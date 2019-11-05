Экскурсии Дивеево

Все экскурсии в Дивеево

Доступно 5 экскурсий 🚌 в Дивеево на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 500
за 1-10 чел.
Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку
В рамках расширенной экскурсии вы сможете получить подробную информацию о Дивеевском монастыре,...
Ежедневно
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Дивеево является духовным центром России и славится своим Серафимо-Дивеевским монастырем
Ежедневно
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 850
за 1-10 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Открыть православное наследие Нижегородской земли
Экскурсия по селу с посещением двух музеев
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по селу с посещением двух музеев
Поездка в Дивеево - это возможность полюбоваться величественными храмами Дивеевского монастыря и...
Ежедневно
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Село Дивеево - небольшой населенный пункт в Нижегородской области
Ежедневно

Последние отзывы «Экскурсии Дивеево»

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