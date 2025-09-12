Выбирайте и другие экскурсии в Дмитрове

Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Куда съездить на день из Москвы? Дмитров на реке Яхрома - один из лучших вариантов.
Прогулка по красивым площадям, изучение церквей и монастырей, восхождение на высокие валы и поиск старинных домов. читать дальшеуменьшить
Узнайте о русских князьях, роли Дмитрова как защитника Москвы и его современной жизни. Посетите Дмитровский кремль, Успенский собор, Борисоглебский монастырь и парк «Подлипичье». Возможен визит в музеи: Дмитровский Кремль, дом-музей Кропоткина и музей Лягушки. Экскурсию проведет профессиональный гид
За 2 часа мы успеем обойти главные достопримечательности уютного города. Погуляем по территории древнего Дмитровского кремля, где держали оборону русские воины, и посетим белоснежный Успенский собор 16 века — здесь сохранился дивный резной иконостас. Дальше по плану Борисоглебский монастырь — старинное, намоленное и умиротворенное место с интересной судьбой. А еще погуляем по парку «Подлипичье» и поговорим о его связи с красивейшей Казанской церковью 18 века.
Если захотите, можно также посетить музей «Дмитровский Кремль», дом-музей Кропоткина и даже музей Лягушки с коллекцией, собранной любителями этих земноводных!
Прогулка сквозь века Дмитрова
На фоне старинных «брендов» города я расскажу о его пути от основания до наших дней. Вы узнаете, кем были Дмитрий Солунский и князь Всеволод, как они связаны с Дмитровом и друг с другом. Услышите, где в городе находится памятник с фамилией генерала-предателя Власова и что роднит Дмитров, Звенигород и Москву.
Организационные детали
Посещение платных музеев по желанию. Входные билеты не включены в стоимость.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лиры Никольской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Дмитрове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4718 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, читать дальшеуменьшить
где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
5
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–
2
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1
–
Лариса
Мы отлично прогулялись с Марией. Экскурсия была замечательная, узнали много интересного о городе. Мы остались довольны и будем рекомендовать друзьям. Спасибо большое!
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Татьяна
02 января мы были с Дмитрием на пешей экскурсии в Дмитрове. Экскурсия прошла в неспешной душевной атмосфере, очень познавательная и запоминающаяся. Общение с Дмитрием очень комфортное. Мы готовы продолжать наше экскурсионное общение с Дмитрием и в других городах Московской области.
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О
Оксана
Экскурсия замечательная, не успели оглянуться, а уже прошло два часа. Дмитрий прекрасный рассказчик, очень эрудирован, может ответить на любой вопрос. Экскурсия построена так, что находишься все время в движении, сменяется картинка и рассказ и к сожалению все закончилось. Не думали, что Дмитров такой уютный, с богатой историей город. Благодаря Дмитрию познакомились и с историей города и знаковыми местами. Спасибо.
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Маргарита
Спасибо Дмитрию за интересную и душевную экскурсию по Дмитрову. Очень хорошо погуляли и узнали много новых деталей об истории нашей страны. Дмитрий, спасибо!!! Обязательно еще встретимся!
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Н
Наталья
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось!
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Мария
Хорошая крепкая экскурсия. Больше похожа на обзорную, чем на погружение в историю города. Но, собственно, в описании программы это и не заявляется
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