Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Дивеевский монастырь тесно связан с именем Серафима Саровского.
В Троицком соборе хранятся его мощи, а в других храмах можно увидеть менее известные, но почитаемые святыни.
Экскурсия включает посещение нескольких церквей, где можно увидеть росписи дивеевских мастериц и узнать о духовных аспектах. Также предусмотрено посещение целебных источников, о которых ходят легенды. Каждый источник обустроен часовенками и купальнями, где можно искупаться
Казанская церковь, на месте которой в 18 веке матушке Александре было видение Пресвятой Богородицы. Внутри церкви находятся мощи Святых дивеевских сестёр, а в четверике сохранились росписи дивеевских мастериц.
Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. Неподалёку от храма находится Святая Канавка Царицы Небесной, которая считается одной из важнейших святынь Дивеевского монастыря.
Храм Преображения Господня. Здесь предлагают масло от святых мощей и сухарики, которые были освящены в чугунке Серафима Саровского.
Село Дивеево и 5 целебных источников, о чудесных свойствах которых ходит много легенд. Вы узнаете о происхождении и особенностях каждого. Источники обустроены часовенками и купальнями, в которых может искупаться каждый желающий.
Организационные детали
Встречаемся в селе Дивеево, до него вы добираетесь самостоятельно
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Дивеево
Провела экскурсии для 11110 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
29 окт 2024
Экскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!
А
Андрей
29 окт 2024
Доброго дня! Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно и увлекательно рассказывал о истории и чудесах, рекомендуем от души. За 3 часа многое успели, на канавку отдельно планируйте час времени.
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Елена
19 окт 2024
Александр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.