Поселок Домбай, окруженный величественными Кавказскими горами, предлагает незабываемое путешествие. Здесь вы подниметесь на высоту 3000 метров, чтобы насладиться видами на долины и ледники. Прогулка по берегу озера Туманлы-кёль и виды

на Сырные скалы сделают ваш день особенным. Экскурсия проходит в мини-группе, что обеспечивает комфорт и индивидуальный подход. Не забудьте теплую одежду, ведь на вершинах прохладно. Домбай ждет вас в любое время года, предлагая уникальные впечатления и свежий горный воздух

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Домбая - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Зимой, с декабря по февраль, курорт привлекает любителей горнолыжного спорта. Весной и осенью здесь меньше туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием. Даже в межсезонье Домбай предлагает уникальные виды и свежий воздух, делая каждое посещение особенным.

Сейчас август — это идеальное время.