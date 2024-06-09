Есть в Дмитрове историй, сказаний да былей целый сундук! Сюжеты в сундуке собраны самые разнообразные: для детей и взрослых, страшные и романтичные, мистические и вполне обыкновенные. Они заставят вас смеяться и грустить, удивляться и задумываться. Ключ от сундука хранится у гида. Он истории расскажет да город покажет. Шутками да прибаутками задуматься заставит и удачу подарит.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Во время неспешной прогулки по исторической части Дмитрова вы прикоснётесь к древнему камню Юрия Долгорукого и подниметесь на крепостной вал. Узнаете историю Креста Животворящего, посетите места присутственные да тюремным двориком пройдётесь. Прикоснётесь к горожанам 19 века и с князем Кропоткиным познакомитесь. Дойдёте до Ленина с Долгоруким и услышите городскую легенду, как мудрость вековую обрести. А ещё раскроете:

Для чего дружинники шеломами землю носили

Как Пётр I Дмитров и Санкт-Петербург связал

Куда убежал котёнок с памятника Князю Кропоткину

Для чего крепостной воробьёв красил

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит интересные истории слушать и выводы из них делать. Тем, кто в чудеса да сказки правдивые верит. Тем, кому лет 5 уже исполнилось, а до сотни он ещё не добрался.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.