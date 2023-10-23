Мы поднимемся на перевал Гум-Баши (или Кум-Баши), который с карачаево-балкарского переводится как "песчаная голова".
По пути к Домбаю мы будем проезжать знаменитый бальнеологический курорт Карачаево-Черкессии — посёлок Теберда.
Конечной точкой маршрута является знаменитый посёлок Домбай, который многие называют "частичкой Швейцарии".
По пути к Домбаю мы будем проезжать знаменитый бальнеологический курорт Карачаево-Черкессии — посёлок Теберда.
Конечной точкой маршрута является знаменитый посёлок Домбай, который многие называют "частичкой Швейцарии".
Ближайшие даты:
23
окт
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24
окт
окт
25
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-баши (Кум-баши)
- Шоанинский храм
- Тебердинский заповедник
- Озеро Кара-Кёль
- Посёлок Домбай
- Река Уллу-Муруджу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает?
перевал Гум-Баши и потрясающая панорама Кавказского хребта
В начале нашего маршрута по горной части Карачаево-Черкессии мы поднимемся на перевал Гум-Баши (или Кум-Баши), который с карачаево-балкарского переводится как "песчаная голова". Именно отсюда в хорошую погоду нам откроется величественный Эльбрус.
Шоанинский храм
Знаменитый Шоанинский храм, находящийся близ города Карачаевска, был построен в X веке и является одним из старейших храмов Северного Кавказа. Кстати, этот храм до сих пор является действующим!
Теберда
По пути к Домбаю мы будем проезжать знаменитый бальнеологический курорт Карачаево-Черкессии — посёлок Теберда. Мы сможем вдохнуть настоящий горный воздух с ароматом хвои, а также рассмотреть потрясающую природу этих мест.
Домбай
Конечной точкой маршрута является знаменитый посёлок Домбай, который многие называют "частичкой Швейцарии". И действительно, посёлок и окружающие его снежные пики напоминают какой-нибудь курорт в Альпах. (поверьте, природа и виды здесь ничем не хуже). Мы сможем подняться на канатной дороге и рассмотреть все пики, которые окружают живописный посёлок в глубине Карачаево-Черкессии.
Преимущества выбора нашей экскурсии:
- Выбирая индивидуальную экскурсию вы поедете только своей компанией без других участников (в отличие от групповых экскурсий).
- В отличие от автобусных экскурсий никто никого не торопит (мы выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации).
- Мы сможем остановиться, к примеру, для фотосессии в любом понравившемся для вас месте по пути экскурсии.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ "Патриот","Митсубиси Паджеро","Тойота Секвойя","Рено Дастер") и минивэны ("Хёндэ Гранд Старекс","Хёндэ Старекс").
- Мы заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске.
- Можете выбрать удобное для вас время выезда.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Канатная дорога в посёлке Домбай - 1 850 руб. с человека (три очереди)
- Вход в Тебердинский заповедник - 200 руб. с человека
- Подъём к Шоанинскому храму - 150 руб. с человека
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Ваше место проживания в пределах г. Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Важная информация
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
- Рекомендую взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На весь день
На микроавтобусе
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