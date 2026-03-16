Найдено 21 экскурсия в Дмитрове , цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Исследуйте уникальные уголки Дмитрова, выбрав нашу экскурсию 'Буквица Дмитров'. Это путешествие подарит вам новые знания о древнерусском искусстве и письменности. Для тех, кто хочет увидеть город с высоты птичьего полета, предлагаем ночную Москву экскурсию на автобусе из Дмитрова – вас ждет волшебный вид на освещенный город. Планируйте свой визит в г. Дмитров на экскурсию, которая будет интересна как новичкам в путешествиях, так и опытным путешественникам