Поселок Домбай, окруженный величественными Кавказскими горами, предлагает незабываемое путешествие. Здесь вы подниметесь на высоту 3000 метров, чтобы насладиться видами на долины и ледники. Прогулка по берегу озера Туманлы-кёль и виды
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды с перевала Гумбаши
- 🧀 Уникальные Сырные скалы
- 💧 Чистейшая река Уллу-Муруджу
- 🚠 Подъем на хребет Мусса-Ачитара
- 🏞️ Прогулка по берегу озера Туманлы-кёль
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Домбая - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Зимой, с декабря по февраль, курорт привлекает любителей горнолыжного спорта. Весной и осенью здесь меньше туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием. Даже в межсезонье Домбай предлагает уникальные виды и свежий воздух, делая каждое посещение особенным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Перевал Гумбаши
- Сырные скалы
- Река Уллу-Муруджу
- Хребет Мусса-Ачитара
- Озеро Туманлы-кёль
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
- Сырные скалы, состоящие из песчаника и по виду напоминающие пористый сыр.
- Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
- Домбай — высокогорный курортный поселок.
- Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.
• Шоанинский храм. Важно знать:
- Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
- Канатная дорога открытая.
Ежедневно в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Сырные скалы
- Река Уллу-Муруджу
- Пос. Домбай
- Хребет Мусса-Ачитара
- Шоанинский храм
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида-водителя
Что не входит в цену
- Еда
- Канатная дорога - 1600 руб.
- Пропуска на эко маршруты - 300 руб.
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Сегодня 21.07 была поездка на Домбай с Михаилом, это просто была захватывающая поездка столько эмоций…., начиная с погоды, которая подарила теплую и ясную погоду, красивые локации, честно сказать: дух от силы гор захватывает до сих пор эмоции гуляют, спасибо за подаренные впечатления о Кавказе, как в той всеми любимой песне про Кавказ
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