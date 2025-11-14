Мои заказы

Джип-тур в мини-группе на Домбай

Отправляйтесь в захватывающее путешествие на Домбай, где вас ждут величественный Эльбрус, сырные пещеры и Черное озеро. Откройте для себя красоту гор
Джип-тур на Домбай предлагает уникальную возможность увидеть величественный Эльбрус, исследовать сырные пещеры и насладиться видами Черного озера в Теберде.

Участники смогут покорить гору Мусса-Ачитара на высоте 3200 метров, наслаждаясь разнообразием горных ландшафтов.

Это путешествие подходит для любителей природы и активного отдыха, желающих погрузиться в атмосферу горного величия и насладиться захватывающими видами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Незабываемое путешествие на джипах
  • 🏔️ Величественные виды Эльбруса
  • 🧀 Посещение уникальных сырных пещер
  • 🌊 Прекрасное Черное озеро
  • ⛰️ Подъем на гору Мусса-Ачитара
Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Черное озеро
  • Мусса-Ачитара

Описание экскурсии

Предлагаем отправиться в уникальное по своей красоте место — Домбай.

По пути увидим величавый Эльбрус, залезем в сырные пещеры, увидим уникальное Черное озеро в Теберде и покорим гору Мусса-Ачитара высотой 3200 метров над уровнем моря. Вы насладитесь красотой дикой природы и разнообразием горных ландшафтов.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное сопровождение гида-водителя и все переезды по программе
  • Трансфер от и до места проживания в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
  • Помощь и консультация нашей команды в подготовке к путешествию
Что не входит в цену
  • Питание в проверенных кафе с местной кухней (оплачивается отдельно на месте, примерно 600800 руб. /чел)
  • Подъем по канатной дороге: стоимость зависит от типа канатной дороги и высоты подъема - до 2300 руб/чел
  • Экосборы на некоторых локациях - 100-200 руб/чел
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алик
Алик — Тревел-эксперт
Я — гид с более чем 10-летним опытом, с которым вы точно не соскучитесь! Со мной всегда интересно, весело, надежно и безопасно. Я создаю активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после которых
читать дальше

вы обязательно скажете: «Хочу еще!». Каждая поездка насыщенная и подарит ощущение длительного отдыха, даже если это всего один день. Мне известны секретные тропы и невероятно красивые места, где мало туристов. Со мной у вас есть уникальная возможность увидеть то, что недоступно большинству. Вы можете быть уверены — я сделаю все, чтобы вы чувствовали себя комфортно. На связи 24/7, всегда готов ответить на любые вопросы и помочь в любых ситуациях. Я предлагаю: • Однодневные экскурсии в мини-группе • Индивидуальные туры для вашей компании • Многодневные авторские туры Мои основные направления: Домбай, Эльбрус, Архыз, плато Бермамыт, Джилы-Су, Чегем, Язык Тролля, Верхняя Балкария, Осетия. Присоединяйтесь, и я покажу вам мир, полный красоты и приключений! ✨

