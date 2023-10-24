Мы приглашаем вас отдохнуть от ваших дел и отправиться на внедорожнике в горный посёлок Домбай. Мы проедем через перевал Гумбаши, где в хорошую погоду виден красавец Эльбрус. Дальше нас ждут сырные пещеры, посетим Христианский храм Х века.



Проедем по берегу озёра Кара Кёль, попьём воды из самой чистой реки УруМуруджу, а в самом курорте Домбай поднимемся на канатной дороге на гору Муса Ачитара с прекрасными видами.



Сама дорога очень живописная, поэтому у нас будет масса локаций на которых при вашем желании мы будем останавливаться.