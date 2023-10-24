Маршрут экскурсии

Мы проедем по живописной дороге между хребтов перевала Гумбаши. В хорошую погоду отсюда хорошо виден красавец Эльбрус.

Сделаем остановку около необычной пещеры из песчаника. Стены сквозного туннеля по виду напоминают пористый сыр.

Дальше нас ждет один из самых древних на территории РФ христианских храмов. Считается, что он был построен в 965 году.

Мы проедем по берегу жемчужины Тебердинского заповедника — озёра Кара-Кёль. Сделаем остановку у реки Уру-Муруджу. Ее вода настолько чистая, что ее можно пить.

Дальше нас ждет путь в курортный поселок Домбай, где по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара. Это самая высокая точка хребта.

Важно знать:

По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, при вашем желании, мы будем останавливаться.