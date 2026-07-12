Мои заказы

Экскурсии в Дивеево

Найдено 15 экскурсий в Дивеево, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
Пройти молитвенным путём в Царском скиту и почтить память святого старца
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Пешая
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 8950 ₽ за всё до 3 чел.
Из Нижнего Новгорода в дивное Дивеево
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода в дивное Дивеево
Побывать в монастыре - четвёртом уделе Богородицы - и познакомиться со всеми его святынями
Начало: В Нижнем Новгороде, по договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Серафимо-Дивеевский монастырь из Нижнего Новгорода
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Серафимо-Дивеевский монастырь из Нижнего Новгорода
Посетить четвёртый земной удел Богородицы и насладиться божественной атмосферой обители
Начало: В Нижнем Новгороде, по договорённости
16 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Храм без золота: из Дивеева в Кремёнки
На машине
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Храм без золота: из Дивеева в Кремёнки
Посетить церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы и набрать воды в роднике Явленный
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровенное Дивеево из Нижнего Новгорода
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровенное Дивеево из Нижнего Новгорода
Посетить знаменитый женский монастырь и святые источники за один день
Начало: В Нижнем Новгороде на площади Горького
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 42 000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Прикоснуться к духовному наследию Нижегородчины, посетив единственный удел Богородицы в России
Начало: В Нижнем Новгороде, на ул. Большая Покровская
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 25 400 ₽ за всё до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
4 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 350 ₽ за всё до 3 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево
3 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Погрузитесь в атмосферу святости и истории в Дивеево. Исследуйте величественные соборы и святые источники в уникальном путешествии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
9150 ₽ за всё до 3 чел.
В Дивеево из Арзамаса: поездка с аудиоэкскурсией
4 часа
2 отзыва
Аудиогид
В Дивеево из Арзамаса: поездка с аудиоэкскурсией
Начало: Арзамас, место вашего проживания
Сегодня в 09:00
10 авг в 14:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
4 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Начнем с источника преподобной Александры, который хранит древние предания и дарит умиротворение каждому посетителю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Пять чудотворных источников Дивеева с деликатным проводником
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пять чудотворных источников Дивеева с деликатным проводником
Бережно погрузиться в традиции паломничества через живые истории
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 5900 ₽ за всё до 5 чел.
Дивеево - православная Мекка России
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дивеево - православная Мекка России
Начало: Большая Покровская, 2
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
25 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
В Серафимо-Дивеевский монастырь из Нижнего Новгорода
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо большое!
Поездка в Дивеево прошла замечательно и это большая заслуга гида Михаила.
Вам был полезен этот отзыв?
М
За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
Дата посещения: 14 сен 2025
Нам очень понравилось, чудесный организатор Александр, экскурсия на камни супер с таким экскурсоводом, сегодняшний день был самым лучшим из трёх дней проведённых в Дивеево. Спасибо, Александру, обязательно вернёмся ещё
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
Дата посещения: 4 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересный собеседник, внимательный и знающий. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
к
Дивеево и его святыни
большое спасибо очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
А
В Серафимо-Дивеевский монастырь из Нижнего Новгорода
Михаил отличный гид и собеседник, обладает глубокими знаниями по истории Нижнего Новгорода, Нижегородской области, Дивеево и в целом истории России,
читать дальшеуменьшить

доходчиво, интересно и с новой стороны раскрывает "сухие" исторические факты, умеет не только рассказывать, но и слушать своих "подопечных", профессионально ведёт дискуссию на различные темы.
Михаил грамотно организовал экскурсию по времени - отправление, посещение всех запланированных мест, обед и др., было проведено очень комфортно, без стояния в очередях и т. п.
На протяжении всей экскурсии мы были окружены заботой и вниманием.
От экскурсии только положительные впечатления!
Рекомендую, выбирайте Михаила - не прогадаете!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Очень понравилась индивидуальная экскурсия по Дивеевскому монастырю. Гид Галина Павловна интересно и доступно рассказала об истории обители, её святынях и
читать дальшеуменьшить

традициях, ответила на все вопросы и создала очень спокойную, душевную атмосферу.
Экскурсия была хорошо организована, без спешки, поэтому удалось не только узнать много нового, но и спокойно почувствовать особую духовную атмосферу этого места.
Спасибо за содержательную и очень трогательную экскурсию, обязательно порекомендую её другим паломникам и туристам.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Из Нижнего Новгорода в дивное Дивеево
Посетили диво дивное - Дивеево!
Большое спасибо нашему гиду Кириллу! От начала и до конца наша поездка прошла умиротворенно и душевно!
Начну
читать дальшеуменьшить

по порядку. Поездка длительная и на машине. Кирилл отличный водитель, вел машину аккуратно и безопасно. Машина комфортная и чистая. За разговорами об истории наша поездка прошла незаметно.
Уже на месте, в Дивеево, прошли всё спокойно и без спешки. Кирилл показал и рассказал обо всех главных достопримечательностях.
Были большие очереди к иконе Божией Матери «Умиление» и мощам преподобного Серафима Саровского. Кирилл заранее занял для нас очередь, пока мы проходили по Святой Канавке.
Завершили нашу поездку на Святом источнике преподобного Серафима.
Обратная дорога также прошла незаметно и душевно. Пели песни и разговаривали.

Большое спасибо Кириллу за эту поездку! Ваше спокойствие, выдержка сделали эту поездку по истине духовной! Спасибо, что именно Вы были нашим проводником и познакомили нас с диво дивным - Дивеево! 🙏🏻

Посетили диво дивное - Дивеево!
Посетили диво дивное - Дивеево!
Посетили диво дивное - Дивеево!
Посетили диво дивное - Дивеево!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дивеево и его святыни
Все очень понравилось. Мы осматривали Дивеево с Галиной. Вместе с ней с нами не зримо ходим батюшка Серафим. Низкий поклон Галине и всех благ.
Вам был полезен этот отзыв?
Олег
Дивеево и его святыни
Галина - местный житель и знаток Дивеево. Во время прогулки по святыням мы прикоснулись к святыням и таинствам Дивеево, ощутили
читать дальшеуменьшить

благодать этого уникального места.
При посещении надо учитывать, что купель Серафима закрывается с 15 июня по 1 августа на технические работы. Но купель Казанской Бржей матери была открыта. к сожалению погода не позволила окунуться и погулять по этим благодатным местам, но мы обязательно вернемся ещё раз.

Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Дивеево и его святыни
Экскурсовод Галина - очень приятный, знающий и умелый рассказчик. С ней мы провели прекрасные часы в Дивеево. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 203 отзыва в Дивеево

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево

Самые популярные экскурсии в Дивеево
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
  1. За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево;
  2. Дивеево и его святыни;
  3. Из Нижнего Новгорода в дивное Дивеево;
  4. Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево;
  5. В Серафимо-Дивеевский монастырь из Нижнего Новгорода.
Что посмотреть в Дивеево
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Серафимо-Дивеевский монастырь;
  2. Дивеево;
  3. Святая Канавка;
  4. Благовещенский собор.
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в августе 2026
Сейчас в Дивеево можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 5000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Вашему вниманию представлены экскурсии по Дивеево, которые раскроют перед вами величие и красоту этого духовного центра. Подберите экскурсию, соответствующую вашим пожеланиям и бюджету. Наши экскурсии в Дивеево - это возможность прикоснуться к святости и познать духовное наследие региона