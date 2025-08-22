Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Как фронт приближался к столице нашей Родины и как ценой невыносимых трудностей наша страна начинала ковать Победу.



О беспримерном бое бронепоезда № 73 читать дальше и как удалось в последний момент остановить прорыв Вермахта на Москву. Как совершил свой подвиг и ушёл в бессмертие Иван Харлов. Зачем забрали и отвезли в Кремль Колю Васильева, и как он дошёл до Берлина. Я расскажу как под Москвой мы сделали первые шаги по дороге Победы. Я расскажу про начало войны и первые тяжелые месяцы.Как фронт приближался к столице нашей Родины и как ценой невыносимых трудностей наша страна начинала ковать Победу.О беспримерном бое бронепоезда № 73 5 1 отзыв

Геннадий Ваш гид в Дмитрове Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком Когда По договоренности 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии Эта экскурсия о подвиге советских людей остановивших фашистскую армаду на подступах к столице и отбросивших её от Москвы. Бои за Перемиловскую высоту и освобождение Яхромы сотканы из сотен подвигов известных героев и практически забытых. О них моя экскурсия. История Великой Отечественной войны соткана из миллиона маленьких подвигов советского человека, из невообразимых потерь и лишений, из горьких поражений и Великих Побед! Одна из самых ярких была одержана в битве под Москвой. Когда казалось, что остановить фашистов уже невозможно, когда до Москвы оставалось всего несколько десятков километров, наша страна вздыбилась и откинула немцев от столицы. Знаковой страницей битвы за Москву стали бои на Перемиловской высоте. Где невероятным человеческим подвигом удалось остановить немецкие полчища. Здесь ковалось наше контрнаступление. Город Яхрома стал первым городом СССР, освобожденным от фашистских захватчиков во время контрнаступления под Москвой.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монумент «Героям битвы под Москвой» на Перемиловской высоте

Памятник пушке ЗИС-3 и последний бой Ивана Харлова

Водяная казарма и подвиг Коли Васильева

Стела «Яхрома - населенный пункт воинской доблести»

Мемориальный комплекс «Вечный огонь» Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Личные расходы

По дополнительному согласованию возможен солдатский обед. Где начинаем и завершаем? Начало: С. Перемилово Завершение: Г. Яхрома, пл. генерала Кузнецова Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.