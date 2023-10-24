На высоте 1600 метров находится небольшой курортный поселок Домбай. Сюда приезжают, чтобы покататься на горных лыжах и сноуборде зимой. Но Домбай красив в любое время года.
Предлагаю вам отправиться в путешествие по самым красивым местам Домбая — озеро Кара-Кель, перевал Гумбаши, Сырные пещеры и Синтийский храм. И самое главное, экскурсия проводится для мини-группы до 4 человек. Это значит, что с вами будут только ваши друзья!
Предлагаю вам отправиться в путешествие по самым красивым местам Домбая — озеро Кара-Кель, перевал Гумбаши, Сырные пещеры и Синтийский храм. И самое главное, экскурсия проводится для мини-группы до 4 человек. Это значит, что с вами будут только ваши друзья!
Ближайшие даты:
24
окт
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25
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26
окт
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27
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Сырные пещеры
- Тебердинский заповедник
- Озеро Кара-Кель
- Синтийский храм
- Подъем на канатке на гору Мусса Ачитара (3200) над уровнем моря)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Основной маршрут
С опытным водителем-гидом на комфортабельном внедорожнике вы совершите путешествие из Кисловодска по красивейшим местам Домбая. Здесь пейзаж меняется за каждым поворотом. В основной маршрут входят: перевал Гумбаши, Сырные пещеры, поселок Домбай, Тебердинский заповедник, озеро Кара-Кель и Синтийский храм.
Индивидуальный маршрут
Дополнительно можно посетить: Ущелье Гонахчир и озеро Туманлы-кель, Водопад Шумка, Бадукские озера, Алибекский водопад, Алибекский ледник, Турье озеро и многое другое. Я могу составить Ваш индивидуальный маршрут, с посещением озер, водопадов, горных рек, памятников исторической культуры, чтоб Вы увидели именно свой Домбай. Эксклюзив — начать день со встречи рассвета на перевале Гум-Баши или проводить закат.
Важно знать:
- В случае индивидуального маршрута стоимость экскурсии рассчитывается индивидуально.
- В стоимость входят транспортные расходы, услуги гида и чай из горных трав. Питание и эко-сбор оплачивается отдельно.
- Оденьте удобную одежду и обувь. Не забудьте паспорт и перекус.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на внедорожнике
- Чай из горных трав
- Что не входит
- Питание
- Эко сборы
- Место начала и завершения?
- г. Кисловодск улица Кирова 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Оденьте удобную одежду и обувь. Не забудьте паспорт и перекус
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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