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Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков

Домбай - жемчужина Кавказа. Откройте для себя его горные вершины, озера и уникальные пейзажи в компании до 7 человек. Присоединяйтесь к путешествию
Поселок Домбай, окруженный величественными Кавказскими горами, предлагает незабываемое путешествие. Здесь вы подниметесь на высоту 3000 метров, чтобы насладиться видами на долины и ледники. Прогулка по берегу озера Туманлы-кёль и виды
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на Сырные скалы сделают ваш день особенным. Экскурсия проходит в мини-группе, что обеспечивает комфорт и индивидуальный подход. Не забудьте теплую одежду, ведь на вершинах прохладно. Домбай ждет вас в любое время года, предлагая уникальные впечатления и свежий горный воздух

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды с перевала Гумбаши
  • 🧀 Уникальные Сырные скалы
  • 💧 Чистейшая река Уллу-Муруджу
  • 🚠 Подъем на хребет Мусса-Ачитара
  • 🏞️ Прогулка по берегу озера Туманлы-кёль

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Домбая - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Зимой, с декабря по февраль, курорт привлекает любителей горнолыжного спорта. Весной и осенью здесь меньше туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием. Даже в межсезонье Домбай предлагает уникальные виды и свежий воздух, делая каждое посещение особенным.
Сейчас август — это идеальное время.
Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков
Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков
Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков

Что можно увидеть

  • Перевал Гумбаши
  • Сырные скалы
  • Река Уллу-Муруджу
  • Хребет Мусса-Ачитара
  • Озеро Туманлы-кёль

Описание экскурсии

Что вас ждет:

  • Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
  • Сырные скалы, состоящие из песчаника и по виду напоминающие пористый сыр.
  • Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
  • Домбай — высокогорный курортный поселок.
  • Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.

• Шоанинский храм. Важно знать:

  • Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
  • Канатная дорога открытая.

Ежедневно в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Сырные скалы
  • Река Уллу-Муруджу
  • Пос. Домбай
  • Хребет Мусса-Ачитара
  • Шоанинский храм
Что включено
  • Транспорт
  • Сопровождение гида-водителя
Что не входит в цену
  • Еда
  • Канатная дорога - 1600 руб.
  • Пропуска на эко маршруты - 300 руб.
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сегодня 21.07 была поездка на Домбай с Михаилом, это просто была захватывающая поездка столько эмоций…., начиная с погоды, которая подарила теплую и ясную погоду, красивые локации, честно сказать: дух от силы гор захватывает до сих пор эмоции гуляют, спасибо за подаренные впечатления о Кавказе, как в той всеми любимой песне про Кавказ
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