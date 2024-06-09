Есть в Дмитрове историй, сказаний да былей целый сундук! Сюжеты в сундуке собраны самые разнообразные: для детей и взрослых, страшные и романтичные, мистические и вполне обыкновенные. Они заставят вас смеяться и грустить, удивляться и задумываться. Ключ от сундука хранится у гида. Он истории расскажет да город покажет. Шутками да прибаутками задуматься заставит и удачу подарит.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Во время неспешной прогулки по исторической части Дмитрова вы прикоснётесь к древнему камню Юрия Долгорукого и подниметесь на крепостной вал. Узнаете историю Креста Животворящего, посетите места присутственные да тюремным двориком пройдётесь. Прикоснётесь к горожанам 19 века и с князем Кропоткиным познакомитесь. Дойдёте до Ленина с Долгоруким и услышите городскую легенду, как мудрость вековую обрести. А ещё раскроете:
- Для чего дружинники шеломами землю носили
- Как Пётр I Дмитров и Санкт-Петербург связал
- Куда убежал котёнок с памятника Князю Кропоткину
- Для чего крепостной воробьёв красил
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит интересные истории слушать и выводы из них делать. Тем, кто в чудеса да сказки правдивые верит. Тем, кому лет 5 уже исполнилось, а до сотни он ещё не добрался.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваш гид в Дмитрове
Меня зовут Геннадий. Около 10 лет играл в КВН, а потом 5 лет тренерствовал там же. Но это не главное. Ещё я ведущий банкетных, городских и областных мероприятий. Но это тоже не главное. Главное, что я люблю родную землю, страну и город.Задать вопрос
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