Уютный старинный Дмитров

Познакомиться с одним из самых древних, красивых и благоустроенных городов области

4
1 отзыв
Индивидуальная
Среди холмов «подмосковных Альп» раскинулся город, основанный всего на десяток лет позже первопрестольной.

Вы прикоснетесь к его истокам у крепостных валов 12 века.

Узнаете, почему его называют градом четырех корон, какие сокровища таят местные святыни и как Дмитров стал центром «стройки века».

А гуляя по пешеходным улочкам, увидите, как гармонично организована городская среда.
Уютный старинный Дмитров
Уютный старинный Дмитров
Уютный старинный Дмитров
Уютный старинный Дмитров
Уютный старинный Дмитров
Уютный старинный Дмитров
Уютный старинный Дмитров
Уютный старинный Дмитров
Уютный старинный Дмитров
Уютный старинный Дмитров
Уютный старинный Дмитров
Уютный старинный Дмитров
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Что вас ожидает

Исторический центр и знаковые места

У крепостных валов, с которых открываются вдохновляющие панорамы, я расскажу о памятнике оборонного зодчества 12 века и зарождении Дмитрова. Вы узнаете о его легендарном основателе и проследите ключевые вехи города на территории кремля. Здесь компактно расположены присутственные места, здание Дворянского собрания, тюремный дворик, гимназия и старинные церкви. Кроме того, вы познакомитесь с волшебными «Горожанами» на улице с целым скульптурным музеем под открытым небом. Услышите историю строительства Савеловской железной дороги и увидите красивую водонапорную башню.

Храмы Дмитрова

Особое внимание уделим главной жемчужине кремля — Успенскому собору, построенному в 16 веке итальянскими мастерами. Я расскажу о его уникальных керамических панно и старинном иконостасе. Также вы осмотрите памятники позапрошлого столетия — Елизаветинскую церковь и часовню Александр Невского. А позже отправимся в Борисоглебский монастырь 12 века — немноголюдную и уединенную обитель с очень уютной территорией, где живут павлины, есть святой источник и всегда можно купить свежую выпечку в монастырской трапезной.

Любопытные факты и загадки

Вы узнаете, какую роль в истории города сыграл ледник и как лягушки спасли Дмитров (можно будет даже посетить посвященный им музей). Выясните, почему город называют «град четырех корон» и как его коснулись княжеские разборки времен Ивана Грозного. Поговорим о том, чем жили и промышляли дмитровские купцы в 19 веке. Как город стал центром «стройки века», зачем Москве так нужен был канал Москва-Волга и какие знаковые события здесь произошли в ходе битвы за столицу в 1941 году.

Организационные детали

  • К месту встречи вам нужно приехать самостоятельно. Удобно добираться электричкой с Савеловского вокзала, время в пути примерно 1 ч. 30 мин.
  • Возможно посещение музея-заповедника «Дмитровский Кремль», дома-музея Кропоткина и других заведений (билеты оплачиваются дополнительно)
  • Для группы больше 10 участников доплата составит 600 руб. /человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж / д вокзала Дмитрова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
К
7 апр 2022
В целом экскурсия понравилась. Экскурсовод Ольга очень интересно и подробно рассказала о достопримечательностях и исторических событиях связанных с городом. Единственное, может быть стоит добавить еще места для посещения.

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