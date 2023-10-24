1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Групповая экскурсия в Домбай: канатная дорога, озеро Кара-кель, древние храмы и легенды Карачаево-Черкессии. Узнайте больше о культуре и традициях Кавказа
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: канатка, Эльбрус, озера
Завораживающее путешествие по горам Кавказа с посещением легендарных мест и живописных пейзажей
Начало: Ж/д вокзал, ул. Вокзальная, д. 3 (вход в парк)
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Путешествие на высоту 3000 метров
Вас ожидает путешествие по живописным местам Домбая с подъемом на канатной дороге и прогулками у воды
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 150₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Домбай - земной рай из Ессентуков
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по горному Домбаю, где природа создала настоящий рай
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день с 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гумбаши, Эльбрус и древний храм
Проведите день в общении с природой Карачаево-Черкессии, наслаждаясь видами с перевала Гумбаши и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин Домбая, где водопады срываются с небес, а облака плывут под ногами. Летние цветущие луга и величественные виды ждут вас
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Путешествие на кавказские высоты
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Домбай. Горные пейзажи, чистый воздух и культурное наследие вас ждут
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
8 июля в 07:15
9 июля в 07:15
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Приглашаем на захватывающий Джип тур «Домбай - Земной Рай», где вас ждут незабываемые горные пейзажи и древние святыни
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Расписание: Каждый день в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
22 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: путешествие по жемчужинам Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в атмосферу Кавказа с экскурсией, где горные вершины и древние храмы оживут перед вами
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
14 часов
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Однодневная экскурсия в Домбай из КМВ: горы, озера, канатная дорога, храмы и заповедники. Присоединяйтесь к нашей мини-группе и наслаждайтесь природой Кавказа
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила24 октября 2023С погодой повезло. Прошли 3 подъёма, красота необыкновенная. Информации получили от экскурсовод полностью. Хочется объявить благодарность экскурсоводу ИРИНЕ ЮРЬЕВНЕ З.
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Экскурсии на Домбай из Ессентуков»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июне 2024
Сейчас в Домбае в категории "Экскурсии на Домбай из Ессентуков" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 2 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Домбае на 2024 год по теме «Экскурсии на Домбай из Ессентуков», 2 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август