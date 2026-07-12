Экскурсии в Дивеево

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по порядку. Поездка длительная и на машине. Кирилл отличный водитель, вел машину аккуратно и безопасно. Машина комфортная и чистая. За разговорами об истории наша поездка прошла незаметно.

Уже на месте, в Дивеево, прошли всё спокойно и без спешки. Кирилл показал и рассказал обо всех главных достопримечательностях.

Были большие очереди к иконе Божией Матери «Умиление» и мощам преподобного Серафима Саровского. Кирилл заранее занял для нас очередь, пока мы проходили по Святой Канавке.

Завершили нашу поездку на Святом источнике преподобного Серафима.

Обратная дорога также прошла незаметно и душевно. Пели песни и разговаривали.



Большое спасибо Кириллу за эту поездку! Ваше спокойствие, выдержка сделали эту поездку по истине духовной! Спасибо, что именно Вы были нашим проводником и познакомили нас с диво дивным - Дивеево! 🙏🏻