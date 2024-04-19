Экскурсии на микроавтобусе в Домбае с гидом по низким ценам

Найдено 5 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Домбае, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Домбай в мини-группе из Пятигорска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
1 отзыв
Домбай из Пятигорска: горные вершины и древние храмы
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце Кавказа, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Путешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Путешествие на кавказские высоты
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Домбай. Горные пейзажи, чистый воздух и культурное наследие вас ждут
Начало: Ваш отель
«за 6-ти местный автомобиль (стоимость и наличие 8-ми местного минивэна уточняйте в сообщении)»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
8 июля в 07:15
9 июля в 07:15
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    19 апреля 2024
    Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
    Спасибо гиду Елене за замечательную экскурсию!!!!) Комфортный транспорт, вкусная еда, интересные рассказы гида и красота природы!!! Рекомендую)
  • М
    Марина
    2 ноября 2023
    Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
    Замечательная экскурсия! Увидели Эльбрус с смотровой площадки, сырные пещеры, храм, и конечно Домбай. На обратном пути посетили чёрное озеро. Комфортный транспорт,
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    увлекательный рассказ экскурсовода. Все было на высшем уровне. Единственное, что подпортило настроение экскурсовод привез нас на старый, совершенно убитый подъемник. Хотя в 200 метрах был европодьемник. Почему у экскурсантов нет права выбора по какой канатке подняться, тем более, что подъем не входит в стоимость экскурси

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «На микроавтобусе»

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  1. Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
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  3. Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
  4. Домбай в мини-группе из Пятигорска
  5. Путешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июне 2024
Сейчас в Домбае в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 700 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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