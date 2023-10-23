Что вас ожидает?

перевал Гум-Баши и потрясающая панорама Кавказского хребта

В начале нашего маршрута по горной части Карачаево-Черкессии мы поднимемся на перевал Гум-Баши (или Кум-Баши), который с карачаево-балкарского переводится как "песчаная голова". Именно отсюда в хорошую погоду нам откроется величественный Эльбрус.

Шоанинский храм

Знаменитый Шоанинский храм, находящийся близ города Карачаевска, был построен в X веке и является одним из старейших храмов Северного Кавказа. Кстати, этот храм до сих пор является действующим!

Теберда

По пути к Домбаю мы будем проезжать знаменитый бальнеологический курорт Карачаево-Черкессии — посёлок Теберда. Мы сможем вдохнуть настоящий горный воздух с ароматом хвои, а также рассмотреть потрясающую природу этих мест.

Домбай

Конечной точкой маршрута является знаменитый посёлок Домбай, который многие называют "частичкой Швейцарии". И действительно, посёлок и окружающие его снежные пики напоминают какой-нибудь курорт в Альпах. (поверьте, природа и виды здесь ничем не хуже). Мы сможем подняться на канатной дороге и рассмотреть все пики, которые окружают живописный посёлок в глубине Карачаево-Черкессии.

Преимущества выбора нашей экскурсии: