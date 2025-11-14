Джип-тур на Домбай предлагает уникальную возможность увидеть величественный Эльбрус, исследовать сырные пещеры и насладиться видами Черного озера в Теберде.
Участники смогут покорить гору Мусса-Ачитара на высоте 3200 метров, наслаждаясь разнообразием горных ландшафтов.
Это путешествие подходит для любителей природы и активного отдыха, желающих погрузиться в атмосферу горного величия и насладиться захватывающими видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Незабываемое путешествие на джипах
- 🏔️ Величественные виды Эльбруса
- 🧀 Посещение уникальных сырных пещер
- 🌊 Прекрасное Черное озеро
- ⛰️ Подъем на гору Мусса-Ачитара
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Черное озеро
- Мусса-Ачитара
Описание экскурсии
Предлагаем отправиться в уникальное по своей красоте место — Домбай.
По пути увидим величавый Эльбрус, залезем в сырные пещеры, увидим уникальное Черное озеро в Теберде и покорим гору Мусса-Ачитара высотой 3200 метров над уровнем моря. Вы насладитесь красотой дикой природы и разнообразием горных ландшафтов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение гида-водителя и все переезды по программе
- Трансфер от и до места проживания в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
- Помощь и консультация нашей команды в подготовке к путешествию
Что не входит в цену
- Питание в проверенных кафе с местной кухней (оплачивается отдельно на месте, примерно 600800 руб. /чел)
- Подъем по канатной дороге: стоимость зависит от типа канатной дороги и высоты подъема - до 2300 руб/чел
- Экосборы на некоторых локациях - 100-200 руб/чел
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алик — Тревел-эксперт
Я — гид с более чем 10-летним опытом, с которым вы точно не соскучитесь! Со мной всегда интересно, весело, надежно и безопасно. Я создаю активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после которых
