Основной маршрут

С опытным водителем-гидом на комфортабельном внедорожнике вы совершите путешествие из Кисловодска по красивейшим местам Домбая. Здесь пейзаж меняется за каждым поворотом. В основной маршрут входят: перевал Гумбаши, Сырные пещеры, поселок Домбай, Тебердинский заповедник, озеро Кара-Кель и Синтийский храм.

Индивидуальный маршрут

Дополнительно можно посетить: Ущелье Гонахчир и озеро Туманлы-кель, Водопад Шумка, Бадукские озера, Алибекский водопад, Алибекский ледник, Турье озеро и многое другое. Я могу составить Ваш индивидуальный маршрут, с посещением озер, водопадов, горных рек, памятников исторической культуры, чтоб Вы увидели именно свой Домбай. Эксклюзив — начать день со встречи рассвета на перевале Гум-Баши или проводить закат.

Важно знать: