Пристегивайте ремни — мы отправляемся на Домбай. Домбай — это не только горнолыжный курорт, но и сокровищница нереальных горных пейзажей. Здесь хорошо в любое время года.
За один день вы полюбуетесь на знаменитый Эльбрус, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на гору Мусса-Ачитара. Откройте для себя Кавказ — насладитесь горными пейзажами.
За один день вы полюбуетесь на знаменитый Эльбрус, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на гору Мусса-Ачитара. Откройте для себя Кавказ — насладитесь горными пейзажами.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Река Уллу Муруджу
- Озеро Кара-кёль
- Теберда
- Христианский храм постройки 965 года
- Гоначхирский заповедник (в зависимости от погоды)
- Посёлок Домбай
- Сырные пещеры (в зависимости от погоды)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут экскурсии
Мы проедем по живописной дороге между хребтов перевала Гумбаши. В хорошую погоду отсюда хорошо виден красавец Эльбрус.
Сделаем остановку около необычной пещеры из песчаника. Стены сквозного туннеля по виду напоминают пористый сыр.
Дальше нас ждет один из самых древних на территории РФ христианских храмов. Считается, что он был построен в 965 году.
Мы проедем по берегу жемчужины Тебердинского заповедника — озёра Кара-Кёль. Сделаем остановку у реки Уру-Муруджу. Ее вода настолько чистая, что ее можно пить.
Дальше нас ждет путь в курортный поселок Домбай, где по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара. Это самая высокая точка хребта.
Важно знать:
По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, при вашем желании, мы будем останавливаться.
Ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Заповедник — 400 руб. /чел.
- Канатная дорога — 1200-1600 руб. в зависимости от времени года
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ж/д вокзал, ул. Вокзальная, д. 3 (вход в парк)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды
- Мы не несем ответственность
- Если погодные условия будут плохие
- Но постараемся максимально сделать поездку комфортной!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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