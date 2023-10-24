Кавказская Швейцария
Домбай — небольшой поселок в Карачаево-Черкесии среди Кавказских гор. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Но сюда можно приезжать не только зимой — на Домбае хорошо в любое время года.
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Домбаю — поднимитесь на высоту 3000 метров, прогуляетесь по берегу озера Туманлы-кёль и насладитесь видами на Сырные скалы. Экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек.
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Домбаю — поднимитесь на высоту 3000 метров, прогуляетесь по берегу озера Туманлы-кёль и насладитесь видами на Сырные скалы. Экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек.
Ближайшие даты:
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
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27
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окт
28
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Сырные скалы
- Река Уллу-Муруджу
- Пос. Домбай
- Хребет Мусса-Ачитара
- Шоанинский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
- Сырные скалы, состоящие из песчаника и по виду напоминающие пористый сыр.
- Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
- Домбай — высокогорный курортный поселок.
- Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.
- Шоанинский храм.
Важно знать:
- Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
- Канатная дорога открытая.
Ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида-водителя
- Что не входит
- Еда
- Канатная дорога — 1600 руб.
- Пропуска на эко маршруты — 300 руб
- Место начала и завершения?
- Ваш адрес
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании