Трансфер в Домбай из Ессентуков

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Ответы на вопросы
Встретим в аэропорту или заберем от адреса вашего проживания в Ессентуках. По дороге можно заехать пообедать, по договоренности посетим достопримечательности. Водители обязательно подскажут что посмотреть и куда сходить.
Трансфер в Домбай из Ессентуков
Трансфер в Домбай из Ессентуков
Трансфер в Домбай из Ессентуков
Трансфер в Домбай из Ессентуков
Трансфер в Домбай из Ессентуков
Ближайшие даты:
24
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Встретим в аэропорту или заберем от адреса вашего проживания. По дороге можно заехать пообедать, по договоренности посетим достопримечательности. Водители обязательно подскажут что посмотреть и куда сходить.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Экскурсия
Место начала и завершения?
Аэропорт, Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Трансфер проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Трансфер можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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