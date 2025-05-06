читать дальше

было свободное время начиная с 8 утра и весь день, однако, уже в личной переписке она написала что время есть только в 14 часов.

Во-вторых, этот человек не отвечает развернуто на поставленные вопросы и общается так, будто экскурсии ей не нужны (банально даже не здоровается в переписке и может перестать отвечать в любой момент). Мы объяснили, что приезжаем в дивеево в 10 утра и спросили что можно посмотреть самостоятельно там до 14 часов, что не будет входить в экскурсию(чтобы не повторяться). На что Оксана предложила нам арзамас 😂 Путем осмотра карты по приезде мы уже увидели несколько церквей, которые есть на территории дивеево и не входили к экскурсию, но видимо Оксана как опытный турагент о них не знала 😀🙂

Ну и самое главное: забронировав и сделав предоплату экскурсии на 14 часов, а также позвонив ей за 15 минут до начала(!) нас заверили, что экскурсия точно состоится. Но ни гид, ни Оксана не выходили на связь с 14 до 15 часов. То есть мы просто ждали их час на жаре, потеряв время 🥲. Ни гид, ни Оксана нам не отвечали ни на звонки, на на смс. Через час объявился гид Александр и все таки провел нам часть экскурсии, чем хоть немного сгладил впечатление.

А, ну и никак предупреждений о, том что на территории дивеево действует дресс код от них тоже не было, единственная фраза «одевайтесь по погоде», муж надел шорты (+30 градусов на улице), из за чего его не пустили на Территорию дивеево и пришлось покупать штаны.

В общем никому не рекомендую Оксану если не хотите потратить впустую нервы и деньги!