Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)

Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
Экскурсия «Святыни в Дивеево + село Цыгановка» приглашает посетить Дивеевский монастырь, где можно увидеть Казанскую церковь, мощи Святых Дивеевских сестёр и росписи дивеевских мастериц. Пройдя вдоль канавки Царицы Небесной, гости
узнают о значении этой святыни.

Путешествие продолжится в селе Цыгановка, где расположены святые источники, к которым стремятся паломники. Экскурсия проводится на вашем автомобиле, что обеспечивает удобство и гибкость маршрута. В завершение можно насладиться обедом в монастырской трапезной

4.8
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная поездка на вашем автомобиле
  • 🙏 Посещение святых мест и мощей
  • 🌿 Прогулка вдоль канавки Царицы Небесной
  • 💧 Купание в святых источниках
  • 📜 Узнать легенды и историю от опытного гида
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)© Оксана
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)© Оксана
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)© Оксана
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Казанская церковь
  • Мощи Святых Дивеевских сестёр
  • Троицкий собор
  • Канавка Царицы Небесной

Описание экскурсии

Осмотр достопримечательностей в Дивеево

В рамках расширенной экскурсии вы получите подробную информацию о Дивеевском монастыре и познакомитесь с его святынями:

  • Начнём с визита в Казанскую церковь, на месте которой матушке Александре было видение Пресвятой Богородицы
  • Побываем у мощей Святых Дивеевских сестёр
  • Полюбуемся сохранившимися в четверике росписями дивеевских мастериц
  • Направимся в Троицкий собор и приложимся к мощам Преподобного Серафима Саровского
  • Пройдём вдоль канавки Царицы Небесной, которая считается одной из важнейших святынь монастыря

Поездка на святые Дивеевские источники

В 17 км от монастыря находится село с часовней и купальнями, где может искупаться каждый желающий. Гид расскажет, откуда пошло поверье, что родники выходят из земли там, где ступала нога Серафима Саровского. И раскроет подробности о Мельничной общине, «закрытом» городе и колючей проволоке.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Дивеево
  • Стоимость указана за экскурсию на вашем транспорте
  • По желанию можно пообедать в монастырской трапезной. Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Дивеево
Провела экскурсии для 17676 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Ирина)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Елена)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Елена)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Елена)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Анна)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Анна)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Анна)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Анна)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Дмитрий)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Дмитрий)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Дмитрий)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Дмитрий)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Дмитрий)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Дмитрий)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Дмитрий)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Дмитрий)Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле) (Дмитрий)
Ю
Юнона
6 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересный собеседник, внимательный и знающий. Спасибо большое!
Дата посещения: 4 мая 2025
И
Ирина
3 ноя 2025
Лариса прекрасно провела экскурсию, с юмором и хорошим знанием материала. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую всем, кому интересна история этих мест.
Лариса прекрасно провела экскурсию, с юмором и хорошим знанием материала. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую всем,
Наталья
Наталья
24 сен 2025
Отличная экскурсия!
Наталья интересно, содержательно рассказывала, ответила на все наши вопросы.
Спасибо большое, обязательно вернёмся.
Е
Елена
28 авг 2025
Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровне.
Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровне.Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровне.Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровне.
Е
Евгения
31 июл 2025
Отличный день!
Д
Дарья
19 июл 2025
Крайне не рекомендую данное турагентство в лице Оксаны.
Во-первых, на трипстере у ее экскурсий указаны неактуальные слоты. Мы хотели забронировать экскурсию в дивеево на 10 утра, согласно данному сайту, у Оксаны
было свободное время начиная с 8 утра и весь день, однако, уже в личной переписке она написала что время есть только в 14 часов.
Во-вторых, этот человек не отвечает развернуто на поставленные вопросы и общается так, будто экскурсии ей не нужны (банально даже не здоровается в переписке и может перестать отвечать в любой момент). Мы объяснили, что приезжаем в дивеево в 10 утра и спросили что можно посмотреть самостоятельно там до 14 часов, что не будет входить в экскурсию(чтобы не повторяться). На что Оксана предложила нам арзамас 😂 Путем осмотра карты по приезде мы уже увидели несколько церквей, которые есть на территории дивеево и не входили к экскурсию, но видимо Оксана как опытный турагент о них не знала 😀🙂
Ну и самое главное: забронировав и сделав предоплату экскурсии на 14 часов, а также позвонив ей за 15 минут до начала(!) нас заверили, что экскурсия точно состоится. Но ни гид, ни Оксана не выходили на связь с 14 до 15 часов. То есть мы просто ждали их час на жаре, потеряв время 🥲. Ни гид, ни Оксана нам не отвечали ни на звонки, на на смс. Через час объявился гид Александр и все таки провел нам часть экскурсии, чем хоть немного сгладил впечатление.
А, ну и никак предупреждений о, том что на территории дивеево действует дресс код от них тоже не было, единственная фраза «одевайтесь по погоде», муж надел шорты (+30 градусов на улице), из за чего его не пустили на Территорию дивеево и пришлось покупать штаны.
В общем никому не рекомендую Оксану если не хотите потратить впустую нервы и деньги!

Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Добрый день. В Дивеево и во Владимире регулярно блокируется сотовая связь и, к сожалению, гид не увидел оперативно информацию о
бронировании. Скришнот о том, что вся информация нами была отправлена вовремя можем приложить. Я, как организатор, тоже в это время была без связи и как только узнала о произошедшем оперативно связалась с туристами и гидом. Также дополнительно разместим на сайте информацию о дресс-коде, раз с этим возникли сложности. Сожалеем о случившемся инциденте и готовы компенсировать туристам 50% стоимости экскурсии.

Ю
Юлий
19 июл 2025
Экскурсия интересная, емкая, без лишней воды.
Л
Людмила
6 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Александром! Человек который знает историю от и до, и сам является верующим человеком, что делает рассказ более эмоциональным и глубоким. Спасибо большое, если вернемся то обратимся к Вам! Удачи!
В
Валерий
15 июн 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Александру за очень интересное повествовани, огромные познания в освещаемом вопросе. Знание икон и святых. Куда подойти в первую очередь. К чему обязательно прикоснуться. На что обратить внимание. Огромное ему спасибо. И поклон…. Очень рекомендуем….
А
Анна
28 мая 2025
Чудесное незабываемое путешествие! Очарованы местом и гидом Александром. Очень довольны маршрутом и подачей информации. Огромное спасибо за подарки! Мы обязательно вернемся!
Чудесное незабываемое путешествие! Очарованы местом и гидом Александром. Очень довольны маршрутом и подачей информации. Огромное спасибоЧудесное незабываемое путешествие! Очарованы местом и гидом Александром. Очень довольны маршрутом и подачей информации. Огромное спасибоЧудесное незабываемое путешествие! Очарованы местом и гидом Александром. Очень довольны маршрутом и подачей информации. Огромное спасибоЧудесное незабываемое путешествие! Очарованы местом и гидом Александром. Очень довольны маршрутом и подачей информации. Огромное спасибо
Ольга
Ольга
5 мая 2025
Благодатные земли Дивеево мы посетили с Галиной, благодарим за чудесную экскурсию!
Деликатно, с глубоким историческим погружением в житие Серафима Саровского, матушек основательниц Дивеевского монастыря мы посетили все святыни этого места. Поездка в село Цыгановка на святой источник Серафима Саровского увенчала наше пребывание в Дивеево. Рекомендую.
А
Андрей
17 апр 2025
Большое спасибо нашему гиду Александру Анатольевичу за интересную экскурсию, глубокое понимание вопросов, знание материала, увлеченность и уважительное отношение.
Дмитрий
Дмитрий
10 мар 2025
Александр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевый новодел. Александр ориентировал на что следует обратить внимание в разных храмах. Поездка на источники занимает минут 25. По дороге можно увидеть, если деревья без листвы, вдалеке монастырь в Сарове, где и жил Серафим Соровский Всем рекомендую
Александр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевый
В
Виталий
25 фев 2025
Сопровождавший нас при посещении Дивеево Александр, оставил неизгладимое впечатление, как человек не только обладающий энциклопедическими знаниями предмета, но и сопричастностью к прошлому, настоящему и будущему земли Дивеево. С признательностью и уважением Виталий и Елена
О
Ольга
20 фев 2025
Экскурсию нам проводил Александр. Очень знающий человек, радеющий за свое дело. Узнали много нового, было о чем поговорить и подискутировать. Александр хороший человек и профессионал своего дела. Рекомендуем однозначно!

Входит в следующие категории Дивеево

