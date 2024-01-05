Необычные экскурсии по Дивноморскому

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные» в Дивноморском, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Лаго Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Мини-группа
20 часов
1 отзыв
Плато Лаго Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
В Абрау - Дюрсо из Дивноморского
Мини-группа
7 часов
В Абрау - Дюрсо из Дивноморского
Начало: Дивноморское
Расписание: 8.00,12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500 за человека
Абрау-Дюрсо: игристые вина и величественное озеро
Групповая
7 часов
Абрау-Дюрсо: игристые вина и величественное озеро
Начало: Дивноморское
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500 за человека
Горная Адыгея: Лаго-Наки
Групповая
20 часов
Горная Адыгея: Лаго-Наки
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Рыбалка
Групповая
3 часа
Рыбалка
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 000 за человека
Пшады: водопады реки Жане, «Дивномедье» и родник Наташа
Групповая
7 часов
Пшады: водопады реки Жане, «Дивномедье» и родник Наташа
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Мини-группа
4 часа
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дивноморскому в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дивноморском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Плато Лаго Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
  2. В Абрау - Дюрсо из Дивноморского
  3. Абрау-Дюрсо: игристые вина и величественное озеро
  4. Горная Адыгея: Лаго-Наки
  5. Рыбалка
Сколько стоит экскурсия по Дивноморскому в июне 2024
Сейчас в Дивноморском в категории "Необычные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 000 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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