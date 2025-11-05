Дмитров - это не просто город, а настоящая историческая сокровищница. На экскурсии можно посетить Дмитровский кремль, где вы увидите уникальный архитектурный ансамбль. Величественный Успенский собор, построенный итальянскими мастерами, поразит своим великолепием. Борисоглебский монастырь, древнейшая обитель Подмосковья, откроет свои тайны.
Внутреннее убранство Борисоглебского собора, яркий образец московской архитектурной школы, станет настоящим открытием для любителей истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный Дмитровский кремль
- ⛪ Величественный Успенский собор
- 🖼️ Изразцовые композиции и иконостас
- 🕍 Борисоглебский монастырь
- 🎨 Московская архитектурная школа
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Дмитровский кремль
- Успенский собор
- Борисоглебский монастырь
- Борисоглебский собор
Описание экскурсии
Вы побываете в Дмитровском кремле — древнем городище — и познакомитесь со всем его архитектурным ансамблем.
Зайдёте в величественный Успенский собор, который в начале 16 века построили итальянские мастера.
Увидите сохранившиеся напоминания о прошлом — изразцовые композиции и пятиярусный иконостас.
Посетите мужской Борисоглебский монастырь — древнейшую обитель Подмосковья.
Рассмотрите внутреннее убранство Борисоглебского собора — яркого образца московской архитектурной школы начала 16 века.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Дмитрове
Провела экскурсии для 138 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аккредитованный гид Москвы и Московской области. Умею адаптировать экскурсии под ваши интересы, работаю как с индивидуальными путешественниками, так и с группами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Татьяна
5 ноя 2025
Спасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсию.
Организовано замечательно, заранее позвонила, все уточнили, проговорили. Посоветовала, где лучше припарковаться и прекрасные кафе, где можно поесть.
Во время экскурсии ответила на все вопросы. Было очень увлекательно, и время пролетело незаметно!
С удовольствием буду рекомендовать!
Ирина
7 окт 2025
Отличная получилась экскурсия по городу Дмитров. Татьяна лёгкий приятный человек, хорошо знает историю города и России. С погодой тоже повезло. По времени 2 часа вполне оптимально. Рекомендую.
В
Василий
29 сен 2025
Замечательная экскурсия и экскурсовод. Время пролетело незаметно (хотя экскурсия 2,5 часа) и, к сожалению, быстро. Узнали много нового.
Т
Татьяна
28 сен 2025
Татьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, что подстроились под наше сокращенное время 🥰
М
Маргарита
25 авг 2025
Отличная экскурсия. приятно прогуляться пешком по уютному городу. Хороший рассказ. глубокое погружение в материал. Татьяна - профессионал своего дела, ответила на вопросы, которые не относились к теме экскурсии. Отличный маршрут. Очень хорошая грамотная речь. И к тому же. Татьяна красивая обаятельная женщина.
Д
Дмитрий
3 авг 2025
Дмитров в рассказах Татьяны оживает, кремль, монастыри, старые улицы. Было интересно
Мария
2 авг 2025
Добрый день! Сегодня в компании Татьяны погуляли по уютному Дмитрову. Ни разу не пожалели, что остановили свой выбор на ней. Прекрасно подобранный материал для экскурсии, полученные ответы на наши дополнительные вопросики, комфортная погода - все сложилось в идеальный букет в этот день. С большим удовольствием вернемся к Татьяне! Рекомендуем, однозначно)
Н
Наталья
7 июл 2025
Татьяна - отличный экскурсовод! Эрудированая, грамотная речь, приветливая, хорошо составлен маршрут. Все замечательно, рекомендую!
Е
Елена
30 июн 2025
Рекомендую экскурсию, очень познавательно
Экскурсовод Татьяна большой профессионал, очень приятное общение
Спасибо большое
И
Ирина
13 мая 2025
Очень довольны экскурсией, которую проводила Татьяна. Профессионально, увлекательно, информативно. Прекрасно составлен маршрут. Татьяна влюбила нас в Дмитров. Замечательный гид, прекрасно владеющий материалом и чувствующий клиентов.
К
Константин
11 мая 2025
Спасибо Татьяне за замечательное знакомство с Дмитровым. В назначенное время Татьяна встретила нас и мы отправились по маршруту. Прогулка была по основным достопримечательностям Дмитрова.
А
Анна
27 апр 2025
Прекрасная экскурсия, гид: позитивная, знающая, беседовали не только о Дмитрове, с хорошей русской речью, любовью к своей профессии и улыбкой на лице. 2,5 часа пролетели незаметно, все было интересно.
А
Анастасия
14 апр 2025
Очень понравилась прогулка с Татьяной.
Хороший маршрут, много интересной информации. Прогулялись по основным достопримечательностям Дмитрова. Приемлемая цена. Экскурсию рекомендую.
Отдельное спасибо Татьяне, что дождалась нас.
Ю
Юлия
6 апр 2025
Путешествие с Татьяной было замечательным. Глубокое знание материала, хороший рассказ, грамотное составление плана экскурсии сделали прогулку интересной и не утомительной. Спасибо!
И
Ирина
31 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Татьяной, содержательно, комфортно, позитивно, классный маршрут, приятная компания с умным,образованным человеком, профессионалом своего дела, спасибо!
