Выбирайте и другие экскурсии в Дмитрове

Куда съездить на день из Москвы? Дмитров на реке Яхрома - один из лучших вариантов.Прогулка по красивым площадям, изучение церквей и монастырей, восхождение на высокие валы и поиск старинных домов.

Узнайте о русских князьях, роли Дмитрова как защитника Москвы и его современной жизни. Посетите Дмитровский кремль, Успенский собор, Борисоглебский монастырь и парк «Подлипичье». Возможен визит в музеи: Дмитровский Кремль, дом-музей Кропоткина и музей Лягушки. Экскурсию проведет профессиональный гид

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Святыни, валы и улочки Дмитрова

За 2 часа мы успеем обойти главные достопримечательности уютного города. Погуляем по территории древнего Дмитровского кремля, где держали оборону русские воины, и посетим белоснежный Успенский собор 16 века — здесь сохранился дивный резной иконостас. Дальше по плану Борисоглебский монастырь — старинное, намоленное и умиротворенное место с интересной судьбой. А еще погуляем по парку «Подлипичье» и поговорим о его связи с красивейшей Казанской церковью 18 века.

Если захотите, можно также посетить музей «Дмитровский Кремль», дом-музей Кропоткина и даже музей Лягушки с коллекцией, собранной любителями этих земноводных!

Прогулка сквозь века Дмитрова

На фоне старинных «брендов» города я расскажу о его пути от основания до наших дней. Вы узнаете, кем были Дмитрий Солунский и князь Всеволод, как они связаны с Дмитровом и друг с другом. Услышите, где в городе находится памятник с фамилией генерала-предателя Власова и что роднит Дмитров, Звенигород и Москву.

Организационные детали