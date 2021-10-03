Все экскурсии в Дмитрове
Доступно 4 экскурсии 🚌 в Дмитрове на 2021 год, 25 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Старцы наших дней: архимандрит Паисий
Автомобильная, паломническая поездка к старцу архимандриту Паисию (Столярову) в село Очево...
Ежедневно в 08:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
6 000₽
за 1-8 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Приглашаю вас посетить древнерусский город Дмитров, город Великих Князей Древней Руси
По договоренности в любой день недели
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 900₽
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Дмитров!
Самые интересные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 850₽
за 1-6 чел.
Дмитров — младший брат Москвы
Открыть увлекательную историю древнерусского города Великих Князей
Последние отзывы «Экскурсии Дмитрова»
- ААндрей3 октября 2021Большое спасибо Дмитрию за увлекательную прогулку по городу. Все очень понравилось: интересный рассказ о городе, прогулка по самым красивым местам Дмитрова. Два часа пролетели незаметно!
- ДДаниил2 октября 2021Дмитрий- очень позитивный и лёгкий человек для экскурсии. Мы получили ответы на все вопросы, классно провели время и точно ещё сходим с ним в новое место:) очень приятный бонус- его умиротворяющий приятный голос:)
- Отзыв на: Знакомьтесь, Дмитров!ИИрина24 августа 2021Экскурсия была замечательной! Юрий рассказал о городе много интересного и познавательного. Все прошло в спокойном темпе, как дружеская прогулка. Нам очень понравилось!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Дмитров!ЛЛюдмила12 августа 2021два часа пролетели как один миг, потому что изложена интересно, с хорошей речью, со знанием материала. Не утомительна. Рекомендую любому возрасту. От общения с Юрием получите большое удовольствие
- ВВиктор9 августа 2021Получили огромное удовольствие от экскурсии, которую Дмитрий провел в высшей степени профессионально. Он продемонстрировал. прекрасное знание материала, хороший русский язык, очень живую манеру изложения, умение "держать" аудиторию. . Захотелось сразу же записаться на другие экскурсии гида.