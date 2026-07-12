Экскурсии в Дивеево

Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗа тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
Пройти молитвенным путём в Царском скиту и почтить память святого старца
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 8950 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода в дивное Дивеево
Побывать в монастыре - четвёртом уделе Богородицы - и познакомиться со всеми его святынями
Начало: В Нижнем Новгороде, по договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Серафимо-Дивеевский монастырь из Нижнего Новгорода
Посетить четвёртый земной удел Богородицы и насладиться божественной атмосферой обители
Начало: В Нижнем Новгороде, по договорённости
16 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Храм без золота: из Дивеева в Кремёнки
Посетить церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы и набрать воды в роднике Явленный
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровенное Дивеево из Нижнего Новгорода
Посетить знаменитый женский монастырь и святые источники за один день
Начало: В Нижнем Новгороде на площади Горького
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 42 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Прикоснуться к духовному наследию Нижегородчины, посетив единственный удел Богородицы в России
Начало: В Нижнем Новгороде, на ул. Большая Покровская
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 25 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 350 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Погрузитесь в атмосферу святости и истории в Дивеево. Исследуйте величественные соборы и святые источники в уникальном путешествии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
9150 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
В Дивеево из Арзамаса: поездка с аудиоэкскурсией
Начало: Арзамас, место вашего проживания
Сегодня в 09:00
10 авг в 14:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Начнем с источника преподобной Александры, который хранит древние предания и дарит умиротворение каждому посетителю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пять чудотворных источников Дивеева с деликатным проводником
Бережно погрузиться в традиции паломничества через живые истории
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 5900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дивеево - православная Мекка России
Начало: Большая Покровская, 2
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо большое!
Поездка в Дивеево прошла замечательно и это большая заслуга гида Михаила.
Поездка в Дивеево прошла замечательно и это большая заслуга гида Михаила.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 14 сен 2025
Нам очень понравилось, чудесный организатор Александр, экскурсия на камни супер с таким экскурсоводом, сегодняшний день был самым лучшим из трёх дней проведённых в Дивеево. Спасибо, Александру, обязательно вернёмся ещё
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Дата посещения: 4 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересный собеседник, внимательный и знающий. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
к
большое спасибо очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
А
Михаил отличный гид и собеседник, обладает глубокими знаниями по истории Нижнего Новгорода, Нижегородской области, Дивеево и в целом истории России,
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень понравилась индивидуальная экскурсия по Дивеевскому монастырю. Гид Галина Павловна интересно и доступно рассказала об истории обители, её святынях и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Посетили диво дивное - Дивеево!
Большое спасибо нашему гиду Кириллу! От начала и до конца наша поездка прошла умиротворенно и душевно!
Начну
Большое спасибо нашему гиду Кириллу! От начала и до конца наша поездка прошла умиротворенно и душевно!
Начну
Вам был полезен этот отзыв?
С
Все очень понравилось. Мы осматривали Дивеево с Галиной. Вместе с ней с нами не зримо ходим батюшка Серафим. Низкий поклон Галине и всех благ.
Вам был полезен этот отзыв?
Галина - местный житель и знаток Дивеево. Во время прогулки по святыням мы прикоснулись к святыням и таинствам Дивеево, ощутили
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсовод Галина - очень приятный, знающий и умелый рассказчик. С ней мы провели прекрасные часы в Дивеево. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 203 отзыва в Дивеево
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево
Самые популярные экскурсии в Дивеево
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
Что посмотреть в Дивеево
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в августе 2026
Сейчас в Дивеево можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 5000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Вашему вниманию представлены экскурсии по Дивеево, которые раскроют перед вами величие и красоту этого духовного центра. Подберите экскурсию, соответствующую вашим пожеланиям и бюджету. Наши экскурсии в Дивеево - это возможность прикоснуться к святости и познать духовное наследие региона