Поездка к Серафимовым камням — возможность побывать там, где когда-то преклонял колени Серафим Саровский. Это особенные места: чистый, почти нетронутый лес, огромные камни, будто выросшие из-под земли, и молитва — тихая, собранная, сосредоточенная. Вы укроетесь от мирской суеты, насладитесь этим уединением и прикоснётесь к святыням.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Во время поездки мы:

пройдём с молитвой Богородичную аллею в Царском скиту

почитаем акафист батюшки Серафима, помолимся на ближних камнях

побудем с молитвой на дальнем камне батюшки Серафима

обольёмся водой из источника вблизи дальнего камня

заедем в старинную церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кремёнки

окунёмся в серебряную воду источника Явления Божией матери и наберём воду домой

Кому подойдёт поездка

Это не экскурсия в привычном смысле. Здесь главное не информация, а молитвенная тишина, внутренняя собранность и встреча с пространством, в котором когда-то молился батюшка Серафим. Мне важно создать атмосферу для этой встречи.

Понравится паломникам, которые хотят провести время в небольшой компании близких по духу людей и помолиться в Саровском лесу.

