включает посещение нескольких церквей, где можно увидеть росписи дивеевских мастериц и узнать о духовных аспектах. Также предусмотрено посещение целебных источников, о которых ходят легенды. Каждый источник обустроен часовенками и купальнями, где можно искупаться
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Посещение Дивеевского монастыря
  • 🙏 Узнать о Серафиме Саровском
  • 🎨 Увидеть росписи дивеевских мастериц
  • 💧 Окунуться в целебные источники
  • 👨‍🏫 Экскурсия с опытным гидом
    • Дивеево и его святыни
    Дивеево и его святыни
    Дивеево и его святыни
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Казанская церковь
  • Троицкий собор
  • Храм Преображения Господня
  • Святая Канавка Царицы Небесной
  • Целебные источники

    • Описание экскурсии

    Казанская церковь, на месте которой в 18 веке матушке Александре было видение Пресвятой Богородицы. Внутри церкви находятся мощи Святых дивеевских сестёр, а в четверике сохранились росписи дивеевских мастериц.

    Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. Неподалёку от храма находится Святая Канавка Царицы Небесной, которая считается одной из важнейших святынь Дивеевского монастыря.

    Храм Преображения Господня. Здесь предлагают масло от святых мощей и сухарики, которые были освящены в чугунке Серафима Саровского.

    Село Дивеево и 5 целебных источников, о чудесных свойствах которых ходит много легенд. Вы узнаете о происхождении и особенностях каждого. Источники обустроены часовенками и купальнями, в которых может искупаться каждый желающий.

    Организационные детали

    • Встречаемся в селе Дивеево, до него вы добираетесь самостоятельно
    • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В селе Дивеево
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
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    1
    Сергей
    29 окт 2024
    Экскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!
    А
    29 окт 2024
    Доброго дня!
    Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно и увлекательно рассказывал о истории и чудесах, рекомендуем от души. За 3 часа многое успели, на канавку отдельно планируйте час времени.
    Е
    19 окт 2024
    Александр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.

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