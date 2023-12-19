Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков

Групповая экскурсия в Домбае
Домбай неспроста называют «Сердцем гор».

Его заснеженные вершины расположены в окружении склонов с альпийскими лугами, хвойными лесами, ледяными реками и водопадами.

На нашей экскурсии вас ждет путешествие по Карачаево-Черкесии с подъемом на смотровую площадку вершины-четырехтысячника Домбай-Ульген. Завершится наша программа купанием в термальных источниках «Жемчужины Кавказа».
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (0-11 лет)2 300 ₽
Взрослый2 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Теберда
  • Домбай
  • Термальные источники

Описание

Путевые истории

Из города до Домбая предстоит за 3 часа проехать где-то 220 км. Скучно вам точно не будет: большую часть пути наш автобус будет сопровождать могучий и красивый Эльбрус. Дорога проходит через основные города Карачаево-Черкесской республики: Карачаевск, Черкесск, Теберду и Усть-Джегуту. Пересекаем или едим по речным долинам Аманаузы, Теберды, Кубани. В дороге туристов ждут увлекательные истории экскурсовода о местах, которые мы проезжаем. Он расскажет о Шоанском храме Георгия Победоносца, о Сентинском храме постройки X века. Проезжать будем мимо мемориала, который посвящён защитникам кавказских перевалов в годы Великой Отечественной войны. И на тему войны у гида найдётся немало интересных историй о трудных военных временах. В середине пути остановимся на перекус. В местном кафе можно попробовать вкусные хычины и выпить чая из трав.

Тебердинский заповедник

Незаметно преодолев 220 км, приезжаем в Домбай. Расположено поселение в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесской республики. Эту местность знают многие, так как именно здесь самая высокая точка этой территории. По местному её называют «убитый зубр». Но, туристам больше она известна как Домбай-Ульген. Её высота составляет 4046 м. У нас подъём запланирован на высоту 3212 м. Поднявшись на площадку 3212 м, вам откроются потрясающие пейзажи! Вы увидите могущественные вершины Белалакая, Софруджу, Домбай-Ульгена, Сулахат, Ине, Алибека. А там, где соединяются три ущелья, перед вами предстанет Домбайская поляна, она расположилась на высоте 1650 м. На площадке есть кафе, где можно пообедать в окружении гор! А на Домбайской поляне открыт местный рынок. Здесь, в основном, продаётся только эксклюзив, начиная от вещей ручной работы и завершая различными вареньями, мёдом и травяными сборами. Как вы понимаете, такого больше нигде не купить. Серебряный Ручей
Возвращаемся обратно. И нам предстоит остановиться у Серебряного Ручья, так называют реку Муруджу. Название говорит само за себя: вода реки насыщена ионами серебра. Воду набирают и пьют просто из реки. Можете с собой взять пустые бутыли, чтобы привести серебряную воду домой. «Жемчужина Кавказа»А дальше ещё посещение, уже оздоровительного комплекса «Жемчужина Кавказа». Он включает 8 крытых и открытых бассейнов, которые наполняются термальной водой. Воду набирают из ключей, которые бьют из-под земли. Три бассейна только для женщин. Вода насыщена минеральными солями. Её температура в бассейнах от +20 до +43°С. При желании посетите в крытой части комплекса хамам (турецкую баню), сауну или в русскую баньку. 22:30 — возвращаемся в Ессентуки Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.

Вторник,Четверг, суббота, воскресенье в 08:20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • 500 руб. — купание в термальном источнике
  • 1600 руб. — билет на канатную дорогу (по желанию)
  • Завтрак и обед в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник,Четверг, суббота, воскресенье в 08:20
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Транспорт подбирается
  • Исходя из количества человек в группе. Возьмите с собой плавки
  • Полотенца
  • Тапочки
  • Купальники. В нижнем белье купаться нельзя. Если с Вами не связались представители турфирмы до 18.00 накануне поездки
  • Обязательно позвоните по номеру телефона 89286513351 для уточнения деталей поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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