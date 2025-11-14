читать дальше

вы обязательно скажете: «Хочу еще!». Каждая поездка насыщенная и подарит ощущение длительного отдыха, даже если это всего один день. Мне известны секретные тропы и невероятно красивые места, где мало туристов. Со мной у вас есть уникальная возможность увидеть то, что недоступно большинству. Вы можете быть уверены — я сделаю все, чтобы вы чувствовали себя комфортно. На связи 24/7, всегда готов ответить на любые вопросы и помочь в любых ситуациях. Я предлагаю: • Однодневные экскурсии в мини-группе • Индивидуальные туры для вашей компании • Многодневные авторские туры Мои основные направления: Домбай, Эльбрус, Архыз, плато Бермамыт, Джилы-Су, Чегем, Язык Тролля, Верхняя Балкария, Осетия. Присоединяйтесь, и я покажу вам мир, полный красоты и приключений! ✨