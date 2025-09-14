Поездка к Серафимовым камням — возможность побывать там, где когда-то преклонял колени Серафим Саровский.
Это особенные места: чистый, почти нетронутый лес, огромные камни, будто выросшие из-под земли, и молитва — тихая, собранная, сосредоточенная. Вы укроетесь от мирской суеты, насладитесь этим уединением и прикоснётесь к святыням.
Это особенные места: чистый, почти нетронутый лес, огромные камни, будто выросшие из-под земли, и молитва — тихая, собранная, сосредоточенная. Вы укроетесь от мирской суеты, насладитесь этим уединением и прикоснётесь к святыням.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Во время поездки мы:
- пройдём с молитвой Богородичную аллею в Царском скиту
- почитаем акафист батюшки Серафима, помолимся на ближних камнях
- побудем с молитвой на дальнем камне батюшки Серафима
- обольёмся водой из источника вблизи дальнего камня
- заедем в старинную церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кремёнки
- окунёмся в серебряную воду источника Явления Божией матери и наберём воду домой
Кому подойдёт поездка
Это не экскурсия в привычном смысле. Здесь главное не информация, а молитвенная тишина, внутренняя собранность и встреча с пространством, в котором когда-то молился батюшка Серафим. Мне важно создать атмосферу для этой встречи.
Понравится паломникам, которые хотят провести время в небольшой компании близких по духу людей и помолиться в Саровском лесу.
Организационные детали
- Поездка проходит на вместительном внедорожнике Нива
- Одежду и обувь следует выбирать как для лёгкой прогулки по лесу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Дивеево
Провёл экскурсии для 31 туриста
Дивеево вдохновляет и исцеляет, открывает и заряжает. Я рад стать проводником по этому прекрасному месту.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
14 сен 2025
Нам очень понравилось, чудесный организатор Александр, экскурсия на камни супер с таким экскурсоводом, сегодняшний день был самым лучшим из трёх дней проведённых в Дивеево. Спасибо, Александру, обязательно вернёмся ещё
Дата посещения: 14 сентября 2025
С
Сергей
14 мая 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо!
Входит в следующие категории Дивеево
Похожие экскурсии из Дивеево
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Серафимо-Понетаевский монастырь
Откройте для себя историю монастыря, связанного с расколом в Дивеево. Уникальная возможность посетить закрытую территорию и узнать больше о судьбах монахинь
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.