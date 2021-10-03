Отзыв на: Дмитров — младший брат Москвы А Андрей 5 Большое спасибо Дмитрию за увлекательную прогулку по городу. Все очень понравилось: интересный рассказ о городе, прогулка по самым красивым местам Дмитрова. Два часа пролетели незаметно!

Отзыв на: Дмитров — младший брат Москвы Д Даниил 5 Дмитрий- очень позитивный и лёгкий человек для экскурсии. Мы получили ответы на все вопросы, классно провели время и точно ещё сходим с ним в новое место:) очень приятный бонус- его умиротворяющий приятный голос:)

Отзыв на: Знакомьтесь, Дмитров! И Ирина 5 Экскурсия была замечательной! Юрий рассказал о городе много интересного и познавательного. Все прошло в спокойном темпе, как дружеская прогулка. Нам очень понравилось!

Отзыв на: Знакомьтесь, Дмитров! Л Людмила 5 два часа пролетели как один миг, потому что изложена интересно, с хорошей речью, со знанием материала. Не утомительна. Рекомендую любому возрасту. От общения с Юрием получите большое удовольствие