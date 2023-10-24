Путешествие по Домбаю из Кисловодска

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На высоте 1600 метров находится небольшой курортный поселок Домбай. Сюда приезжают, чтобы покататься на горных лыжах и сноуборде зимой. Но Домбай красив в любое время года.

Предлагаю вам отправиться в путешествие по самым красивым местам Домбая — озеро Кара-Кель, перевал Гумбаши, Сырные пещеры и Синтийский храм. И самое главное, экскурсия проводится для мини-группы до 4 человек. Это значит, что с вами будут только ваши друзья!
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Ближайшие даты:
24
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Сырные пещеры
  • Тебердинский заповедник
  • Озеро Кара-Кель
  • Синтийский храм
  • Подъем на канатке на гору Мусса Ачитара (3200) над уровнем моря)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Основной маршрут

С опытным водителем-гидом на комфортабельном внедорожнике вы совершите путешествие из Кисловодска по красивейшим местам Домбая. Здесь пейзаж меняется за каждым поворотом. В основной маршрут входят: перевал Гумбаши, Сырные пещеры, поселок Домбай, Тебердинский заповедник, озеро Кара-Кель и Синтийский храм.

Индивидуальный маршрут

Дополнительно можно посетить: Ущелье Гонахчир и озеро Туманлы-кель, Водопад Шумка, Бадукские озера, Алибекский водопад, Алибекский ледник, Турье озеро и многое другое. Я могу составить Ваш индивидуальный маршрут, с посещением озер, водопадов, горных рек, памятников исторической культуры, чтоб Вы увидели именно свой Домбай. Эксклюзив — начать день со встречи рассвета на перевале Гум-Баши или проводить закат.

Важно знать:

  • В случае индивидуального маршрута стоимость экскурсии рассчитывается индивидуально.
  • В стоимость входят транспортные расходы, услуги гида и чай из горных трав. Питание и эко-сбор оплачивается отдельно.
  • Оденьте удобную одежду и обувь. Не забудьте паспорт и перекус.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на внедорожнике
  • Чай из горных трав
Что не входит
  • Питание
  • Эко сборы
Место начала и завершения?
г. Кисловодск улица Кирова 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Оденьте удобную одежду и обувь. Не забудьте паспорт и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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