Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Увидеть главные места города и узнать о них занимательные факты на нескучной обзорной экскурсии
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютный старинный Дмитров
Познакомиться с одним из самых древних, красивых и благоустроенных городов области
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Былинный град Дмитров
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от 6959 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Посетить воссозданный Гокстадский корабль и погрузиться в быт средневекового человека
Начало: МО, Дмитровский район, пос. Муханки
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
10 авг в 12:30
2500 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
Откройте тайны Дмитрова вместе с гусляром и духом города. Узнайте легенды, выполняйте задания и наслаждайтесь увлекательной прогулкой
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 1200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: на перекрёстках русской истории
О древнем городе - с душою и знанием дела
13 авг в 10:30
17 авг в 10:30
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
Завтра в 16:00
10 авг в 09:00
от 7100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Начало: Россия, Московская область, Дмитров, Советская пло...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Полёт на воздушном шаре в Дмитрове
Над лесами, полями и реками
Начало: В Дмитровском районе
Расписание: ежедневно в 04:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 04:30
14 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Яхрома - город, где начиналась Победа в Великой Отечественной войне
Откройте для себя историческую Яхрому, где решалась судьба Москвы. Узнайте о подвигах и событиях, изменивших ход войны
Начало: В Яхроме
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров: за околицей моей души
Узнать и полюбить тихий деликатный город с громкой, героической историей
Начало: У ж/д вокзала
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дмитров. Первое знакомство с городом
Погрузитесь в атмосферу древнего Дмитрова, прогуливаясь по его историческим улочкам и открывая для себя уникальные памятники и архитектуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Битва под Москвой. Северный рубеж
Начало: С. Перемилово
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Дмитрову: от Юрия Долгорукого до наших дней
Начало: Дмитров, Историческая площадь
Завтра в 15:00
12 авг в 10:00
4250 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Экспедиция в постапокалипсис» в Дмитрове
Спасти тех, кто ещё здесь
Начало: У Вокзального переулка
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1450 ₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
Начало: Улица Московская, 3
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
940 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Дмитров - древний город четырёх корон
Пройти по улочкам, открыть символы прошлого и узнать о том, как здесь живут сейчас
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
10 авг в 15:00
11 авг в 12:00
от 5650 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваше путешествие по Дмитрову - и во времени (на вашем авто)
Русские князья, лягушки и герои России
Начало: На улице Профессиональная
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: на рубеже истории Москвы
Экскурсия по городу с посещением Перемиловской высоты
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
31 авг в 11:00
1 сен в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Дмитров: от удельного княжества до города воинской славы
Начало: Советская площадь, 11, памятник Юрию Долгорукому
Расписание: По договоренности
31 авг в 10:00
1 сен в 10:00
7500 ₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 14 мар 2026
Спасибо огромное! Было очень интересно и познавательно!
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Т
Дата посещения: 7 фев 2026
Огромное спасибо Виктору за экскурсию по истории Дмитрова! Без проводника мы бы не узнали столько интересных фактов. Даже дмитровчан было чем удивить. 2,5 часа пролетели незаметно, не смотря на мороз. От души рекомендую экскурсию и экскурсовода!
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В
Дата посещения: 4 окт 2025
Гид живой, увлечён своей работой. Рассказывает о городом доступной, увлекательно манере. За два часа не разу не хотелось прервать гида. Так держать, твердая 5.
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К
Дата посещения: 18 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Геннадием, интересное, легкое повествование, с юмором, интересные факты, фотографии. Для первого знакомства с городом идеально!
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Нам очень понравилось! Два часа экскурсии пролетели незаметно. Прогулялись по центру Дмитрова под байки ключника Геннадия. Рассказал историю, легенды и
+4
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И
Спасиб о Павлу за отличную прогулку. Он настоящий профессионал и эрудит, который увлеченно рассказывает о городе, оживляя историю деталями, легендами
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Е
Нам очень Понравилось!!!!
Увлеченность Креативность Профессионализм Геннадия сделало наше знакомство с Дмитровым особенно приятным, насыщенным и увлекательным! Свои фишечки, сказания, былины, исторические факты были преподнесены Геннадием интересно, эмоциально, вовлеченно!!!!!!
Увлеченность Креативность Профессионализм Геннадия сделало наше знакомство с Дмитровым особенно приятным, насыщенным и увлекательным! Свои фишечки, сказания, былины, исторические факты были преподнесены Геннадием интересно, эмоциально, вовлеченно!!!!!!
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Интересная экскурсия с интересным гидом, котопый знает и любит свой город и подает информацию в интерактивном виде.
+2
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И
Экскурсия понравилась. Очень интересно оказаться на месте боевых действий. Вспомнили и узнали новое о боевых действиях, защитниках и жителях Яхромы и Дмитрова. Спасибо Геннадию за идею и проведение такой экскурсии.
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Т
Замечательная экскурсия! Геннадий великолепный экскурсовод, влюбленный в свой город. два часа пролетели незаметно, но за это время мы узнали очень много про Дмитров и его знаменитых горожан. Однозначно советую этого экскурсовода.
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Всего 462 отзыва в Дмитрове
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Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову
Самые популярные экскурсии в Дмитрове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21:
Что посмотреть в Дмитрове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в августе 2026
Сейчас в Дмитрове можно забронировать 21 экскурсию от 940 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 462 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Исследуйте уникальные уголки Дмитрова, выбрав нашу экскурсию 'Буквица Дмитров'. Это путешествие подарит вам новые знания о древнерусском искусстве и письменности. Для тех, кто хочет увидеть город с высоты птичьего полета, предлагаем ночную Москву экскурсию на автобусе из Дмитрова – вас ждет волшебный вид на освещенный город. Планируйте свой визит в г. Дмитров на экскурсию, которая будет интересна как новичкам в путешествиях, так и опытным путешественникам