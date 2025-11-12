Индивидуальная экскурсия по Дмитрову с посещением территории Кремля, Успенского собора, Борисоглебского монастыря и скульптурных групп. В программу также входит посещение Перемиловской высоты — места боевой славы в битве за Москву 1941 г. с подробным рассказом.
Завершается программа экскурсии в Жестылево, осмотром Покровской церкви и посещением Святого источника и купели.
Время начала: 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы узнаете, как из маленького удельного княжества XII века этот город станет символом воинской славы в XX веке, истинным защитником столицы. Мы полюбуемся архитектурой старинного Дмитрова и современными творениями скульпторов. Что вас ждет:
- Вы узнаете, как появился Дмитров, какие князья и государи его посещали, прогуляемся по древним кремлевским валам, посетим древний Успенский собор, где сохранились уникальные рельефные изразцы, познакомимся со скульптурами местных горожан, уникальным фонтаном Ожидание и, конечно, увидим самый большой памятник князю Юрию Долгорукому;
- Продолжим наш маршрут в Борисоглебском монастыре, где Вы также сможете посетить древний храм, окунуться в атмосферу маленького райского уголка, расположившегося на территории монастыря, одними из обитателей которого являются прекрасные павлины;
- Конечно, вы услышите, какие промыслы были визитной карточкой города в прошлые века, узнаете как менялся облик города, какие известные горожане-дмитровцы оставили свой памятный исторический след;
- Узнаете непростую историю создания канала им. Москвы — Москва-Волга, а также сможете его увидеть;
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дмитровский кремль
- Древние валы
- Успенский собор
- Борисоглебский монастырь
- Перемиловская высота - место боевой славы в битве под Москвой, в ноябре 1941 г
- Канал Москва-Волга
- Скульптурные группы
- Фонтан «ожидание»
- Перемиловская высота, мемориал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дорога до Перемиловской высоты и обратно (на городском автобусе или на транспорте экскурсантов)
- Дорога до Жестылево и обратно (на такси или на транспорте экскурсантов)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская площадь, 11, памятник Юрию Долгорукому
Завершение: Перемиловская высота, монумент
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит пешком по городской части. До Перемиловской высоты и обратно добираемся на городском автобусе (проезд оплачивается самостоятельно и не входит в стоимость экскурсии), или на транспорте заказчика
- Необходимо позаботиться об удобной одежде и обуви
- Вы можете внести только предоплату за экскурсию на сайте, только после подтверждения бронирования, а потом остаток оплатить гиду, или полностью оплатить всю стоимость гиду после проведения экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
