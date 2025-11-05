Татьяна Спасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсию.

Организовано замечательно, заранее позвонила, все уточнили, проговорили. Посоветовала, где лучше припарковаться и прекрасные кафе, где можно поесть.



Во время экскурсии ответила на все вопросы. Было очень увлекательно, и время пролетело незаметно!

С удовольствием буду рекомендовать!

Ирина Отличная получилась экскурсия по городу Дмитров. Татьяна лёгкий приятный человек, хорошо знает историю города и России. С погодой тоже повезло. По времени 2 часа вполне оптимально. Рекомендую.

В Василий Замечательная экскурсия и экскурсовод. Время пролетело незаметно (хотя экскурсия 2,5 часа) и, к сожалению, быстро. Узнали много нового.



Татьяна не только рассказала об истории и достопримечательностях Дмитрова, но и показала умение очень хорошо общаться с любой аудиторией и показала знания, выходящие за пределы экскурсии

Т Татьяна Татьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, что подстроились под наше сокращенное время 🥰

М Маргарита Отличная экскурсия. приятно прогуляться пешком по уютному городу. Хороший рассказ. глубокое погружение в материал. Татьяна - профессионал своего дела, ответила на вопросы, которые не относились к теме экскурсии. Отличный маршрут. Очень хорошая грамотная речь. И к тому же. Татьяна красивая обаятельная женщина.

Д Дмитрий Дмитров в рассказах Татьяны оживает, кремль, монастыри, старые улицы. Было интересно

Мария Добрый день! Сегодня в компании Татьяны погуляли по уютному Дмитрову. Ни разу не пожалели, что остановили свой выбор на ней. Прекрасно подобранный материал для экскурсии, полученные ответы на наши дополнительные вопросики, комфортная погода - все сложилось в идеальный букет в этот день. С большим удовольствием вернемся к Татьяне! Рекомендуем, однозначно)

Н Наталья Татьяна - отличный экскурсовод! Эрудированая, грамотная речь, приветливая, хорошо составлен маршрут. Все замечательно, рекомендую!

Е Елена Рекомендую экскурсию, очень познавательно

Экскурсовод Татьяна большой профессионал, очень приятное общение

Спасибо большое

И Ирина Очень довольны экскурсией, которую проводила Татьяна. Профессионально, увлекательно, информативно. Прекрасно составлен маршрут. Татьяна влюбила нас в Дмитров. Замечательный гид, прекрасно владеющий материалом и чувствующий клиентов.

К Константин Спасибо Татьяне за замечательное знакомство с Дмитровым. В назначенное время Татьяна встретила нас и мы отправились по маршруту. Прогулка была по основным достопримечательностям Дмитрова.

Узнали много интересной информации. Отлично провели время в компании с профессиональным эрудированным гидом.

А Анна Прекрасная экскурсия, гид: позитивная, знающая, беседовали не только о Дмитрове, с хорошей русской речью, любовью к своей профессии и улыбкой на лице. 2,5 часа пролетели незаметно, все было интересно.

Спасибо огромное, Вы создали, определили наши воспоминания о городе!

А Анастасия Очень понравилась прогулка с Татьяной.

Хороший маршрут, много интересной информации. Прогулялись по основным достопримечательностям Дмитрова. Приемлемая цена. Экскурсию рекомендую.

Отдельное спасибо Татьяне, что дождалась нас.

Ю Юлия Путешествие с Татьяной было замечательным. Глубокое знание материала, хороший рассказ, грамотное составление плана экскурсии сделали прогулку интересной и не утомительной. Спасибо!