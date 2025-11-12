Вы узнаете, как из маленького удельного княжества XII века этот город станет символом воинской славы в XX веке, истинным защитником столицы. Мы полюбуемся архитектурой старинного Дмитрова и современными творениями скульпторов. Что вас ждет:

Вы узнаете, как появился Дмитров, какие князья и государи его посещали, прогуляемся по древним кремлевским валам, посетим древний Успенский собор, где сохранились уникальные рельефные изразцы, познакомимся со скульптурами местных горожан, уникальным фонтаном Ожидание и, конечно, увидим самый большой памятник князю Юрию Долгорукому;

Продолжим наш маршрут в Борисоглебском монастыре, где Вы также сможете посетить древний храм, окунуться в атмосферу маленького райского уголка, расположившегося на территории монастыря, одними из обитателей которого являются прекрасные павлины;

Конечно, вы услышите, какие промыслы были визитной карточкой города в прошлые века, узнаете как менялся облик города, какие известные горожане-дмитровцы оставили свой памятный исторический след;

Узнаете непростую историю создания канала им. Москвы — Москва-Волга, а также сможете его увидеть;

Продолжим нашу экскурсию посещением самого значимого места для Москвы, где в ноябре 1941 года были остановлены немецкие войска — Перемиловской высоты, места боевой славы, где Р. Рождественский оставил свои знаменитые строки: «Запомните: От этого порога В лавине дыма, крови и невзгод, Здесь в сорок первом началась дорога В победоносный Сорок пятый год». При желании можем завершить экскурсию в Жестылево — уникальном по своей природной красоте месте, где прекрасно сохранилась Покровская церковь 1904 года. Здесь можно будет искупаться в святом источнике, или набрать святой воды. Важная информация:.

