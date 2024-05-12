Былинный град Дмитров

Нескучное погружение в историю, архитектуру и природу русской провинции
На пешеходной экскурсии по историческому центру старинного Дмитрова за 2 часа мы осмотрим основные достопримечательности. Вы узнаете интересные факты из истории дмитровского края и жизни его обитателей. Полюбуетесь здешней архитектурой и ощутите колорит неспешной жизни провинциального города.
5
4 отзыва
Былинный град Дмитров
Былинный град Дмитров
Былинный град Дмитров
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут

Мы прогуляемся по зелёным улицам и уютным площадям старого Дмитрова, заботливо украшенных современной скульптурой. Полюбуемся живописными окрестностями с высоты древних валов кремля; войдём на его территорию через деревянные Никольские ворота и посетим величественный Успенский собор — самый знаменитый памятник древнерусской архитектуры города. У вас также появится уникальная возможность прогуляться по настоящему тюремному дворику 19 века. Во время экскурсии мы насладимся видом Дмитрова от парка старинного села «Подлипичье» с его уединённой усадьбой и побываем в древнем Борисоглебском монастыре.

Темы

Я расскажу о славной истории Дмитрова, о его значении в судьбе России. Особое внимание уделю прочным историческим и культурным взаимосвязям этого города с Москвой. Мы познакомимся с замечательными дмитровчанами: с епископом Серафимом Звездинским, князем-революционером Петром Кропоткиным, бывшим московским губернатором Владимиром Голицыным и другими людьми, когда-то оказавшимися на дмитровской земле и полюбившими её. Вместе мы пройдём дорогой, по которой ступала нога святой Елисаветы Феодоровны Романовой и узнаем, как этот живописный край вдохновлял художников Васнецовых. На старых открытках и фотографиях увидим, как выглядели улицы и горожане прошлого. Почувствуем былинный дух в современности! А главное, во время нашей прогулки отдохнём от суеты больших городов и насладимся обаянием русской провинции.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Во время прогулки мы посетим действующий православный храм и монастырь. Позаботьтесь, пожалуйста, о подходящей одежде и удобной обуви.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
12 мая 2024
Ничего лишнего, Павел хороший рассказчик. От города осталось очень приятное впечатление
Л
1 мая 2024
Очень интересная и насыщенная информацией экскурсия. Павел не только рассказал историю города, но и дополнил её интересными хужожественными деталями, справками, иллюстрациями выходя за пределы исторического экскурса.
Павел, спасибо вам! Уверенна, что и другие экскурсии у вас тоже интересные) До новых встреч!
Ольга
15 апр 2024
Два часа экскурсии с Павлом прошли на одном дыхании, узнали много интересных фактов о городе Дмитров. Павел интересный рассказчик и собеседник, маршрут построен удобно, предусмотрены локации для отдыха во время пешей прогулки. Очень рекомендуем Павла. Большое спасибо.
Н
30 мар 2024
Спасибо Павлу за экскурсию. Рассказ о Дмитровских достопримечательностях был увлекательным и живым.
Были с детьми 10 лет, Павлу удалось и их увлечь.
Рекомендую!

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