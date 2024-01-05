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Мини-группа
20 часов
Плато Лаго Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Начало: Дивноморское
«Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Абрау-Дюрсо: игристые вина и величественное озеро
Начало: Дивноморское
«Вы не только посетите завод, но и прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов»
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Горная Адыгея: Лаго-Наки
Начало: Дивноморское
«Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Рыбалка
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
«Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка»
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Пшады: водопады реки Жане, «Дивномедье» и родник Наташа
Начало: По договоренности
«Это впечатляющее природное чудо поразит вас своей изящной каскадной структурой и кристально чистой водой»
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Начало: По договорённости
«От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор5 января 2024Виды захватывают дух и восхищают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом! Если будет возможность,то с удовольствием повторю такой отдых!
Ответы на вопросы от путешественников по Дивноморскому в категории «Природа и пейзажи»
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