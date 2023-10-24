Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков

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Мы приглашаем вас отдохнуть от ваших дел и отправиться на внедорожнике в горный посёлок Домбай. Мы проедем через перевал Гумбаши, где в хорошую погоду виден красавец Эльбрус. Дальше нас ждут сырные пещеры, посетим Христианский храм Х века.

Проедем по берегу озёра Кара Кёль, попьём воды из самой чистой реки УруМуруджу, а в самом курорте Домбай поднимемся на канатной дороге на гору Муса Ачитара с прекрасными видами.

Сама дорога очень живописная, поэтому у нас будет масса локаций на которых при вашем желании мы будем останавливаться.
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Ближайшие даты:
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Река Уллу Муруджу
  • Христианский храм постройки 965 года
  • Заповедник и озеро с горной форелью и водопадом
  • Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Западный Кавказ с его Горами и реками

Мы проедем через перевал Гумбаши, где в хорошую погоду виден красавец Эльбрус. Дальше нас ждут сырные пещеры, посетим Христианский храм Х века. Проедем по берегу озёра Кара Кёль, попьём воды из самой чистой реки УруМуруджу, а в самом курорте Домбай поднимемся на канатной дороге на гору Муса Ачитара с прекрасными видами. Сама дорога очень живописная, поэтому у нас будет масса локаций на которых при вашем желании мы будем останавливаться.

Каждый день в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
Что не входит
  • Заповедник — 400 рублей с человека
  • Канатная дорога — 1200-1600 в зависимости от времени года
Место начала и завершения?
Привокзальная пл. , 1, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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