На пешеходной экскурсии по историческому центру старинного Дмитрова за 2 часа мы осмотрим основные достопримечательности. Вы узнаете интересные факты из истории дмитровского края и жизни его обитателей. Полюбуетесь здешней архитектурой и ощутите колорит неспешной жизни провинциального города.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут

Мы прогуляемся по зелёным улицам и уютным площадям старого Дмитрова, заботливо украшенных современной скульптурой. Полюбуемся живописными окрестностями с высоты древних валов кремля; войдём на его территорию через деревянные Никольские ворота и посетим величественный Успенский собор — самый знаменитый памятник древнерусской архитектуры города. У вас также появится уникальная возможность прогуляться по настоящему тюремному дворику 19 века. Во время экскурсии мы насладимся видом Дмитрова от парка старинного села «Подлипичье» с его уединённой усадьбой и побываем в древнем Борисоглебском монастыре.

Темы

Я расскажу о славной истории Дмитрова, о его значении в судьбе России. Особое внимание уделю прочным историческим и культурным взаимосвязям этого города с Москвой. Мы познакомимся с замечательными дмитровчанами: с епископом Серафимом Звездинским, князем-революционером Петром Кропоткиным, бывшим московским губернатором Владимиром Голицыным и другими людьми, когда-то оказавшимися на дмитровской земле и полюбившими её. Вместе мы пройдём дорогой, по которой ступала нога святой Елисаветы Феодоровны Романовой и узнаем, как этот живописный край вдохновлял художников Васнецовых. На старых открытках и фотографиях увидим, как выглядели улицы и горожане прошлого. Почувствуем былинный дух в современности! А главное, во время нашей прогулки отдохнём от суеты больших городов и насладимся обаянием русской провинции.

Организационные детали