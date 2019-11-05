Все экскурсии в Дивеево
Доступно 5 экскурсий 🚌 в Дивеево на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-10 чел.
Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку
В рамках расширенной экскурсии вы сможете получить подробную информацию о Дивеевском монастыре,...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Дивеево является духовным центром России и славится своим Серафимо-Дивеевским монастырем
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
5 850₽
за 1-10 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Открыть православное наследие Нижегородской земли
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 500₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по селу с посещением двух музеев
Поездка в Дивеево - это возможность полюбоваться величественными храмами Дивеевского монастыря и...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
1ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Село Дивеево - небольшой населенный пункт в Нижегородской области
Ежедневно
Последние отзывы «Экскурсии Дивеево»
- Отзыв на: По святым местам: в Дивеево и АрзамасББазин5 ноября 2019Экскурсия отличная Алексей молодец спасибо