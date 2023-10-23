Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы поднимемся на перевал Гум-Баши (или Кум-Баши), который с карачаево-балкарского переводится как "песчаная голова".

По пути к Домбаю мы будем проезжать знаменитый бальнеологический курорт Карачаево-Черкессии — посёлок Теберда.

Конечной точкой маршрута является знаменитый посёлок Домбай, который многие называют "частичкой Швейцарии".
Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-баши (Кум-баши)
  • Шоанинский храм
  • Тебердинский заповедник
  • Озеро Кара-Кёль
  • Посёлок Домбай
  • Река Уллу-Муруджу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает?
перевал Гум-Баши и потрясающая панорама Кавказского хребта
В начале нашего маршрута по горной части Карачаево-Черкессии мы поднимемся на перевал Гум-Баши (или Кум-Баши), который с карачаево-балкарского переводится как "песчаная голова". Именно отсюда в хорошую погоду нам откроется величественный Эльбрус.

Шоанинский храм

Знаменитый Шоанинский храм, находящийся близ города Карачаевска, был построен в X веке и является одним из старейших храмов Северного Кавказа. Кстати, этот храм до сих пор является действующим!

Теберда

По пути к Домбаю мы будем проезжать знаменитый бальнеологический курорт Карачаево-Черкессии — посёлок Теберда. Мы сможем вдохнуть настоящий горный воздух с ароматом хвои, а также рассмотреть потрясающую природу этих мест.

Домбай

Конечной точкой маршрута является знаменитый посёлок Домбай, который многие называют "частичкой Швейцарии". И действительно, посёлок и окружающие его снежные пики напоминают какой-нибудь курорт в Альпах. (поверьте, природа и виды здесь ничем не хуже). Мы сможем подняться на канатной дороге и рассмотреть все пики, которые окружают живописный посёлок в глубине Карачаево-Черкессии.

Преимущества выбора нашей экскурсии:

  • Выбирая индивидуальную экскурсию вы поедете только своей компанией без других участников (в отличие от групповых экскурсий).
  • В отличие от автобусных экскурсий никто никого не торопит (мы выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации).
  • Мы сможем остановиться, к примеру, для фотосессии в любом понравившемся для вас месте по пути экскурсии.
  • Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ "Патриот","Митсубиси Паджеро","Тойота Секвойя","Рено Дастер") и минивэны ("Хёндэ Гранд Старекс","Хёндэ Старекс").
  • Мы заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске.
  • Можете выбрать удобное для вас время выезда.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Канатная дорога в посёлке Домбай - 1 850 руб. с человека (три очереди)
  • Вход в Тебердинский заповедник - 200 руб. с человека
  • Подъём к Шоанинскому храму - 150 руб. с человека
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах г. Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
  • Рекомендую взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт
  • Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Домбая

Индивидуальные
На весь день
На микроавтобусе

Похожие туры из Домбая

Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Групповая
12 часов
1 отзыв
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Место вашего проживания
Завтра
24 окт
25 окт
26 окт
4 000 за человека
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Место вашего проживания
24 окт
25 окт
26 окт
27 окт
4 000 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Групповая
12 часов
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Место вашего проживания в Кисловодске
24 окт
25 окт
26 окт
27 окт
3 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Домбае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Домбае
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ