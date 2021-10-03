Экскурсии Дмитрова

Все экскурсии в Дмитрове

Доступно 4 экскурсии 🚌 в Дмитрове на 2021 год, 25 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Старцы наших дней: архимандрит Паисий
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-4 чел.
Старцы наших дней: архимандрит Паисий
Автомобильная, паломническая поездка к старцу архимандриту Паисию (Столярову) в село Очево...
Ежедневно в 08:00
Дмитров - младший брат Москвы
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 000
за 1-8 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Приглашаю вас посетить древнерусский город Дмитров, город Великих Князей Древней Руси
По договоренности в любой день недели
Знакомьтесь, Дмитров!
Индивидуальная экскурсия
4.3
7
4 900
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Дмитров!
Самые интересные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Дмитров — младший брат Москвы
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
5 850
за 1-6 чел.
Дмитров — младший брат Москвы
Открыть увлекательную историю древнерусского города Великих Князей

Последние отзывы «Экскурсии Дмитрова»

  • Отзыв на: Дмитров — младший брат Москвы
    А
    Андрей
    3 октября 2021
    5
    Большое спасибо Дмитрию за увлекательную прогулку по городу. Все очень понравилось: интересный рассказ о городе, прогулка по самым красивым местам Дмитрова. Два часа пролетели незаметно!
  • Отзыв на: Дмитров — младший брат Москвы
    Д
    Даниил
    2 октября 2021
    5
    Дмитрий- очень позитивный и лёгкий человек для экскурсии. Мы получили ответы на все вопросы, классно провели время и точно ещё сходим с ним в новое место:) очень приятный бонус- его умиротворяющий приятный голос:)
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Дмитров!
    И
    Ирина
    24 августа 2021
    5
    Экскурсия была замечательной! Юрий рассказал о городе много интересного и познавательного. Все прошло в спокойном темпе, как дружеская прогулка. Нам очень понравилось!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Дмитров!
    Л
    Людмила
    12 августа 2021
    5
    два часа пролетели как один миг, потому что изложена интересно, с хорошей речью, со знанием материала. Не утомительна. Рекомендую любому возрасту. От общения с Юрием получите большое удовольствие
  • Отзыв на: Дмитров — младший брат Москвы
    В
    Виктор
    9 августа 2021
    5
    Получили огромное удовольствие от экскурсии, которую Дмитрий провел в высшей степени профессионально. Он продемонстрировал. прекрасное знание материала, хороший русский язык, очень живую манеру изложения, умение "держать" аудиторию. . Захотелось сразу же записаться на другие экскурсии гида.
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