Нескучное погружение в историю, архитектуру и природу русской провинции
На пешеходной экскурсии по историческому центру старинного Дмитрова за 2 часа мы осмотрим основные достопримечательности. Вы узнаете интересные факты из истории дмитровского края и жизни его обитателей. Полюбуетесь здешней архитектурой и ощутите колорит неспешной жизни провинциального города.
Мы прогуляемся по зелёным улицам и уютным площадям старого Дмитрова, заботливо украшенных современной скульптурой. Полюбуемся живописными окрестностями с высоты древних валов кремля; войдём на его территорию через деревянные Никольские ворота и посетим величественный Успенский собор — самый знаменитый памятник древнерусской архитектуры города. У вас также появится уникальная возможность прогуляться по настоящему тюремному дворику 19 века. Во время экскурсии мы насладимся видом Дмитрова от парка старинного села «Подлипичье» с его уединённой усадьбой и побываем в древнем Борисоглебском монастыре.
Темы
Я расскажу о славной истории Дмитрова, о его значении в судьбе России. Особое внимание уделю прочным историческим и культурным взаимосвязям этого города с Москвой. Мы познакомимся с замечательными дмитровчанами: с епископом Серафимом Звездинским, князем-революционером Петром Кропоткиным, бывшим московским губернатором Владимиром Голицыным и другими людьми, когда-то оказавшимися на дмитровской земле и полюбившими её. Вместе мы пройдём дорогой, по которой ступала нога святой Елисаветы Феодоровны Романовой и узнаем, как этот живописный край вдохновлял художников Васнецовых. На старых открытках и фотографиях увидим, как выглядели улицы и горожане прошлого. Почувствуем былинный дух в современности! А главное, во время нашей прогулки отдохнём от суеты больших городов и насладимся обаянием русской провинции.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Во время прогулки мы посетим действующий православный храм и монастырь. Позаботьтесь, пожалуйста, о подходящей одежде и удобной обуви.
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Дмитрове
Провёл экскурсии для 919 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел, я родился и живу в Москве. С детства увлекаюсь её историей и архитектурой, люблю гулять по старинным улицам и узнавать о них интересные факты. Именно поэтому я стал профессиональным гидом. С радостью поделюсь своими эмоциями и накопленными знаниями!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
12 мая 2024
Ничего лишнего, Павел хороший рассказчик. От города осталось очень приятное впечатление
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Людмила
1 мая 2024
Очень интересная и насыщенная информацией экскурсия. Павел не только рассказал историю города, но и дополнил её интересными хужожественными деталями, справками, иллюстрациями выходя за пределы исторического экскурса. Павел, спасибо вам! Уверенна, что и другие экскурсии у вас тоже интересные) До новых встреч!
Ольга
15 апр 2024
Два часа экскурсии с Павлом прошли на одном дыхании, узнали много интересных фактов о городе Дмитров. Павел интересный рассказчик и собеседник, маршрут построен удобно, предусмотрены локации для отдыха во время пешей прогулки. Очень рекомендуем Павла. Большое спасибо.
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Наталья
30 мар 2024
Спасибо Павлу за экскурсию. Рассказ о Дмитровских достопримечательностях был увлекательным и живым. Были с детьми 10 лет, Павлу удалось и их увлечь. Рекомендую!
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