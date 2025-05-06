Экскурсия «Святыни в Дивеево + село Цыгановка» приглашает посетить Дивеевский монастырь, где можно увидеть Казанскую церковь, мощи Святых Дивеевских сестёр и росписи дивеевских мастериц. Пройдя вдоль канавки Царицы Небесной, гости
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальная поездка на вашем автомобиле
- 🙏 Посещение святых мест и мощей
- 🌿 Прогулка вдоль канавки Царицы Небесной
- 💧 Купание в святых источниках
- 📜 Узнать легенды и историю от опытного гида
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Казанская церковь
- Мощи Святых Дивеевских сестёр
- Троицкий собор
- Канавка Царицы Небесной
Описание экскурсии
Осмотр достопримечательностей в Дивеево
В рамках расширенной экскурсии вы получите подробную информацию о Дивеевском монастыре и познакомитесь с его святынями:
- Начнём с визита в Казанскую церковь, на месте которой матушке Александре было видение Пресвятой Богородицы
- Побываем у мощей Святых Дивеевских сестёр
- Полюбуемся сохранившимися в четверике росписями дивеевских мастериц
- Направимся в Троицкий собор и приложимся к мощам Преподобного Серафима Саровского
- Пройдём вдоль канавки Царицы Небесной, которая считается одной из важнейших святынь монастыря
Поездка на святые Дивеевские источники
В 17 км от монастыря находится село с часовней и купальнями, где может искупаться каждый желающий. Гид расскажет, откуда пошло поверье, что родники выходят из земли там, где ступала нога Серафима Саровского. И раскроет подробности о Мельничной общине, «закрытом» городе и колючей проволоке.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Дивеево
- Стоимость указана за экскурсию на вашем транспорте
- По желанию можно пообедать в монастырской трапезной. Еда и напитки оплачиваются отдельно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — Организатор в Дивеево
Провела экскурсии для 17676 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывах
Фотографии от путешественников
Ю
Юнона
6 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересный собеседник, внимательный и знающий. Спасибо большое!
Дата посещения: 4 мая 2025
И
Ирина
3 ноя 2025
Лариса прекрасно провела экскурсию, с юмором и хорошим знанием материала. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую всем, кому интересна история этих мест.
Наталья
24 сен 2025
Отличная экскурсия!
Наталья интересно, содержательно рассказывала, ответила на все наши вопросы.
Спасибо большое, обязательно вернёмся.


Е
Елена
28 авг 2025
Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод Галина Павловна рассказала нам много интереснейших фактов и историй. Всё прошло на высшем уровне.
Е
Евгения
31 июл 2025
Отличный день!
Д
Дарья
19 июл 2025
Крайне не рекомендую данное турагентство в лице Оксаны.
Во-первых, на трипстере у ее экскурсий указаны неактуальные слоты. Мы хотели забронировать экскурсию в дивеево на 10 утра, согласно данному сайту, у Оксаны

Оксана
Ответ организатора:
Добрый день. В Дивеево и во Владимире регулярно блокируется сотовая связь и, к сожалению, гид не увидел оперативно информацию о
Ю
Юлий
19 июл 2025
Экскурсия интересная, емкая, без лишней воды.
Л
Людмила
6 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Александром! Человек который знает историю от и до, и сам является верующим человеком, что делает рассказ более эмоциональным и глубоким. Спасибо большое, если вернемся то обратимся к Вам! Удачи!
В
Валерий
15 июн 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Александру за очень интересное повествовани, огромные познания в освещаемом вопросе. Знание икон и святых. Куда подойти в первую очередь. К чему обязательно прикоснуться. На что обратить внимание. Огромное ему спасибо. И поклон…. Очень рекомендуем….
А
Анна
28 мая 2025
Чудесное незабываемое путешествие! Очарованы местом и гидом Александром. Очень довольны маршрутом и подачей информации. Огромное спасибо за подарки! Мы обязательно вернемся!
Ольга
5 мая 2025
Благодатные земли Дивеево мы посетили с Галиной, благодарим за чудесную экскурсию!
Деликатно, с глубоким историческим погружением в житие Серафима Саровского, матушек основательниц Дивеевского монастыря мы посетили все святыни этого места. Поездка в село Цыгановка на святой источник Серафима Саровского увенчала наше пребывание в Дивеево. Рекомендую.

А
Андрей
17 апр 2025
Большое спасибо нашему гиду Александру Анатольевичу за интересную экскурсию, глубокое понимание вопросов, знание материала, увлеченность и уважительное отношение.
Дмитрий
10 мар 2025
Александр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевый новодел. Александр ориентировал на что следует обратить внимание в разных храмах. Поездка на источники занимает минут 25. По дороге можно увидеть, если деревья без листвы, вдалеке монастырь в Сарове, где и жил Серафим Соровский Всем рекомендую
В
Виталий
25 фев 2025
Сопровождавший нас при посещении Дивеево Александр, оставил неизгладимое впечатление, как человек не только обладающий энциклопедическими знаниями предмета, но и сопричастностью к прошлому, настоящему и будущему земли Дивеево. С признательностью и уважением Виталий и Елена
О
Ольга
20 фев 2025
Экскурсию нам проводил Александр. Очень знающий человек, радеющий за свое дело. Узнали много нового, было о чем поговорить и подискутировать. Александр хороший человек и профессионал своего дела. Рекомендуем однозначно!
